Чалханоглу продлит контракт с «Интером» до 2027 года

Теги Интер серия А Италия Кубок Италии Хакан Чалханоглу Футбол

Хакан Чалханоглу продлит контракт с «Интером» до 2027 года.

По информации Фабрицио Романо, соглашение будет подписано в ближайшие дни. Полузащитник уже договорился с «Интером» о новом контракте. Текущее соглашение действует до лета 2024 года.

Сам Чалханоглу также подтвердил, что останется в «Интере».

«Не секрет, что я очень счастлив в «Интере», я получаю любовь с первого дня и не могу описать свою радость. Мы уже согласовали [новый контракт], я продолжу воплощать свою мечту с «Интером», – сказал Чалханоглу в интервью Sky Sport после победы над «Фиорентиной» в финале Кубка Италии.

В текущем сезоне Чалханоглу провел в составе «Интера» 31 матч в Серии А, забил 3 гола и отдал 6 голевых передач. Его подробная статистика доступна здесь.

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6 комментариев

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RealJon
Интер по-настоящему становится старой сеньорай, хотят еше продлить Д’Амброзио, Ачерби, Хандановича, Джеко, де Врей.
средний возраст состава 28.5

наверное нынешнюю команду покинет только Галярдини, Шкриниар и Лукаку
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Милан 737_
Аж на 4 года контракт когда Чалхану уже 29 лет?, Интер очень рискует с этим продажный турком без принципов и совести ☝️🤦‍♂️ ...
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Joey Ramone
Чалханчик - это наше всё. Такой мастер должен завершать карьеру в Интере.
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Милан 737_
Не радуйся Чалхан, все равно ты так никогда и не выиграешь Скудетто ☝️🤭 ...
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Милан 737_
Ответ RealJon
Интер по-настоящему становится старой сеньорай, хотят еше продлить Д’Амброзио, Ачерби, Хандановича, Джеко, де Врей. средний возраст состава 28.5 наверное нынешнюю команду покинет только Галярдини, Шкриниар и Лукаку
☝️🤭
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