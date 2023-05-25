Лэмпард не уверен, что в «Челси» все быстро наладится: «Когда выключаешься, снова включиться тяжело. Это будет главным испытанием в следующем сезоне»
Фрэнк Лэмпард сомневается в способности «Челси» быстро набрать форму в следующем сезоне.
«Премьер-лига быстро развивается, все команды прибавляют и пытаются делать одно и то же. Появляются такие команды, как «Ньюкасл», «Брайтон» , «Астон Вилла», их теперь тоже нужно учитывать.
Мой футбольный опыт подсказывает, что, выключившись, снова включиться непросто. Это не всегда удается сделать в одночасье.
Это уже будет не мое дело, но, если опираться на мой многолетний опыт нахождения в стабильном клубе, стоит выключиться – и включиться уже становится тяжело. И именно это и будет главным испытанием в следующем сезоне», – сказал главный тренер «Челси».
Весь сезон «Челси» – в мемах. Оценивайте!
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К тому же еврокубков не будет, легчайшая задача для Челси.
У Поча сейчас будет 3 месяца, чтобы привести все в порядок и выбрать 22-23 футболиста на сезон.
Думаю игроки сами будут мотивированы после такой лажи вернуться.