Константин Тюкавин: «Мы обосрались в юбилейный год «Динамо»
Константин Тюкавин считает, что игроки «Динамо» «обосрались» в юбилейный год.
После 28 туров московский клуб с 45 очками занимает 7-е место в таблице Мир РПЛ.
– Сейчас в команде какое настроение?
– Конечно, состояние не прямо «вау». Потому что мы понимаем, что, можно сказать, обосрались в юбилейный год. Проиграли важный матч с «Факелом», вылетели из Кубка…
– Чего не хватало?
– Побед.
– Почему?
– Меньше голов забивали, чем соперники... Я не знаю. Просто начали пропускать много, в атаке не получалось. Какой‑то атмосферы командной не хватало. И персонального общения с тренером.
– Когда выигрывать начнете?
– В скором времени. Надо набраться терпения. Надеюсь, скоро придут трофеи.
– Ты про следующий сезон говоришь?
– Про следующие сезоны, – сказал форвард «Динамо».
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— Попал я как то в Африку на охоту на льва. Иду по джунглям, рублю мачете лианы и вдруг выхожу на поляну, а на ней в двух метрах от меня сидит голодный лев. Господа, я обосрался. Ну, все бросились говорить:
— Ну что вы, поручик, увидеть так близко льва. С кем, мол, не бывает.
— Да нет, господа, я только что обосрался 😂😂😂😂
Да и прошлый: 3-ье место, выход в финал кубка, до НГ симпатичная игра. Тоже не стыдный сезон в целом.
Сначала проиграли 1:5 за второе место.
А потом проиграли финал кубка.