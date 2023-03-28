Линекер о поддержке Ширера и Райта после отстранения на BBC: «Я прослезился. Это тронуло меня»
Гари Линекер признался, что растрогался из-за поддержки коллег.
Ранее бывший футболист сборной Англии выступил против законопроекта о нелегальных мигрантах в Британии, сравнил риторику правительства с Германией 30-х годов.
Вскоре телекомпания BBC отстранила Линекера от работы ведущим программы Match of the Day.
Алан Ширер и Иан Райт поддержали Линекера, отказавшись от участия в Match of the Day. Также Линекера поддержали и другие ведущие.
Позже Гари вернулся к работе на ВВС.
«Должен признаться, что я прослезился. Это тронуло меня, это было красиво. Они могли этого не делать», – сказал Линекер.
Линекер возвращается на BBC: без него вышли короткие обзоры АПЛ с интершумом, обвалилась программа передач
Добавил Линекер
« Друзья познаются в беде «