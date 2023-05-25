Нигматуллин о Баринове: «В Европу ехать смысла не было – зачем рисковать карьерой? Продление контракта с «Локо» – лучшее решение для обеих сторон»
Руслан Нигматуллин считает, что Дмитрию Баринову не стоит переезжать в зарубежную лигу.
Ранее «Локомотив» объявил о продлении контракта с «Бариновым» до 2026 года. Зимой полузащитник мог перейти в «Бешикташ».
«Локомотив» строит молодую и перспективную команду. Но любому растущему коллективу необходим опытный костяк. Думаю, что продление контракта с Бариновым на три года – лучшее решение для обеих сторон.
Диме не было смысла ехать в Европу. Зачем рисковать своей карьерой? Там можно было бы не заиграть и загубить карьеру. Очень рад, что «Локомотиву» и Баринову удалось договориться между собой», – сказал бывший вратарь «Локомотива» и сборной России.
Баринов является воспитанником «Локомотива». Он выступает за основную команду с 2015 года и выиграл за это время 5 трофеев, в том числе чемпионат России. Его подробная статистика – здесь.
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Ради любви к футболу кто из отечественных спортсменов пойдет играть в Испанию, к примеру, в клуб вроде Эйбара?
Нашим ведь топ чемпионат подавай и клуб из него котирующийся.
Да кому они там нужны? Всё это пустые слова и популизм.
И зачем их только спрашивать?
Игроков высокого уровня давно у нас нет. 1-2 есть в Грузии, Армении, Украине, да даже Шомуродов у Йозе играл и забивал!
Наши то где?