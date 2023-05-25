Джеко повздорил с Индзаги после замены в финале Кубка Италии. Форвард пнул бутылку

Эдин Джеко был зол после замены в финале Кубок Италии против «Фиорентины» .

На 58-й минуте тренер Симоне Индзаги заменил Джеко на Ромелу Лукаку. Босниец был явно недоволен решением и не скрывал разочарования.

Форвард пнул бутылку недалеко от скамейки «Интера». Индзаги заметил это и подошел к футболисту, между ними завязалась словесная перепалка.

Напомним, «Интер» добыл волевую победу 2:1 и взял Кубок Италии.

Джеко забил 14 голов в 49 матчах во всех турнира в этом сезоне, его контракт истекает в июне этого года.

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