Тен Хаг о «Челси»: «Деньги не помогут без стратегии. В АПЛ сосредоточены лучшие тренеры, хорошие игроки, и нужны правильные решения»

Эрик тен Хаг согласился, что по «Челси» видны трудности, возникающие при смене владельца.

«Да, совершенно точно. Когда за процессом не стоит какой-то стратегии, когда стратегия неверная, деньги не помогут.

Сейчас в Великобритании сосредоточены хорошие игроки, лучшие тренеры и деньги. Из-за этого конкуренция высока.

Нужно принимать правильные решения. Можно владеть деньгами, но тратить их следует с умом. И нужна стратегия», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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