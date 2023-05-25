Тренер «Боруссии» Терзич перед последней игрой сезона: «Главное – не делать ничего особенного. Поле такое же большое, мяч – круглый»

Эдин Терзич прокомментировал заключительный матч «Боруссии» в сезоне Бундеслиги.

«Дортмунд» станет чемпионом Германии, если обыграет «Майнц» в последнем туре.

«Конечно, это очень особенная неделя для нас. Но главное – не делать ничего особенного. Не нужно требовать чего-то экстраординарного.

Мы не должны позволять этому слишком сильно влиять на нас. Поле такое же большое, как и на прошлой неделе. И мяч такой же круглый, как на прошлой неделе», – сказал тренер «Боруссии».

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