«Ман Сити» не проигрывает 25 матчей подряд. Серия из 12 побед в АПЛ прервана «Брайтоном»
«Манчестер Сити» не сумел победить в АПЛ впервые за 13 матчей.
Команда Пепа Гвардиолы сыграла вничью с «Брайтоном» (1:1) в перенесенном матче 32-го тура.
«Горожане» побеждали в чемпионате на протяжении 12 матчей – с 25 февраля.
Серия без поражений во всех турнирах насчитывает 25 матчей – 20 побед и 5 ничьих.
В последний раз «Сити» уступал 5 февраля – «Тоттенхэму» (0:1) на выезде.
До конца сезона «Ман Сити» встретится с «Брентфордом», «Манчестер Юнайтед» и «Интером».
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
9 комментариев