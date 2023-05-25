Лэмпард не уверен, что в «Челси» все быстро наладится: «Когда выключаешься, снова включиться тяжело. Это будет главным испытанием в следующем сезоне»

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Футбол

Фрэнк Лэмпард сомневается в способности «Челси» быстро набрать форму в следующем сезоне.

«Премьер-лига быстро развивается, все команды прибавляют и пытаются делать одно и то же. Появляются такие команды, как «Ньюкасл», «Брайтон» , «Астон Вилла», их теперь тоже нужно учитывать.

Мой футбольный опыт подсказывает, что, выключившись, снова включиться непросто. Это не всегда удается сделать в одночасье.

Это уже будет не мое дело, но, если опираться на мой многолетний опыт нахождения в стабильном клубе, стоит выключиться – и включиться уже становится тяжело. И именно это и будет главным испытанием в следующем сезоне», – сказал главный тренер «Челси».

Весь сезон «Челси» – в мемах. Оценивайте!

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9 комментариев

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London.is.blue
Почистят состав, купят форварда и спокойно в топ4 попадут.
К тому же еврокубков не будет, легчайшая задача для Челси.

У Поча сейчас будет 3 месяца, чтобы привести все в порядок и выбрать 22-23 футболиста на сезон.
Думаю игроки сами будут мотивированы после такой лажи вернуться.
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Syog1010
Надеюсь, у Челси всё наладится, и у Ливерпуля с Тоттенхэмом, Нюкасл с МЮ только прибавят, Артете купят норм усиление. Чем больше сильных команд, тем интереснее за этим зрелищем следить. В этом году Арсенал конечно дал неплохой бой, но этого мало.
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Alex Alex
прав кстати, Ливерпуль и Арсеналу ГОДЫ потребовались чтобы в ЛЧ вернуться после вылета от туда
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зак
Ответ The Best
Когда идёт глобальная перестройка и клуб хочет настроить какую-то систему то понятное дело что на это нужно время и ХОРОШИЙ тренер,Ман Сити при Гвардиоле не сразу начали играть в такой футбол как сейчас.Спады бывают у всех,главное извлекать уроки из своих ошибок)
согласен закупили на 1 млрд игроков дали 2-3 года, человек построил команду..
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vulturecrow
Ответ The Best
Когда идёт глобальная перестройка и клуб хочет настроить какую-то систему то понятное дело что на это нужно время и ХОРОШИЙ тренер,Ман Сити при Гвардиоле не сразу начали играть в такой футбол как сейчас.Спады бывают у всех,главное извлекать уроки из своих ошибок)
у Челси был хороший тренер. его на мороз выставили. этот Челси обречён из-за неадекватного руководства.
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