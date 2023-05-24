Пеп о будущем в случае требла «Ман Сити»: «Я не думаю об уходе, но кто знает?»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола вряд ли задумается об уходе из «Ман Сити» в случае требла.

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в субботу. Для требла команда нужно выиграть два финала – Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» и Лиги чемпионов против «Интера».

– Если вы выиграете все эти турниры, это может заставить вас задуматься об уходе?

– Сейчас я не думаю об уходе. Но кто знает? Я бы хотел работать здесь в следующем сезоне – вне завимимости от результатов. Но я не знаю, как буду себя чувствовать, проиграв или выиграв два финала, что нам предстоят.

У меня есть контракт. Когда я подписываю его, то хочу с уважением относиться к клубу, – сказал тренер «Манчестер Сити».

В ноябре Гвардиола продлил контракт с «Ман Сити» до лета 2025 года.

Мощь «Ман Сити» Пепа тяжело осознать полностью. Но мы попробуем 

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52 комментария

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градус ненависти
Надеюсь, какой-нибудь полубезумный олигарх закидает Пепа сумасшедшими деньгами под ярд за сезон чтобы тот возглавил какой-нибудь Норидж или Сток, при этом не давая ни копейки на трансферы - чтобы сбылась мечта пользователей спортса узнать какой он на самом деле тренер;)))
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Григорий Молотков
судя по всему следующий клуб Пепа - Ричмонд
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Vinnipukh Vinni
Ответ градус ненависти
Надеюсь, какой-нибудь полубезумный олигарх закидает Пепа сумасшедшими деньгами под ярд за сезон чтобы тот возглавил какой-нибудь Норидж или Сток, при этом не давая ни копейки на трансферы - чтобы сбылась мечта пользователей спортса узнать какой он на самом деле тренер;)))
Как раз в этом случае будет непонятно, какой он тренер.
Уровень тренера проявляется, в том, как он реализует талант игроков, а не в том, как он из поленьев стругает буратин.
То есть сейчас в МанСити можно понять, какой он тренер.
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Экселлент
Ещё с тех пор как Пеп перешёл в Баварию, всегда хотел, чтобы он однажды вернулся в Барселону и поставил настоящую топовую игру, я бы не переживал на счёт титулов, Пеп это гарант качества, даже если твоя команда под его руководством не выигрывает ЛЧ, всё равно, какой кайф смостреть как они играют
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Этот Райола хочет денег
еще есть целый нераскрытый раздел для Пепа в футболе- тренировать сборную
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atomio
Ответ aka888
Интересно посмотреть на хорошего тренера в команде со скромным финансовым бюджетом
Это равносильно сильного и крутого ИТ специалиста из крупной огромной компании переместить в конторку на 20 человек и заставить быть эникеем. Ну то есть бред.
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Александр Степанов
Ответ Григорий Молотков
судя по всему следующий клуб Пепа - Ричмонд
Ему до Теда Лассо расти и расти как тренеру))
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Экселлент
Ответ Рэд Уайт
да ему лучше всякие сити поднимать)желаю индзаги обыграть его в финале,а щансы у такого интера точно будут
С чего ты это решил? Пеп кулес, даже после ответного матча с Реалом, он упоминал об этом, уверен, у него уже много раз было желание вернуться, но он проффи, он хотел поработать и в других чемпионатах, посмотреть уровень и глянуть чего может достичь, уверен придёт время и он будет у руля Барсы, со всем багажом знаний, который он соберёт к этому времени
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Кастро
Ответ Экселлент
Ещё с тех пор как Пеп перешёл в Баварию, всегда хотел, чтобы он однажды вернулся в Барселону и поставил настоящую топовую игру, я бы не переживал на счёт титулов, Пеп это гарант качества, даже если твоя команда под его руководством не выигрывает ЛЧ, всё равно, какой кайф смостреть как они играют
Из Ман Сити слепил футбольного бренда
+5
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Футбол_это_жизнь
Ответ aka888
Интересно посмотреть на хорошего тренера в команде со скромным финансовым бюджетом
Посмотри на себя. И пойди работать туда где тебе меньше заплатят, вместо комфортных условий которые ты создал для себя, тебе дадут маленькую каморку, и вместо Мерседеса посадят на старую шестерку, и при этом будут требовать сверх результатов.
Потом расскажешь
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nerol
Ответ Barca_mania
Мечтаю, чтобы Пеп взял ещё несколько ЛЧ перед уходом
Ещё?
+7
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WESTERN-
Ответ градус ненависти
Надеюсь, какой-нибудь полубезумный олигарх закидает Пепа сумасшедшими деньгами под ярд за сезон чтобы тот возглавил какой-нибудь Норидж или Сток, при этом не давая ни копейки на трансферы - чтобы сбылась мечта пользователей спортса узнать какой он на самом деле тренер;)))
Но тогда надо и талантливую молодёжь дать а не состоявшихся брёвен
+4
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Antoniom
"Мне всегда нравились клубы с приставкой "Аль", - добавил Гвардиола.
+4
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&_Bishep_&
Ответ Antoniom
"Мне всегда нравились клубы с приставкой "Аль", - добавил Гвардиола.
Альбасетте?
+3
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Analjinn
Ответ Этот Райола хочет денег
еще есть целый нераскрытый раздел для Пепа в футболе- тренировать сборную
Мне кажется в сборной его сильные стороны не так будут сказываться, там всё-таки времени мало игру ставить.
+3
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Mercucio
Ответ Vinnipukh Vinni
Как раз в этом случае будет непонятно, какой он тренер. Уровень тренера проявляется, в том, как он реализует талант игроков, а не в том, как он из поленьев стругает буратин. То есть сейчас в МанСити можно понять, какой он тренер.
А потратить за 7 лет больше лярда, прям показывает как он хорош? Да большинство игроков заиграло, но траты бешеные
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Кастро
Ответ Barca_mania
Мечтаю, чтобы Пеп взял ещё несколько ЛЧ перед уходом
Подряд
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Просто Я
Ответ градус ненависти
Надеюсь, какой-нибудь полубезумный олигарх закидает Пепа сумасшедшими деньгами под ярд за сезон чтобы тот возглавил какой-нибудь Норидж или Сток, при этом не давая ни копейки на трансферы - чтобы сбылась мечта пользователей спортса узнать какой он на самом деле тренер;)))
так он сам уже сколько раз говорил, что если бы не игроки, то он бы ничего не добился. Проще говоря, без топ футболистов это работать не будет
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Vinnipukh Vinni
Ответ Иван Иванов
Сборная это неинтересно! Он в сборной всё равно не сможет поставить суперфутбол, как в клубе. По качеству это будет условный Брайтон. Так зачем это нужно?! Я вообще надеюсь, что Пеп никогда сборную не возглавит. Сборные должны возглавлять посредственные тренера, а не топовые.
Учитывая, как он вчера хвалил Брайтон, он от такого варианта не отказался бы )
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free_walker
Классический, ложный, запутанный ответ, спросил ответив.
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aka888
Интересно посмотреть на хорошего тренера в команде со скромным финансовым бюджетом
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Axs Men
Ответ Вадим Слуцкий
Да, лучше самому уйти - а то уволят неровён час.
Действительно, с такими то результатами
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Андрюха с района
Ответ &_Bishep_&
В Зенит?
До Зенита он еще не дорос)
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КОЛЯ ИПОТЕКА
Ответ градус ненависти
Надеюсь, какой-нибудь полубезумный олигарх закидает Пепа сумасшедшими деньгами под ярд за сезон чтобы тот возглавил какой-нибудь Норидж или Сток, при этом не давая ни копейки на трансферы - чтобы сбылась мечта пользователей спортса узнать какой он на самом деле тренер;)))
Ньюкасл вполне возможно.
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Analjinn
ПСЖ бы такого тренера, конечно. Но думаю в МС ему самому куда интереснее, так что никуда он не уйдёт.
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