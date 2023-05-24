Бензема забил впервые за 5 игр. До Левандовского – 5 голов в списке бомбардиров Ла Лиги
Карим Бензема приблизился к Роберту Левандовскому в списке бомбардиров Ла Лиги.
Форвард «Реала» открыл счет в матче 36-го тура Ла Лиги с «Райо Вальекано» (1:0, первый тайм), воспользовавшись передачей хавбека Федерико Вальверде. До этого он не забивал 4 игры.
Всего у француза 18 голов за 23 матча в текущем чемпионате. До лучшего бомбардира Ла Лиги, нападающего Роберта Левандовского из «Барселоны», осталось 5 мячей.
Подробно со статистикой 35-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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