«Атлетико» опасается, что «Челси» не выкупит Феликса. Португальца готовы продать за 80 млн евро, есть вариант с «Ньюкаслом»

«Атлетико» надеется, что Жоау Феликс больше не вернется в клуб.

Как сообщает Cadena SER, в клубе опасаются, что « » не станет выкупать полузащитника, арендованного в январе, из-за недостаточно хорошей формы.

Главный тренер считает, что без Феликса мадридцы играют лучше, а спортивное руководство понимает, что без продажи 23-летнего футболиста трансферный бюджет на лето будет ощутимо ограниченным.

« » готов продать игрока даже за 80 млн евро, не рассчитывая отбить 127 млн, потраченные на него в 2019-м. Пока единственным возможным вариантом называется переход в « ».

В АПЛ Феликс провел 11 матчей и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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