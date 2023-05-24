Пеп о будущем в случае требла «Ман Сити»: «Я не думаю об уходе, но кто знает?»
Пеп Гвардиола вряд ли задумается об уходе из «Ман Сити» в случае требла.
«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в субботу. Для требла команда нужно выиграть два финала – Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» и Лиги чемпионов против «Интера».
– Если вы выиграете все эти турниры, это может заставить вас задуматься об уходе?
– Сейчас я не думаю об уходе. Но кто знает? Я бы хотел работать здесь в следующем сезоне – вне завимимости от результатов. Но я не знаю, как буду себя чувствовать, проиграв или выиграв два финала, что нам предстоят.
У меня есть контракт. Когда я подписываю его, то хочу с уважением относиться к клубу, – сказал тренер «Манчестер Сити».
В ноябре Гвардиола продлил контракт с «Ман Сити» до лета 2025 года.
Мощь «Ман Сити» Пепа тяжело осознать полностью. Но мы попробуем
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Уровень тренера проявляется, в том, как он реализует талант игроков, а не в том, как он из поленьев стругает буратин.
То есть сейчас в МанСити можно понять, какой он тренер.
Потом расскажешь