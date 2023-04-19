«Атлетико» опасается, что «Челси» не выкупит Феликса. Португальца готовы продать за 80 млн евро, есть вариант с «Ньюкаслом»

Теги Челси Ньюкасл премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига Диего Симеоне возможные трансферы Жоау Феликс Футбол

«Атлетико» надеется, что Жоау Феликс больше не вернется в клуб.

Как сообщает Cadena SER, в клубе опасаются, что «Челси» не станет выкупать полузащитника, арендованного в январе, из-за недостаточно хорошей формы.

Главный тренер Диего Симеоне считает, что без Феликса мадридцы играют лучше, а спортивное руководство понимает, что без продажи 23-летнего футболиста трансферный бюджет на лето будет ощутимо ограниченным.

«Атлетико» готов продать игрока даже за 80 млн евро, не рассчитывая отбить 127 млн, потраченные на него в 2019-м. Пока единственным возможным вариантом называется переход Жоау в «Ньюкасл».

В АПЛ Феликс провел 11 матчей и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

40 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
headmaster
"Атлетико готово продать игрока даже за 80 млн евро" - проблема в том, что он едва на половину этой суммы играет. Хоть и очень старается, что нельзя не отметить
+38
-1
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vladosthebest
Феликс никакущий, это факт
+26
0
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BearS
Ответ headmaster
"Атлетико готово продать игрока даже за 80 млн евро" - проблема в том, что он едва на половину этой суммы играет. Хоть и очень старается, что нельзя не отметить
Атлетико переживает, что Боули начал о чем-то догадываться)
+25
0
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Ответ vladosthebest
Феликс никакущий, это факт
Ненастоящий )))
Настоящий Феликс на Лубянке был !
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Люблю Марго Робби
За 80 могут и не взять, только 100
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Крыс Пол
То никакущего Сауля хотели подобным образом впарить, теперь Феликса. На такое даже Тодд не поведется.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AsperChelsea
Почему готово, Атлетико это же клуб?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
надеюсь не выкупят.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ChefJhonnyMorgan
Как вообще можно было за него отдать 125 лямов...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AsperChelsea
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
как можно потратить больше 600 млн фунтов и не попасть под санкциями ФФП, когда другие вынуждены продавать игроков чтобы вписаться ФФП
Контракты по 8-10 лет, не читал что ли?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Диер Ташкент
за 80 млн только дурак стал бы покупать его
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Ответ Nikolas Shahov
А почему Феликс должен стоить дешевле Мудрика ?
Почему ты определяешь сумму Феликса по трансферу Мудрика? Как они связаны? Почему не по трансферу Антони допустим?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ahmad Munir
Репортёры не устали ещё приписывать интерес Ньюкасла ко всякому переоцененному баласту? Только Боели может додуматься купить этого Морату 2.0
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Danik S
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
как можно потратить больше 600 млн фунтов и не попасть под санкциями ФФП, когда другие вынуждены продавать игроков чтобы вписаться ФФП
более тупого комментта не видел, для начала изучи фин.отчет что до как...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shuller18
Да нафиг его выкупать? Плюшевый игрок, еще и Нкунку летом придет.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ненахов
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
как можно потратить больше 600 млн фунтов и не попасть под санкциями ФФП, когда другие вынуждены продавать игроков чтобы вписаться ФФП
Очень странно работает система
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леван Мкртчян
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
как можно потратить больше 600 млн фунтов и не попасть под санкциями ФФП, когда другие вынуждены продавать игроков чтобы вписаться ФФП
Из-за того ,что по правилам ФФП расходы на трансферы амортизируются на длинну всего контракта игрока, а , как известно, все новые игроки Челси получили очень длинные контракты.
Условно ,если купили игрока за 100 млн и заключили с ним контракт на 5 лет, то в графе "расходы" ежегодно будет прописываться сумма 20 млн ( в течении пяти лет).
Так что проблемы с ФФП возникнут, но позже, если Челси не будет никого пробовать ( причем за дорого)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Я, конечно, понимаю, что у Боэли репутация главного лоха на рынке, которого все могут разводить, но заплатить 80 за Феликса? С чего вообще? Что он показал?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Картофельное чудо из головы дель Боске
Считался одним из самых перспективных футболистов, а в итоге оказался никому ненужным неликвидом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Garikus89
Ответ Ahmad Munir
Репортёры не устали ещё приписывать интерес Ньюкасла ко всякому переоцененному баласту? Только Боели может додуматься купить этого Морату 2.0
Ему до Мораты как до Китая раком пока что))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ноно Гомес
Не нужен нам
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dexter Dallas
в случае с норм футболистами клубы опасаются, что могут перехватить игрока друг у друга. и только на счет калия в виде феликса могут опасаться, что клуб увидев его истинный уровень не захочет его выкупать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Павлюченко
Чего "опасаться?!"- точно не выкупят!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
edward_freeman
поначалу на фоне всех смотрелся ярко, но потом же "расскрылся" нам полностью как абсолютно некомандный игрок.
учитывая приход Нкунку, Феликс точно не нужен.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан 737..
Кукареку за 70, Мудрик за 100, Челси при Боули это просто полный аут 🤦‍♂️🤭🤡...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий