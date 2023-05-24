Лаутаро забил 100-й и 101-й голы за «Интер» – в финале Кубка Италии. 27 мячей за сезон – рекорд аргентинца

Лаутаро Мартинес забил юбилейный гол в составе «Интера».

Первый гол в игре с «Фиорентиной» (2:1, второй тайм) в финале Кубка Италии стал для него 100-м за миланцев. Позднее нападающий оформил дубль.

Суммарно у аргентинца 27 голов на клубном уровне в текущем сезоне – это его личный рекорд. 20 из этих мячей забиты в Серии А, 3 – в Кубке Италии, 3 – в чемпионов, 1 – в Суперкубке Италии.

Подробно со статистикой 25-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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