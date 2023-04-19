«Атлетико» опасается, что «Челси» не выкупит Феликса. Португальца готовы продать за 80 млн евро, есть вариант с «Ньюкаслом»
«Атлетико» надеется, что Жоау Феликс больше не вернется в клуб.
Как сообщает Cadena SER, в клубе опасаются, что «Челси» не станет выкупать полузащитника, арендованного в январе, из-за недостаточно хорошей формы.
Главный тренер Диего Симеоне считает, что без Феликса мадридцы играют лучше, а спортивное руководство понимает, что без продажи 23-летнего футболиста трансферный бюджет на лето будет ощутимо ограниченным.
«Атлетико» готов продать игрока даже за 80 млн евро, не рассчитывая отбить 127 млн, потраченные на него в 2019-м. Пока единственным возможным вариантом называется переход Жоау в «Ньюкасл».
В АПЛ Феликс провел 11 матчей и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Настоящий Феликс на Лубянке был !
Условно ,если купили игрока за 100 млн и заключили с ним контракт на 5 лет, то в графе "расходы" ежегодно будет прописываться сумма 20 млн ( в течении пяти лет).
Так что проблемы с ФФП возникнут, но позже, если Челси не будет никого пробовать ( причем за дорого)
учитывая приход Нкунку, Феликс точно не нужен.