Анчелотти выиграл 106 из 150 матчей в Ла Лиге. Лишь у Гвардиолы и Муньоса было больше побед

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига рейтинги Зинедин Зидан Пеп Гвардиола Райо Вальекано Мигель Муньос Футбол

Карло Анчелотти провел 150-й матч в Ла Лиге.

«Реал» под руководством итальянца сегодня одолел «Райо Вальекано» (2:1) в 36-м туре.

За 150 игр команда Анчелотти добилась 106 побед. Чаще за первые полторы сотни игр в чемпионате Испании побеждали лишь Пеп Гвардиола (115 побед) и Мигель Муньос (107).

Зинедин Зидан занимает четвертое место – 102 победы за 150 игр в качестве главного тренера.

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3 комментария

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atomio
Пеп гений. Отметился во всех лигах где побывал
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JENNINGS
Ответ ts_vlad
Но Гешка Чеботарев же сказал, что он физрук… Он же не может быть неправ…
99% диванных экспертов, болеющих за «Барселону», утверждают, что он «физрук», «сбитый лётчик». Вот они-то точно не могут быть не правы
+5
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