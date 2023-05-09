«Челси» в трансфер Феликса готов включить Кукурелью и Обамеянга. «Атлетико» хочет 88 млн фунтов за Жоау, но согласен продлить аренду на год за 16 млн
«Челси» готов включить двоих футболистов в сделку по Жоау Феликсу.
Лондонский клуб обсудил с «Атлетико» способы сохранения полузащитника в составе, пишет журналист Evening Standard Низаар Кинселла.
Испанский клуб по-прежнему требует за полноценный трансфер футболиста 88 миллионов фунтов, но в то же время готов вновь отдать Феликса в аренду за 16 миллионов фунтов.
«Синие» хотят снизить сумму выкупа игрока, включив в сделку Пьер-Эмерика Обамеянга и Марка Кукурелью. Оба футболиста интересны испанцам.
Отмечается, что Обамеянг хочет вернуться в «Барселону». В услугах 33-летнего форварда также заинтересован «Милан».
Феликс перешел в «Челси» на правах аренды из «Атлетико» в январе этого года. В составе английского клуба он провел 15 матчей, забив 3 гола. Подробную статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.
Еще бы добавил в этот список Пулишича, Зиеша, Аспи, Чалобу, Лофтуса(пока есть спрос). Судя по всему Стерлингу уже лень играть в футбол, нужно обсудить с ним вопрос мотивации и тоже продать в случае чего.
Взять Нкунку, чистого напа, защитника на подмену Чиллуэлу и играть.
Я правда не знаю зачем Феликс, если будет Нкунку.
Атлетико будет разгребать это де...мо за свой счёт
Видимо, Челси так и хочется находиться на том уровне, что они сейчас имеют. Мдя.