Чемпионат Англии. «Ман Сити» в ранге чемпиона в гостях у «Брайтона», «МЮ» сыграет с «Челси» в четверг
«Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Брайтоном» в перенесенном матче 32-го тура АПЛ.
В четверг «Манчестер Юнайтед» примет «Челси».
Перенесенные матчи 32-го тура
- Дата проведения
- 24 мая, 22.00, «Фалмер»
- Дата проведения
- 25 мая, 22.00, «Олд Траффорд»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Локо вёз 8 очков ЦСКА (при равенстве игр!) и в итоге отстал на 6 очков т.е +14
Сити вроде на 8 не отставал (максимальное 6) и уже сейчас везут 7 + игра в запасе.