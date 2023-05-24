Чемпионат Англии. «Ман Сити» в ранге чемпиона в гостях у «Брайтона», «МЮ» сыграет с «Челси» в четверг

Теги Манчестер Юнайтед Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия результаты Брайтон Футбол

«Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Брайтоном» в перенесенном матче 32-го тура АПЛ.

В четверг «Манчестер Юнайтед» примет «Челси».

Чемпионат Англии

Перенесенные матчи 32-го тура

Брайтон – Манчестер Сити
Дата проведения
24 мая, 22.00, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Манчестер Юнайтед – Челси
Дата проведения
25 мая, 22.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артем Гладских
Думаю сити победит брайтон , им эта победа нужнее , а МЮ победит челси.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АРХАТ
Прям дежавю с ЧР 2005)
Локо вёз 8 очков ЦСКА (при равенстве игр!) и в итоге отстал на 6 очков т.е +14
Сити вроде на 8 не отставал (максимальное 6) и уже сейчас везут 7 + игра в запасе.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ихарь Окенфэйлов
Двум Манчестерам сейчас важно не растерять форму перед решающими матчами, до которых ещё далековато
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фатхулло Халимов
Ответ АРХАТ
Прям дежавю с ЧР 2005) Локо вёз 8 очков ЦСКА (при равенстве игр!) и в итоге отстал на 6 очков т.е +14 Сити вроде на 8 не отставал (максимальное 6) и уже сейчас везут 7 + игра в запасе.
Сити чемпион
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий