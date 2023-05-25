Тренер «Боруссии» Терзич перед последней игрой сезона: «Главное – не делать ничего особенного. Поле такое же большое, мяч – круглый»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Эдин Терзич Футбол

Эдин Терзич прокомментировал заключительный матч «Боруссии» в сезоне Бундеслиги.

«Дортмунд» станет чемпионом Германии, если обыграет «Майнц» в последнем туре.

«Конечно, это очень особенная неделя для нас. Но главное – не делать ничего особенного. Не нужно требовать чего-то экстраординарного.

Мы не должны позволять этому слишком сильно влиять на нас. Поле такое же большое, как и на прошлой неделе. И мяч такой же круглый, как на прошлой неделе», – сказал тренер «Боруссии».

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igls54
Он перепутал - поле квадратное, мяч - круглый
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman
В атаке пошире, а в защите поуже - подытожил тренер Боруссии
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vinnipukh Vinni
Ответ igls54
Он перепутал - поле квадратное, мяч - круглый
))

Сосед орёт, что он народ,
Что основной закон блюдёт,
Мол, кто не ест, тот и не пьёт,
И выпил, кстати.
Все сразу повскакали с мест,
Но тут малец с поправкой влез:
- Кто не работает - не ест!
Ты спутал, батя!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий