Родригао не сыграет за «Зенит» до конца сезона. Защитник перенес операцию после травмы бедра
Родригао выбыл до конца сезона из-за травмы бедра.
Как сообщает телеграм-канал «Зенита», бразильский защитник перенес операцию после травмы приводящей мышцы бедра. Родригао пройдет восстановление под наблюдением клубных врачей.
Сроки восстановления Родригао на данный момент не уточняются. Бразилец пропустит оставшиеся матчи «Зенита» в этом сезоне.
В текущем сезоне Родригао провел за «Зенит» 22 матча в Мир РПЛ, забив 1 гол. Его подробная статистика – здесь.
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