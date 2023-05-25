Ираола о 1-м голе «Реала» в ворота «Райо»: «Половина игроков подумала, что мяч отдадут нам. Лежена сбили, мы подумали, что это фол»
Андони Ираола считает спорным первый гол «Реала» в ворота «Райо Вальекано».
В 36-м туре Ла Лиги «Реал» на своем поле обыграл «Райо Вальекано» (2:1).
Счет в матче на 31-й минуте открыл Карим Бензема. Незадолго до этого главный арбитр Хесус Хиль Мансано отдал мяч «Реалу», что привело в замешательство игроков «Райо». Розыгрыш мяча после этого эпизода привел к голу.
«Пропущенный гол – это всегда ошибка команды. Но это не то же самое, что быстрый розыгрыш штрафного. Половина моей команды подумала, что это был фол.
Лежена сбили, и мы подумали, что мяч должны были отдать нам. Судья сказал мне, что ждал, когда игрок «Реала» коснется мяча, чтобы свистнуть, но мы этого не знали», – сказал главный тренер «Райо Вальекано».
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