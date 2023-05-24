Анчелотти выиграл 106 из 150 матчей в Ла Лиге. Лишь у Гвардиолы и Муньоса было больше побед
Карло Анчелотти провел 150-й матч в Ла Лиге.
«Реал» под руководством итальянца сегодня одолел «Райо Вальекано» (2:1) в 36-м туре.
За 150 игр команда Анчелотти добилась 106 побед. Чаще за первые полторы сотни игр в чемпионате Испании побеждали лишь Пеп Гвардиола (115 побед) и Мигель Муньос (107).
Зинедин Зидан занимает четвертое место – 102 победы за 150 игр в качестве главного тренера.
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