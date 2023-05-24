Лаутаро забил 100-й и 101-й голы за «Интер» – в финале Кубка Италии. 27 мячей за сезон – рекорд аргентинца

Теги Интер Фиорентина серия А Италия Кубок Италии Лига чемпионов УЕФА Суперкубок Италии Лаутаро Мартинес Футбол

Лаутаро Мартинес забил юбилейный гол в составе «Интера».

Первый гол в игре с «Фиорентиной» (2:1, второй тайм) в финале Кубка Италии стал для него 100-м за миланцев. Позднее нападающий оформил дубль.

Суммарно у аргентинца 27 голов на клубном уровне в текущем сезоне – это его личный рекорд. 20 из этих мячей забиты в Серии А, 3 – в Кубке Италии, 3 – в Лиге чемпионов, 1 – в Суперкубке Италии.

Подробно со статистикой 25-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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10 комментариев

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Geo07
Так нравится как он по летящему к нему на любой высоте мячу бьет как плетью.. внешне как будто сие естественно и непринужденно
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Sanan1908
Надеюсь продолжит забивать и радовать фанатов. Торо молодчик 🐂
+6
0
+6
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WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Ответ Любезный Коссутий
вот, кого МЮ должен купить, а не табурета Влаховича, о котором много слухов в английских СМИ
Сейчас бы переходить на понижение в ЛЕшного борца и клуба не бегущего трофеев с 2017 (кубок лиги не турннир) из команды финалисты ЛЧ и победителя кубка и суперкубка Италии
+5
-1
+4
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Любезный Коссутий
вот, кого МЮ должен купить, а не табурета Влаховича, о котором много слухов в английских СМИ
+3
-1
+2
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Greg Khan
Ещё в финале ЛЧ дубль сделает, тогда реабелилитируется полностью за ЧМ для всех
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Eko 4.0
Ответ Кокич
На ЧМ сыграл на уровне Белотти, а потом преобразился.
На ЧМ у него все таки травма была,до чм он также штамповал и через месяц после ЧМ тоже ,как только полностью залечил травму
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Кокич
На ЧМ сыграл на уровне Белотти, а потом преобразился.
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SpilightTwarkle
Лаутаро хорош!
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red hikkikomori
Ответ Любезный Коссутий
вот, кого МЮ должен купить, а не табурета Влаховича, о котором много слухов в английских СМИ
Согласен, и не хрусталя Осимхена
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