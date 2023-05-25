Тен Хаг о «Челси»: «Деньги не помогут без стратегии. В АПЛ сосредоточены лучшие тренеры, хорошие игроки, и нужны правильные решения»

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг согласился, что по «Челси» видны трудности, возникающие при смене владельца.

«Да, совершенно точно. Когда за процессом не стоит какой-то стратегии, когда стратегия неверная, деньги не помогут.

Сейчас в Великобритании сосредоточены хорошие игроки, лучшие тренеры и деньги. Из-за этого конкуренция высока.

Нужно принимать правильные решения. Можно владеть деньгами, но тратить их следует с умом. И нужна стратегия», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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23 комментария

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Манковский
Это как раз про МЮ последних десяти лет.
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The Best
Ответ Аморалинни
Первый комментарий на ветке про МЮ угадайте от кого? От Ригобера) Кстати этим всегда занимался Долж Ещё одно подтверждение, что это один человек)
Новость касается Тен Хага и Челси,понятное дело что рычагберка будет тут.Он такое ощущение живёт на этом сайте и только ждёт когда выйдет какая-нибудь новость чтобы написать очередной высер)
Гуру футбола тоже подтянулся
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azimkhodjaev@icloud.com
Ответ 113k
Ди Матео смеется в голос.
Во время ди Матео владелец не менялся , соответственно и стратегия тоже
+3
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Ibra Isaev
Ответ rigobersong
7хаг лучше бы о себе думал:)
А ты бы лучше личной жизнью занялся, не надоело ночевать здесь?
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Аморалинни
Первый комментарий на ветке про МЮ угадайте от кого?
От Ригобера)
Кстати этим всегда занимался Долж
Ещё одно подтверждение, что это один человек)
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GuruFutbola
Да, лэмпард лучший из лучших)
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Ola BP
Ответ Аморалинни
Первый комментарий на ветке про МЮ угадайте от кого? От Ригобера) Кстати этим всегда занимался Долж Ещё одно подтверждение, что это один человек)
У них абсолютно разный стиль письма.
На короткой дистанции можно ещё пытаться «рисовать» другого человека, но не годами.
Какие бы фрики они не были и какую бы дичь не писали - оба с мозгами) просто играют в какую-то свою игру.
У меня рука не поднимается ставить минус ни одному, ни другому)
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Ман Сити
Про деньги это в точку. Маню тратит больше всех и этим летом отмечают первый юбилей своей бестрофейности.
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blaugrano
Тот же Мудрик за свои деньги сам должен и играть, и тренировать и любые правильные решения принимать. А иначе чем обусловлена такая трата денег?
Хотя, знаем чем...
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a2wai
Да ладно.
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красная_карточка
взять хотя бы мой трансфер Антони - продолжил 10Хаг...
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Predator№7
Ответ 113k
Ди Матео смеется в голос.
При Ди Маттео сменились владельцы?
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Gutalin
Деньги помогут выиграть, просто в АПЛ деньги есть у многих и одних денег недостаточно. В других лигах пока еще сработало бы
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Очки Дани Алвеса
Лысый не понаслышке знает) Энтони за сотку и супер Вэгхорст! Вот это правильные решения!
У первого 6 голевых действий в сезоне, у второго - одно.))
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_Amelina_ Landau
Ответ Аморалинни
Первый комментарий на ветке про МЮ угадайте от кого? От Ригобера) Кстати этим всегда занимался Долж Ещё одно подтверждение, что это один человек)
Да он по-моему на всех ветках...редкостный придурок.
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4r9dd4xr9n
Ответ The Best
Новость касается Тен Хага и Челси,понятное дело что рычагберка будет тут.Он такое ощущение живёт на этом сайте и только ждёт когда выйдет какая-нибудь новость чтобы написать очередной высер) Гуру футбола тоже подтянулся
Какие прекрасные слова , лови + 🙏🏼
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x2dj8fx6q7
Ответ The Best
Новость касается Тен Хага и Челси,понятное дело что рычагберка будет тут.Он такое ощущение живёт на этом сайте и только ждёт когда выйдет какая-нибудь новость чтобы написать очередной высер) Гуру футбола тоже подтянулся
Да они оба плюс минус учетки модераторов, байтящих людей на коменты
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The Best
Ответ blaugrano
Тот же Мудрик за свои деньги сам должен и играть, и тренировать и любые правильные решения принимать. А иначе чем обусловлена такая трата денег? Хотя, знаем чем...
Мудрик даже в УПЛ набил среднюю статистику (проведя половину сезона на взрослом уровне),чего вы ожидали от него увидеть в АПЛ при этом попав в абсолютно мертвый Челси?А цену он сам себе не выбирал,это нужно спросить скаутов куда они смотрели.
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London.is.blue
Ответ Ман Сити
Про деньги это в точку. Маню тратит больше всех и этим летом отмечают первый юбилей своей бестрофейности.
Двойной - 15 лет без ЛЧ, 10 без АПЛ.
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