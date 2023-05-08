«Поменяйся «Динамо» и «Химки» футболками, никто и не заметил бы. Бело-голубые просто доигрывают сезон». Агент Сафонов о москвичах

Теги Химки премьер-лига Россия Динамо Москва Алексей Сафонов Константин Тюкавин Футбол

Алексей Сафонов раскритиковал игру «Динамо» в последних матчах.

Футбольный агент выразил мнение после победы москвичей над «Химками» (1:0) в Мир РПЛ.

– Мне не нравится выступление бело-голубых в последнее время, команда просто доигрывает сезон. Если бы «Динамо» и «Химки» поменялись футболками, никто и не заметил бы. После выхода Кутицкого на поле что-то поменялось в лучшую сторону, но в целом сам матч мне не понравился.

Тюкавина признали лучшим игроком матча. Вы согласны с этой оценкой?

– Костя вышел на замену и заработал пенальти. Я думал, что он же его и пробьет, но к мячу подошел Смолов. Видимо, Федор не все рекорды побил, а Костя показал себя как сверхпорядочный человек, – сказал Сафонов.

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6 комментариев

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sashka.loker
практически все доигрывают сезон, так как в отсутствие еврокубков бороться просто не за что (ну разве что борьба за спасительные 12е и 14е места ещё может идти)
+7
-2
+5
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T622222
Смолов Мальдивские уже давно забронировал и у него давно мотивации ноль
+3
-1
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Рагнар Лодброк
Ну,а чё напрягаться ,деньги те же...
+2
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Кеша
Комментарий удален пользователем
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justbored
Сафонов прямо голос разума у нас.
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Петрович5%
К сожалению,прав Сафонов.Тягостно наблюдать за такой игрой.
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Wayne Gretzky 99
Ответ Кеша
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