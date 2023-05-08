«Поменяйся «Динамо» и «Химки» футболками, никто и не заметил бы. Бело-голубые просто доигрывают сезон». Агент Сафонов о москвичах

Алексей Сафонов раскритиковал игру «Динамо» в последних матчах.

Футбольный агент выразил мнение после победы москвичей над «Химками» (1:0) в Мир .

– Мне не нравится выступление бело-голубых в последнее время, команда просто доигрывает сезон. Если бы « » и « » поменялись футболками, никто и не заметил бы. После выхода Кутицкого на поле что-то поменялось в лучшую сторону, но в целом сам матч мне не понравился.

– признали лучшим игроком матча. Вы согласны с этой оценкой?

– Костя вышел на замену и заработал пенальти. Я думал, что он же его и пробьет, но к мячу подошел Смолов. Видимо, Федор не все рекорды побил, а Костя показал себя как сверхпорядочный человек, – сказал .