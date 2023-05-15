Пеп о возможном требле «Сити»: «Воплощение мечты. Мы можем и не выиграть эти трофеи, и тогда все скажут, что это катастрофа, но это выдающееся достижение»

Пеп Гвардиола назвал сбывшейся мечтой борьбу «Манчестер Сити» за требл.

«Быть здесь – воплощение мечты. В конце концов, мы можем и не выиграть трофеи, и тогда люди скажут, что мы плохая команда, что это провал или катастрофа, но это воплощение мечты.

Мы единственная команда в Европе, которая борется за все трофеи, [впереди] финал Кубка Англии с «Юнайтед», но все еще это не конец, Премьер-лига никогда не заканчивается, мы знаем это по «Ливерпулю» в прошлом сезоне. В этом сезоне все точно так же.

Я почти уверен, что «Арсенал» выиграет два оставшихся матча, но играть ответный матч полуфинала дома, чтобы попытаться попасть в финал чемпионов... Это выдающееся достижение», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».