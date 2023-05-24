Бензема забил впервые за 5 игр. До Левандовского – 5 голов в списке бомбардиров Ла Лиги

Теги Карим Бензема Барселона Реал Мадрид Ла Лига рейтинги Райо Вальекано Роберт Левандовски Федерико Вальверде Футбол

Карим Бензема приблизился к Роберту Левандовскому в списке бомбардиров Ла Лиги.

Форвард «Реала» открыл счет в матче 36-го тура Ла Лиги с «Райо Вальекано» (1:0, первый тайм), воспользовавшись передачей хавбека Федерико Вальверде. До этого он не забивал 4 игры.

Всего у француза 18 голов за 23 матча в текущем чемпионате. До лучшего бомбардира Ла Лиги, нападающего Роберта Левандовского из «Барселоны», осталось 5 мячей.

Подробно со статистикой 35-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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23 комментария

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rigobersong
Ответ Фёдор Кузнецов
В топ 10 бомбардиров игроки сыграли 32+ матча, и только у Бензема их 22,при этом Карим идёт на 2 месте
У Левандовски все голы с игры, у Бензема 6 с пенальти:))
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-15
+22
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Фёдор Кузнецов
В топ 10 бомбардиров игроки сыграли 32+ матча, и только у Бензема их 22,при этом Карим идёт на 2 месте
+25
-10
+15
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f0rmoceft
Если ещё пару забьет в этом матче, то сможет побороться
+4
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+3
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JuVero
Ответ Фанат Лионеля Месси
Так себе достижение учитывая ,что Бензема действующий обладатель ЗМ ,да и Ла Лиге сейчас нет топ бомбардиров На 3 месте 34-ий Хоселу ,который сыграла за Испанию 2 матча На 4 месте какой-то турок с Хэтафе На 5 месте Гризманн,который в этом сезоне играет ЦАП у Симеоне,и так далее И про уровень клубов не стоит забывать,у них явно моментов меньше,чем у Бенземы
а в АПЛ, кто на третьем? в Италии и во Франции? сплошь звёзды, небось)))
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Dikki Shelton
Легенда. Жаль что карьера уже на исходе.
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begame
Не догнать
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Однажды в Космосе
Поздравляю Левандовски
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rigobersong
Ответ Фёдор Кузнецов
В топ 10 бомбардиров игроки сыграли 32+ матча, и только у Бензема их 22,при этом Карим идёт на 2 месте
Комментарий удален пользователем
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Абдул Абакаев
Ответ Фёдор Кузнецов
В топ 10 бомбардиров игроки сыграли 32+ матча, и только у Бензема их 22,при этом Карим идёт на 2 месте
но пенки мы упоминать не будем
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Станислав Л
Ответ Фёдор Кузнецов
Ну после ЧМ об этом умалчивают
наоборот, все считают пенальти Месси на ЧМ
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danik 258808
Ответ rigobersong
У Левандовски все голы с игры, у Бензема 6 с пенальти:))
так после того как лева запорол две пенки, ему перестали из бить, чел сам виноват
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Игорь Климов
Ответ Сергей Жарковский
Карим красавчик, давай дубль!
"Ну, не смогла я, не смогла" (с).
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