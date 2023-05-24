Пеп о будущем в случае требла «Ман Сити»: «Я не думаю об уходе, но кто знает?»

Пеп Гвардиола вряд ли задумается об уходе из «Ман Сити» в случае требла.

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в субботу. Для требла команда нужно выиграть два финала – Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» и против «Интера».

– Если вы выиграете все эти турниры, это может заставить вас задуматься об уходе?

– Сейчас я не думаю об уходе. Но кто знает? Я бы хотел работать здесь в следующем сезоне – вне завимимости от результатов. Но я не знаю, как буду себя чувствовать, проиграв или выиграв два финала, что нам предстоят.

У меня есть контракт. Когда я подписываю его, то хочу с уважением относиться к клубу, – сказал тренер «Манчестер Сити».

В ноябре продлил контракт с «Ман Сити» до лета 2025 года.

Мощь «Ман Сити» Пепа тяжело осознать полностью. Но мы попробуем

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