«Ман Сити» не проигрывает 25 матчей подряд. Серия из 12 побед в АПЛ прервана «Брайтоном»

«Манчестер Сити» не сумел победить в АПЛ впервые за 13 матчей.

Команда Пепа Гвардиолы сыграла вничью с « » (1:1) в перенесенном матче 32-го тура.

«Горожане» побеждали в чемпионате на протяжении 12 матчей – с 25 февраля.

Серия без поражений во всех турнирах насчитывает 25 матчей – 20 побед и 5 ничьих.

В последний раз «Сити» уступал 5 февраля – «Тоттенхэму» (0:1) на выезде.

До конца сезона « » встретится с «Брентфордом», «Манчестер Юнайтед» и «Интером».

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