Тренер «Боруссии» Терзич перед последней игрой сезона: «Главное – не делать ничего особенного. Поле такое же большое, мяч – круглый»
Эдин Терзич прокомментировал заключительный матч «Боруссии» в сезоне Бундеслиги.
«Дортмунд» станет чемпионом Германии, если обыграет «Майнц» в последнем туре.
«Конечно, это очень особенная неделя для нас. Но главное – не делать ничего особенного. Не нужно требовать чего-то экстраординарного.
Мы не должны позволять этому слишком сильно влиять на нас. Поле такое же большое, как и на прошлой неделе. И мяч такой же круглый, как на прошлой неделе», – сказал тренер «Боруссии».
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Сосед орёт, что он народ,
Что основной закон блюдёт,
Мол, кто не ест, тот и не пьёт,
И выпил, кстати.
Все сразу повскакали с мест,
Но тут малец с поправкой влез:
- Кто не работает - не ест!
Ты спутал, батя!