Кузьмичев об освобождении Ларина из-под стражи: «Наказание было чрезмерным. Можно было остановиться на условном сроке или штрафе»

Владимир Кузьмичев высказался об освобождении Николая Ларина из-под стражи.

«Эмоции от решения суда, конечно, положительные. Мое мнение — наказание было чрезмерным. Как мне кажется, изначально можно было остановиться на условном сроке или штрафе. Поэтому очень рад, что решение скорректировали и выходит на свободу.

Зная его, прекрасно понимаю, что этот человек не представляет себя вне футбола. Так что уверен, что он вернется. Придет в себя и приступит к работе».

О проблеме с нормативами Минспорта

«Уверен, в обозримом будущем ничего с мертвой точки не сдвинется. И те ребята, которые работают директорами в государственных структурах, аналогичных «Чертаново», всегда будут вынуждены или платить нищенскую зарплату тренерам в соответствии с нынешней системой оплаты труда, что продолжит затруднять привлечение высококвалифицированных специалистов, или что-то выдумывать, но находиться под страхом того, что их рано или поздно постигнет та же участь, что постигла Колю», – сказал бывший директор академии «Локомотива».

Босс «Чертаново» на свободе – суд смягчил наказание за «мертвые души»! Ларина поддерживали Пиняев, Зиньковский и другие воспитанники

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