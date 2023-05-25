Константин Тюкавин: «Мы обосрались в юбилейный год «Динамо»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Матч ТВ брань Константин Тюкавин контент Футбол

Константин Тюкавин считает, что игроки «Динамо» «обосрались» в юбилейный год.

После 28 туров московский клуб с 45 очками занимает 7-е место в таблице Мир РПЛ.

– Сейчас в команде какое настроение?

– Конечно, состояние не прямо «вау». Потому что мы понимаем, что, можно сказать, обосрались в юбилейный год. Проиграли важный матч с «Факелом», вылетели из Кубка…

– Чего не хватало?

– Побед.

– Почему?

– Меньше голов забивали, чем соперники... Я не знаю. Просто начали пропускать много, в атаке не получалось. Какой‑то атмосферы командной не хватало. И персонального общения с тренером.

– Когда выигрывать начнете?

– В скором времени. Надо набраться терпения. Надеюсь, скоро придут трофеи.

– Ты про следующий сезон говоришь?

– Про следующие сезоны, – сказал форвард «Динамо».

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49 комментариев

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Kanan Jarrus
можно подумать это только в юбилейный год произошло, а до этого штамповали чемпионства и разыгрывали ушастого с реалом в финале лч через раз
+61
-8
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Мистер Блин
Пришёл как то Ржевский на бал, и просят его рассказать какой-нибудь случай, на что он соглашается.
— Попал я как то в Африку на охоту на льва. Иду по джунглям, рублю мачете лианы и вдруг выхожу на поляну, а на ней в двух метрах от меня сидит голодный лев. Господа, я обосрался. Ну, все бросились говорить:
— Ну что вы, поручик, увидеть так близко льва. С кем, мол, не бывает.
— Да нет, господа, я только что обосрался 😂😂😂😂
+28
-5
+23
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Caniball
Ответ Direct free kick
У ДиНамО 0 нестыдных сезонов с 1986 года, 0 нормальных чемпионств с 1963, 0 матчей в основной сетке ЛЧ/КЕЧ за всю историю
В 1995 году кубок России брали. Наверное, можно отнести тот сезон не к стыдному.
Да и прошлый: 3-ье место, выход в финал кубка, до НГ симпатичная игра. Тоже не стыдный сезон в целом.
+18
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Dan Gudumak
Ответ Ковид 07.10.52
Я давно говорил, что надо Динамо с ЦСКА объединить, а Торпедо с Локо...хватит бросать деньги на ветер...а так хоть стадионы будут заполняться...
Спартак объединяем с ФК Москва и отправляем в небесную лигу
+12
0
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Severfan
с подливой
+11
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+6
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Caniball
Ответ Shuller18
На то вы и Динамо, я в конце прошлого сезона понял, что лузерская карма у вас в крови. Когда сначала в финале Кубка решающий пенальти смазал Фомин, до этого с закрытыми глазами забивавший, а потом в матче за серебро вы при полном стадионе проиграли 1:5 Сочи. Как так можно, блин?) Кость, скажи спасибо, что не вылетели в юбилей.
Все было в обратном порядке.
Сначала проиграли 1:5 за второе место.
А потом проиграли финал кубка.
+4
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Адекватник
Бомбит, когда читаю футболистов, что им чего-то не хватало от тренера чтобы не обосраться. Да, тренер максимально важен, тренер отличает обычную команду от сильной, тренер может даже среднюю команду заставить побеждать, все это понятно. Но банальная самоотдача, самодисциплина, уважение к партнерам, болельщикам и игре, обязаны присутствовать даже если тренер сам будет бухим приезжать на игры. А тут (я не только про динамо, были такие кейсы и в других клубах) смотришь: очевидно игроки сливают и показывают 20% своих возможностей и рассказывают: ну, у нас тренер плохой был... черти...
+6
-3
+3
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idemidov
Ответ Олег Милославский
ВЫ последний раз чемпионами были в 1963 году.1976 год не считается так как тогда чемпионат был разбит на осень и весну.Полное позорище Динамо
В сумме за осенний и весенний сезоны 1976 у Динамо больше всех очков. Так что и ноормальный чемпионат выиграли бы
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Direct free kick
Ответ Caniball
В 1995 году кубок России брали. Наверное, можно отнести тот сезон не к стыдному. Да и прошлый: 3-ье место, выход в финал кубка, до НГ симпатичная игра. Тоже не стыдный сезон в целом.
В 1995 как будто фортуна вернула Бескову недополученный приз в 1981. Мэтр даже до конца сезона не остался в итоге
+4
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Pavel Ushanov
что же комментаторы такие...человек прямо признал свою вину и вину всей команды (что бывает не так часто), а вы все равно находите поводы его хейтить и поливать нечистотами
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brig_Mercury
Ответ Владислав88
Вы там 59 лет вериться уже. Давай в Зенит, Костян. Там нечего ловить!
И какой смысл сейчас в Зенит, если ЕК будут не скоро? Выиграть первенство местной водокачка с за явным преимуществом? Пусть уж лучше будет больше конкуренция среди команд, чемпионат будет смотреть интересно.
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justbored
Ответ Владислав88
Вы там 59 лет вериться уже. Давай в Зенит, Костян. Там нечего ловить!
изыди сотона
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goblin3
Ответ Мистер Блин
Пришёл как то Ржевский на бал, и просят его рассказать какой-нибудь случай, на что он соглашается. — Попал я как то в Африку на охоту на льва. Иду по джунглям, рублю мачете лианы и вдруг выхожу на поляну, а на ней в двух метрах от меня сидит голодный лев. Господа, я обосрался. Ну, все бросились говорить: — Ну что вы, поручик, увидеть так близко льва. С кем, мол, не бывает. — Да нет, господа, я только что обосрался 😂😂😂😂
Господа, я Тюкавин
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donatodonatore
Жестко но справедливо.
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Аннигиляторная Пушка
Вспомнился Саша Сапета, который на какой-то прессухе на вопрос мальчика лет семи-восьми, мол, когда Динамо станет чемпионом, ответил: «ты до этого точно доживешь!»
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Сергей Жарковский
Хорошее начало заканчивается туалетом.
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Александр Носов
как и предыдущие 45 лет)))
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Олег Милославский
ВЫ последний раз чемпионами были в 1963 году.1976 год не считается так как тогда чемпионат был разбит на осень и весну.Полное позорище Динамо
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Максим Черкашин
Бывает, к двумстам годам лучше подготовитесь.:))))))
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Filipp Gorski
Григорян одобряет
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idemidov
Ответ Shuller18
На то вы и Динамо, я в конце прошлого сезона понял, что лузерская карма у вас в крови. Когда сначала в финале Кубка решающий пенальти смазал Фомин, до этого с закрытыми глазами забивавший, а потом в матче за серебро вы при полном стадионе проиграли 1:5 Сочи. Как так можно, блин?) Кость, скажи спасибо, что не вылетели в юбилей.
Не понимаю чего минусуют. Всё так. Свой лучший сезон за четверть века в итоге провалили.
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Эндрю81
Ответ Адекватник
Бомбит, когда читаю футболистов, что им чего-то не хватало от тренера чтобы не обосраться. Да, тренер максимально важен, тренер отличает обычную команду от сильной, тренер может даже среднюю команду заставить побеждать, все это понятно. Но банальная самоотдача, самодисциплина, уважение к партнерам, болельщикам и игре, обязаны присутствовать даже если тренер сам будет бухим приезжать на игры. А тут (я не только про динамо, были такие кейсы и в других клубах) смотришь: очевидно игроки сливают и показывают 20% своих возможностей и рассказывают: ну, у нас тренер плохой был... черти...
Когда ’’Спартак’’, ЦСКА и ’’Локомотив’’ обыгрывали тренер был хорошим, а потом испортился. Обычная история российских ногомячистов.
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justbored
Шайт хэппенс.
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Abriel
Ответ Михаил Савченко
Зато в этом году маяк сиял особенно ярко
там ещё много
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justbored
Ответ Олег Милославский
ВЫ последний раз чемпионами были в 1963 году.1976 год не считается так как тогда чемпионат был разбит на осень и весну.Полное позорище Динамо
специально аккаунт завели чтобы высказать своё ценное?
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