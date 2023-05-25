Нигматуллин о Баринове: «В Европу ехать смысла не было – зачем рисковать карьерой? Продление контракта с «Локо» – лучшее решение для обеих сторон»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Руслан Нигматуллин Дмитрий Баринов Чемпионат.com Футбол

Руслан Нигматуллин считает, что Дмитрию Баринову не стоит переезжать в зарубежную лигу.

Ранее «Локомотив» объявил о продлении контракта с «Бариновым» до 2026 года. Зимой полузащитник мог перейти в «Бешикташ».

«Локомотив» строит молодую и перспективную команду. Но любому растущему коллективу необходим опытный костяк. Думаю, что продление контракта с Бариновым на три года – лучшее решение для обеих сторон.

Диме не было смысла ехать в Европу. Зачем рисковать своей карьерой? Там можно было бы не заиграть и загубить карьеру. Очень рад, что «Локомотиву» и Баринову удалось договориться между собой», – сказал бывший вратарь «Локомотива» и сборной России.

Баринов является воспитанником «Локомотива». Он выступает за основную команду с 2015 года и выиграл за это время  5 трофеев, в том числе чемпионат России. Его подробная статистика – здесь.

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10 комментариев

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Dmitry Orlov
Нигматуллин как никто другой знает про этот риск - уезжал в статусе лучшего вратаря России, специально выбрал не самую топовую команду, чтобы в ней играть, а не быть запасным - в итоге, всего один матч провёл за Верону. Больше он на уровень себя самого образца 2001 года не выходил.
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Mechel**
Зачем рисковать деньгами? Это первое, а карьера дело десятое
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Novak
Да тут понятно, что дело в первую очередь в деньгах. Со спортивной точки зрения Баринову в РПЛ делать нечего: он и чемпионат выигрывал, и несколько кубков, в ЛЧ и ЛЕ играл неоднократно.
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Quiet Dad
Ответ Mechel**
Зачем рисковать деньгами? Это первое, а карьера дело десятое
А кто из спортсменов занимается этим профессионально бесплатно?
Ради любви к футболу кто из отечественных спортсменов пойдет играть в Испанию, к примеру, в клуб вроде Эйбара?
Нашим ведь топ чемпионат подавай и клуб из него котирующийся.
Да кому они там нужны? Всё это пустые слова и популизм.
И зачем их только спрашивать?
Игроков высокого уровня давно у нас нет. 1-2 есть в Грузии, Армении, Украине, да даже Шомуродов у Йозе играл и забивал!
Наши то где?
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Dmitry Orlov
Ответ Novak
Да тут понятно, что дело в первую очередь в деньгах. Со спортивной точки зрения Баринову в РПЛ делать нечего: он и чемпионат выигрывал, и несколько кубков, в ЛЧ и ЛЕ играл неоднократно.
Про "дело в деньгах" имело бы смысл говорить, если бы пара испанских или французских клубов говорили Баринову "иди к нам, но на зарплату вдвое меньше". Есть к нему такой интерес? Я о нём ничего не слышал.
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Динар
Ну а последние 1-2 года в Локо это не потеря времени и риск для карьеры? Прогрессировать наверное нужно учиться чему то новому, а он больше потерял чем приобрел.
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Вратарь Бага
"а нас и здесь неплохо кормят"
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Valentin Kompaneytsev
Правильное решение Баринова. Неизвестно, как у него сложилось бы в Европе. Да он уже не тако как раньше.
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Dmitry Orlov
Ответ Динар
Ну а последние 1-2 года в Локо это не потеря времени и риск для карьеры? Прогрессировать наверное нужно учиться чему то новому, а он больше потерял чем приобрел.
2 с половиной года назад у него был разрыв крестов, и 2 года назад он только-только набирал форму. И в таком состоянии он вряд ли был бы способен заинтересовать какой-то европейский клуб.
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