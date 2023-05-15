Пеп о возможном требле «Сити»: «Воплощение мечты. Мы можем и не выиграть эти трофеи, и тогда все скажут, что это катастрофа, но это выдающееся достижение»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола назвал сбывшейся мечтой борьбу «Манчестер Сити» за требл.

«Быть здесь – воплощение мечты. В конце концов, мы можем и не выиграть трофеи, и тогда люди скажут, что мы плохая команда, что это провал или катастрофа, но это воплощение мечты.

Мы единственная команда в Европе, которая борется за все трофеи, [впереди] финал Кубка Англии с «Юнайтед», но все еще это не конец, Премьер-лига никогда не заканчивается, мы знаем это по «Ливерпулю» в прошлом сезоне. В этом сезоне все точно так же.

Я почти уверен, что «Арсенал» выиграет два оставшихся матча, но играть ответный матч полуфинала дома, чтобы попытаться попасть в финал Лиги чемпионов... Это выдающееся достижение», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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11 комментариев

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London.is.blue
Уникальное достижение может быть у Величайшего Пепа. Два трэбла в двух разных лигах.

У нашего судейского проекта имени Франко халва Мадрида при всей купленной и переписанной истории аж 0 трэблов.
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Андрей Хенто
Ответ Xell
А через неделю вынос Сити от Интера.
Быстрая у Вас неделя до 10 июня, как у Лионеля в Париже, где его отстранили на две недели, а через три дня вернули)
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Xell
Ответ Фанат Лионеля Месси
Послезавтра мы увидим вынос Реала
А через неделю вынос Сити от Интера.
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Aibek Mak
Удачи Пеп! Надо брать ушастого а остальное идет больше как бонус. Самое главное взять лигу чемпионов!
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Эркинбек Апаканов
Ответ Xell
А через неделю вынос Сити от Интера.
После Реала им не интересно ЛЧ смотреть)
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Фанат Лионеля Месси
Послезавтра мы увидим вынос Реала
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Вазген, друг Мхитаряна.
Я что-то не так понял? Причем тут льверпуль?
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Benner
Ну АПЛ и КА уже в кармане.
Осталось напрячься только в ЛЧ в домашнем матче при поддержке родных трибун
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