Индзаги о победе в Кубке Италии: «Интер» ждут 2 игры в Серии А и финал ЛЧ. Хотим, чтобы прекрасный сезон продолжался»
Симоне Индзаги хочет, чтобы «Интер» не расслаблялся после победы в Кубке Италии.
Миланцы одолели «Фиорентину» (2:1) в решающем матче. Им осталось сыграть с «Аталантой» и «Торино» в Серии А и с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.
«Я счастлив, мы выиграли трофей, который хотели. Мы хотели повторить то, что сделали год назад.
«Фиорентина» – хорошая команда, которая доставила нам неприятности. Мы плохо начали матч, наш подход был неправильным, такое бывает редко. Но парни сумели остаться в игре и затем перевернуть ее ход.
Нас ждут еще два матча в чемпионате, а затем финал в Стамбуле. Мы хотим, чтобы этот прекрасный сезон продолжался», – сказал главный тренер миланцев в эфире Sport Mediaset.
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