Симоне Индзаги выиграл 7-й трофей в карьере тренера. У него 3 Кубка и 4 Суперкубка Италии

Симоне Индзаги в 3-й раз в карьере тренера выиграл Кубок Италии.

« » под руководством 47-летнего специалиста обыграл «Фиорентину» (2:1) в решающей игре.

Всего у итальянца 7 трофеев. С « » он выиграл два Суперкубка Италии (2017, 2019) и (2019), с «Интером» – два Суперкубка (2021, 2022) и два Кубка (2022, 2023).

В этом сезоне у есть возможность выиграть и 8-й трофей – для этого нужно победить «Ман Сити» в финале Лиги чемпионов 10 июня.

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