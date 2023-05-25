Ираола о 1-м голе «Реала» в ворота «Райо»: «Половина игроков подумала, что мяч отдадут нам. Лежена сбили, мы подумали, что это фол»

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Андони Ираола Ла Лига судьи Райо Вальекано Флориан Лежен Хесус Хиль Мансано Футбол

Андони Ираола считает спорным первый гол «Реала» в ворота «Райо Вальекано».

В 36-м туре Ла Лиги «Реал» на своем поле обыграл «Райо Вальекано» (2:1).

Счет в матче на 31-й минуте открыл Карим Бензема. Незадолго до этого главный арбитр Хесус Хиль Мансано отдал мяч «Реалу», что привело в замешательство игроков «Райо». Розыгрыш мяча после этого эпизода привел к голу.

«Пропущенный гол – это всегда ошибка команды. Но это не то же самое, что быстрый розыгрыш штрафного. Половина моей команды подумала, что это был фол.

Лежена сбили, и мы подумали, что мяч должны были отдать нам. Судья сказал мне, что ждал, когда игрок «Реала» коснется мяча, чтобы свистнуть, но мы этого не знали», – сказал главный тренер «Райо Вальекано».

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10 комментариев

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VictorVallecano
Что самое смешное - новость про две мадридские команды. Минуту спустя - а в комментах уже троица барселонок :) Ну никак Реал у них из головы не выходит.
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белошип
Как всегда глоры фкНегрейры первые на ветке своего хозяина)
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ffdxd6vtwj
Ответ rigobersong
реал всю историю так играет:) ничего удивительного:)
Негрейра не даст соврать))
+8
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VictorVallecano
Может, не думать надо было, а играть до конца?
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SimpleR
ригоберка приходит в новости про Реал по зову сердца
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rigobersong
реал всю историю так играет:) ничего удивительного:)
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Omar Omaroff
Ответ Игорь Климов
Очередной раз свисток был в пользу Реала.
Если свистят в пользу Реала,то все правильно. Когда остальные научатся играть на том же уровне что и Реал тогда и пойдут свистки против
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