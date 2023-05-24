Бензема забил впервые за 5 игр. До Левандовского – 5 голов в списке бомбардиров Ла Лиги

Карим Бензема приблизился к Роберту Левандовскому в списке бомбардиров Ла Лиги.

Форвард « » открыл счет в матче 36-го тура Ла Лиги с « » (1:0, первый тайм), воспользовавшись передачей хавбека . До этого он не забивал 4 игры.

Всего у француза 18 голов за 23 матча в текущем чемпионате. До лучшего бомбардира , нападающего Роберта Левандовского из «Барселоны», осталось 5 мячей.

Подробно со статистикой 35-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте