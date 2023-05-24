Симоне Индзаги выиграл 7-й трофей в карьере тренера. У него 3 Кубка и 4 Суперкубка Италии

Теги Интер Лацио Фиорентина Симоне Индзаги серия А Италия Кубок Италии Суперкубок Италии Футбол

Симоне Индзаги в 3-й раз в карьере тренера выиграл Кубок Италии.

«Интер» под руководством 47-летнего специалиста обыграл «Фиорентину» (2:1) в решающей игре.

Всего у итальянца 7 трофеев. С «Лацио» он выиграл два Суперкубка Италии (2017, 2019) и Кубок Италии (2019), с «Интером» – два Суперкубка (2021, 2022) и два Кубка (2022, 2023).

В этом сезоне у Индзаги есть возможность выиграть и 8-й трофей – для этого нужно победить «Ман Сити» в финале Лиги чемпионов 10 июня.

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10 комментариев

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Football poet
Мастер кубковых турниров, Ман Сити стоит предельно опасаться коллектива Индзаги
+41
-4
+37
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Burel
Кубковый гений. Сити должен быть начеку
+18
-1
+17
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Жечка Дырова
Индзаги это не спасёт) Эксперт Кассано уже решил, что Симоне просто физрук, которого надо увольнять даже в случае победы в ЛЧ
+14
0
+14
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Е.Р.
7 из 8 Финалов выиграл. Впечатляет.
+12
0
+12
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Дядя ТУРА
Ответ Tigo_Volchara93
Индзаги, очень сильный тренер ! Настоящий последние Катеначчо 🇮🇹❤️
явно не сильнее Рашида Рахимова
+8
-2
+6
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Velirpa
Ответ Е.Р.
7 из 8 Финалов выиграл. Впечатляет.
Индзаги против облысения.
+4
0
+4
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Tigo_Volchara93
Индзаги, очень сильный тренер !
Настоящий последние Катеначчо 🇮🇹❤️
+6
-3
+3
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Joey Ramone
Супер-команда, приятно было смотреть такой финал.
+1
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Vladimir Frolov
Фиорентина достойно смотрелась, реализация подвела
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исянов
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