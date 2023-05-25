Хакан Чалханоглу продлит контракт с «Интером» до 2027 года.

По информации Фабрицио Романо, соглашение будет подписано в ближайшие дни. Полузащитник уже договорился с «Интером» о новом контракте. Текущее соглашение действует до лета 2024 года.

Сам Чалханоглу также подтвердил, что останется в «Интере».

«Не секрет, что я очень счастлив в « », я получаю любовь с первого дня и не могу описать свою радость. Мы уже согласовали [новый контракт], я продолжу воплощать свою мечту с «Интером», – сказал Чалханоглу в интервью Sky Sport после победы над «Фиорентиной» в финале Кубка Италии.

В текущем сезоне Чалханоглу провел в составе «Интера» 31 матч в Серии А, забил 3 гола и отдал 6 голевых передач. Его подробная статистика доступна здесь.

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