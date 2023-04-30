Данил Глебов: «Зенит» мастеровитее «Спартака», у них получше исполнители. «Спартак» подачами на Соболева создает остроту, «Зенит» – через забегания, комбинации»

Теги Спартак Зенит Ростов премьер-лига Россия Данил Глебов Спорт-Экспресс Футбол

Данил Глебов считает «Зенит» мастеровитее «Спартака».

«На мой взгляд, «Зенит» мастеровитее «Спартака». У них получше исполнители.

Это разные команды. «Спартак» много играет через Соболева, создает остроту подачами на него.

«Зенит» же создает остроту через забегания, разные комбинации. Понятно, что у них бразильцы делают разницу», — сказал хавбек «Ростова».

«Ростов» сыграл вничью и со «Спартаком» (1:1), и с «Зенитом» (0:0) в апреле.

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mc-manaman
раньше через забегания, стеночки играл "С"
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Карл_Иваныч
Интрига только в том кого из арбитров назначат спасать тарасовских.
+9
-9
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
crazy_elky
Выдал базу
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Храбров
Стеночки, забегания... где-то я уже это слышал🤔
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий
Следил бы лучше как играет твоя команда
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий