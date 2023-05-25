Индзаги о победе в Кубке Италии: «Интер» ждут 2 игры в Серии А и финал ЛЧ. Хотим, чтобы прекрасный сезон продолжался»

Теги Интер Фиорентина Симоне Индзаги серия А Италия Кубок Италии Лига чемпионов УЕФА Футбол

Симоне Индзаги хочет, чтобы «Интер» не расслаблялся после победы в Кубке Италии.

Миланцы одолели «Фиорентину» (2:1) в решающем матче. Им осталось сыграть с «Аталантой» и «Торино» в Серии А и с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

«Я счастлив, мы выиграли трофей, который хотели. Мы хотели повторить то, что сделали год назад.

«Фиорентина» – хорошая команда, которая доставила нам неприятности. Мы плохо начали матч, наш подход был неправильным, такое бывает редко. Но парни сумели остаться в игре и затем перевернуть ее ход.

Нас ждут еще два матча в чемпионате, а затем финал в Стамбуле. Мы хотим, чтобы этот прекрасный сезон продолжался», – сказал главный тренер миланцев в эфире Sport Mediaset.

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2 комментария

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Антуан Гризманн
Нужно всего лишь с очередным лысым разобраться
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tolstiy
так хочется такой-же результат в стамбуле увидеть....
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