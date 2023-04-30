Данил Глебов: «Зенит» мастеровитее «Спартака», у них получше исполнители. «Спартак» подачами на Соболева создает остроту, «Зенит» – через забегания, комбинации»

Данил Глебов считает «Зенит» мастеровитее «Спартака».

«На мой взгляд, « » мастеровитее « ». У них получше исполнители.

Это разные команды. «Спартак» много играет через Соболева, создает остроту подачами на него.

«Зенит» же создает остроту через забегания, разные комбинации. Понятно, что у них бразильцы делают разницу», — сказал хавбек « ».

«Ростов» сыграл вничью и со «Спартаком» (1:1), и с «Зенитом» (0:0) в апреле.

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