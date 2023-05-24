«Ман Сити» не проигрывает 25 матчей подряд. Серия из 12 побед в АПЛ прервана «Брайтоном»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Брайтон Футбол

«Манчестер Сити» не сумел победить в АПЛ впервые за 13 матчей.

Команда Пепа Гвардиолы сыграла вничью с «Брайтоном» (1:1) в перенесенном матче 32-го тура.

«Горожане» побеждали в чемпионате на протяжении 12 матчей – с 25 февраля.

Серия без поражений во всех турнирах насчитывает 25 матчей – 20 побед и 5 ничьих.

В последний раз «Сити» уступал 5 февраля – «Тоттенхэму» (0:1) на выезде.

До конца сезона «Ман Сити» встретится с «Брентфордом», «Манчестер Юнайтед» и «Интером».

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9 комментариев

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Отец Абду
Не удивлюсь, если серия без поражений прервётся в финале ЛЧ:)
+9
-3
+6
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aliev.islam.1976@icloud.com
Ответ Роман
Уже вышла новость
Был не прав)
+3
-1
+2
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Зизуха
Всё, Гвардиолу в отставку
+1
0
+1
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Роман
Ответ aliev.islam.1976@icloud.com
уверен новости о официальном выходе Брайтона в ле не будет до завтра как минимум.зато новостей о винисиусе дохрена
Уже вышла новость
+4
-3
+1
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aliev.islam.1976@icloud.com
уверен новости о официальном выходе Брайтона в ле не будет до завтра как минимум.зато новостей о винисиусе дохрена
+6
-6
0
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Аккайын Жасов
Сидел на колесе как говорится
0
0
0
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