Тен Хаг о «Челси»: «Деньги не помогут без стратегии. В АПЛ сосредоточены лучшие тренеры, хорошие игроки, и нужны правильные решения»
Эрик тен Хаг согласился, что по «Челси» видны трудности, возникающие при смене владельца.
«Да, совершенно точно. Когда за процессом не стоит какой-то стратегии, когда стратегия неверная, деньги не помогут.
Сейчас в Великобритании сосредоточены хорошие игроки, лучшие тренеры и деньги. Из-за этого конкуренция высока.
Нужно принимать правильные решения. Можно владеть деньгами, но тратить их следует с умом. И нужна стратегия», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
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Гуру футбола тоже подтянулся
От Ригобера)
Кстати этим всегда занимался Долж
Ещё одно подтверждение, что это один человек)
На короткой дистанции можно ещё пытаться «рисовать» другого человека, но не годами.
Какие бы фрики они не были и какую бы дичь не писали - оба с мозгами) просто играют в какую-то свою игру.
У меня рука не поднимается ставить минус ни одному, ни другому)
Хотя, знаем чем...
У первого 6 голевых действий в сезоне, у второго - одно.))