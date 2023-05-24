Чемпионат Англии. «Ман Сити» в ранге чемпиона в гостях у «Брайтона», «МЮ» сыграет с «Челси» в четверг

«Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Брайтоном» в перенесенном матче 32-го тура АПЛ.

В четверг « » примет « ».

Перенесенные матчи 32-го тура

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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