Джеко повздорил с Индзаги после замены в финале Кубка Италии. Форвард пнул бутылку

Теги Интер Фиорентина Симоне Индзаги серия А Италия Кубок Италии Эдин Джеко Футбол

Эдин Джеко был зол после замены в финале Кубок Италии против «Фиорентины» .

На 58-й минуте тренер Симоне Индзаги заменил Джеко на Ромелу Лукаку. Босниец был явно недоволен решением и не скрывал разочарования.

Форвард пнул бутылку недалеко от скамейки «Интера». Индзаги заметил это и подошел к футболисту, между ними завязалась словесная перепалка.

Напомним, «Интер» добыл волевую победу 2:1 и взял Кубок Италии.

Джеко забил 14 голов в 49 матчах во всех турнира в этом сезоне, его контракт истекает в июне этого года.

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13 комментариев

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Владимир Владимирович
Пусть тренера благодарит что в старте не Лукаку вышел , который по лучше боснийца. Пусть валит летом в какую нибудь Болонью к Арнаутовичу
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Lamro
Надеюсь в финале ЛЧ будет в старте Лукаку
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Тюменец
Не стоит раздувать из этого костер. Рабочие моменты.
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гилберт
Повздорил с бутылкой.
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Очки Дани Алвеса
Ответ Владимир Владимирович
Пусть тренера благодарит что в старте не Лукаку вышел , который по лучше боснийца. Пусть валит летом в какую нибудь Болонью к Арнаутовичу
Джеко полезнейший игрок. Пока Лукака дурака валял и свою сагу с Челси разгребал, Эдин делал свою работу спокойно, результативно и без нытья. А эмоции у всех бывают, это футбол.
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RealJon
Индзаги менял и Бастони в 58 минуте, а он то лидер команды.
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Joey Ramone
Джеко нам на оставшиеся 3 матча сезоне не понадобится))
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mad butcher
Откровенно говоря Джеко вчера матч провалил. Очень много было брака и не удачных действий.
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diger499
Уважаю Джеко, особенно ща отрезок в Интере. Но сейчас он растерял форму, что не удивительно в 38то. С Сити должен выходить Лукаку, который наоборот на подъёме.
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Navi88
Кто знает - А почему Интер играет без спонсора на груди? нет спонсора?
нафига с Пирелли контракт не продлевали пару лет назад - что бы сейчас вообще без спонсора титульного играть?
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windcast
Ответ RealJon
Индзаги менял и Бастони в 58 минуте, а он то лидер команды.
Басто на карточке висел, как и Куарта у Итальяно
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