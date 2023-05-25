Родригао не сыграет за «Зенит» до конца сезона. Защитник перенес операцию после травмы бедра

Теги Зенит премьер-лига Россия травмы Родригао Здоровье Футбол

Родригао выбыл до конца сезона из-за травмы бедра.

Как сообщает телеграм-канал «Зенита», бразильский защитник перенес операцию после травмы приводящей мышцы бедра. Родригао пройдет восстановление под наблюдением клубных врачей.

Сроки восстановления Родригао на данный момент не уточняются. Бразилец пропустит оставшиеся матчи «Зенита» в этом сезоне.

В текущем сезоне Родригао провел за «Зенит» 22 матча в Мир РПЛ, забив 1 гол. Его подробная статистика – здесь.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любовь Мелехова
Пожелаем Родригао скорейшего выздоровления!
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Жарковский
Здоровья и восстановления! 👍
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Назар Игорь
Ответ Рамис Гилязетдинов
Соболев операция на нос, Родригао на бедро. Продолжили матч в кубке?
Соболеву поможет только лоботомия.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wiley Fox
Не касаясь личности родригана, надо запрещать пластиковые газоны

Пусть идут нахрен жулики, которые экономят бабло и не кладут натуральные газоны
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий