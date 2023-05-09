«Челси» готов включить двоих футболистов в сделку по Жоау Феликсу.

Лондонский клуб обсудил с « » способы сохранения полузащитника в составе, пишет журналист Evening Standard Низаар Кинселла.

Испанский клуб по-прежнему требует за полноценный трансфер футболиста 88 миллионов фунтов, но в то же время готов вновь отдать в аренду за 16 миллионов фунтов.

«Синие» хотят снизить сумму выкупа игрока, включив в сделку и Марка Кукурелью. Оба футболиста интересны испанцам.

Отмечается, что Обамеянг хочет вернуться в «Барселону». В услугах 33-летнего форварда также заинтересован « ».

Феликс перешел в « » на правах аренды из «Атлетико» в январе этого года. В составе английского клуба он провел 15 матчей, забив 3 гола. Подробную статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.