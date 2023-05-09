«Челси» в трансфер Феликса готов включить Кукурелью и Обамеянга. «Атлетико» хочет 88 млн фунтов за Жоау, но согласен продлить аренду на год за 16 млн

Теги Челси премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига возможные трансферы Пьер-Эмерик Обамеянг Марк Кукурелья Жоау Феликс Футбол

«Челси» готов включить двоих футболистов в сделку по Жоау Феликсу.

Лондонский клуб обсудил с «Атлетико» способы сохранения полузащитника в составе, пишет журналист Evening Standard Низаар Кинселла. 

Испанский клуб по-прежнему требует за полноценный трансфер футболиста 88 миллионов фунтов, но в то же время готов вновь отдать Феликса в аренду за 16 миллионов фунтов.

«Синие» хотят снизить сумму выкупа игрока, включив в сделку Пьер-Эмерика Обамеянга и Марка Кукурелью. Оба футболиста интересны испанцам. 

Отмечается, что Обамеянг хочет вернуться в «Барселону». В услугах 33-летнего форварда также заинтересован «Милан». 

Феликс перешел в «Челси» на правах аренды из «Атлетико» в январе этого года. В составе английского клуба он провел 15 матчей, забив 3 гола. Подробную статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь

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49 комментариев

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Юрий Кечко
Ну что кудрявый ? Вот так не давать пасы Мудрику..
+64
-1
+63
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Злобный Конь
Кукурелья это не сын Колоччини?
+43
-1
+42
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Спартак Уокер
Феликс по игре миллионов 25 стоит не больше
+34
0
+34
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№7
Ответ Спартак Уокер
Феликс по игре миллионов 25 стоит не больше
если судить по матчам за Челси , то там вообще никто дороже 20 не стоит
+16
0
+16
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Акира_1
Зачем выкупать? Что он показал в этой аренде? 3 гола и куча промахов. Хотя если удастся слить Ку-ку и Обаму в обмен на Феликса для лавки, то вроде неплохо.
+15
0
+15
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The Best
Ответ London.is.blue
Избавиться от Кукурельи один из потенциально лучших летний трансферов. Как и от Обамы в принципе. Еще бы добавил в этот список Пулишича, Зиеша, Аспи, Чалобу, Лофтуса(пока есть спрос). Судя по всему Стерлингу уже лень играть в футбол, нужно обсудить с ним вопрос мотивации и тоже продать в случае чего. Взять Нкунку, чистого напа, защитника на подмену Чиллуэлу и играть. Я правда не знаю зачем Феликс, если будет Нкунку.
Вот именно,Феликс это индивидуально сильный игрок но под систему где нужно играть на команду он не подходит,слишком эгоистичен и не пашет на оборону.Я не вижу смысла его брать,лучше Маунта продлить и всё.
+14
-1
+13
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Итачи Учиха
Ответ Злобный Конь
Кукурелья это не сын Колоччини?
Скорее Пуйоля
+13
-1
+12
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JENNINGS
Ответ Злобный Конь
Кукурелья это не сын Колоччини?
Мистера и миссис Грейнджер :)
+10
0
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Vamos Atleti !!!
У нас денег щас мало, а у челси теперь дохрена, надо доить их до последнего, тем более без Феликса у Атлетико игра пошла...
+11
-5
+6
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НРИ
Абама уже не игрок для топ клуба
+5
0
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London.is.blue
Избавиться от Кукурельи один из потенциально лучших летний трансферов. Как и от Обамы в принципе.
Еще бы добавил в этот список Пулишича, Зиеша, Аспи, Чалобу, Лофтуса(пока есть спрос). Судя по всему Стерлингу уже лень играть в футбол, нужно обсудить с ним вопрос мотивации и тоже продать в случае чего.

Взять Нкунку, чистого напа, защитника на подмену Чиллуэлу и играть.

Я правда не знаю зачем Феликс, если будет Нкунку.
+6
-2
+4
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Shadow1882
Атлетико из-за своего финансового состояния последних лет очевидно будет предпочитать деньги, чтобы купить несколько хороших перспективных латиносов
+3
0
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HI MARS
Шило на мыло
+2
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predMBAPPE
В итоге вернут через год за 10млн,с Атлетико на трансферном рынке лучше не связаться 🤣
+4
-2
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sinkindragon@gmail.com
Ответ Юрий Кечко
Ну что кудрявый ? Вот так не давать пасы Мудрику..
и тебя готовы отправить на повышение
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Андрей Калинин
Ответ Акира_1
Зачем выкупать? Что он показал в этой аренде? 3 гола и куча промахов. Хотя если удастся слить Ку-ку и Обаму в обмен на Феликса для лавки, то вроде неплохо.
Я извиняюсь, а какой игрок показал себя лучше Феликса за этот промежуток времени?
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red hikkikomori
Ответ Liquidozz
Похоже на вброс потому что : 1. Не упоминается позиция самого Филикса. 2. Как можно принимать решения по крупным транферам до назначения тренера.
По пункту 2 - Боули постоянно доказывает что ему до лампочки на мнение тренера
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Vitalii 28
Ответ RealOneLove
Им мало, что они непонятно за что 16 миллионов за аренду отвалили, дак еще и Феликс так "удивил" своей игрой, что они решили его купить за деньги которые он никогда не стоил. Видимо, Челси так и хочется находиться на том уровне, что они сейчас имеют. Мдя.
Как не приятно это слышать, но ты чертовски прав ))
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deadjoker
Может лучше Обаму с мудриком? Левый защ на подмену то нужен
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ta-tosha
Феликса они не купят и так. Почу не нужен АПЗ без прессинга впринципе. Лучше дать ЗП Маунту.
Атлетико будет разгребать это де...мо за свой счёт
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Igor One
Аренда на год норм вариант.
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mansur_axe
Норм заработок , 16 мультов за аренду))).
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RealOneLove
Им мало, что они непонятно за что 16 миллионов за аренду отвалили, дак еще и Феликс так "удивил" своей игрой, что они решили его купить за деньги которые он никогда не стоил.
Видимо, Челси так и хочется находиться на том уровне, что они сейчас имеют. Мдя.
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Адлет Амангельдин
Так Нкунку же всё-таки летом присоединяется к Челси же, насколько я знаю?
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Liquidozz
Ответ red hikkikomori
По пункту 2 - Боули постоянно доказывает что ему до лампочки на мнение тренера
Если он так и продолжит, нормального тренера в Челси не будет
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