Пеп о возможном требле «Сити»: «Воплощение мечты. Мы можем и не выиграть эти трофеи, и тогда все скажут, что это катастрофа, но это выдающееся достижение»
Пеп Гвардиола назвал сбывшейся мечтой борьбу «Манчестер Сити» за требл.
«Быть здесь – воплощение мечты. В конце концов, мы можем и не выиграть трофеи, и тогда люди скажут, что мы плохая команда, что это провал или катастрофа, но это воплощение мечты.
Мы единственная команда в Европе, которая борется за все трофеи, [впереди] финал Кубка Англии с «Юнайтед», но все еще это не конец, Премьер-лига никогда не заканчивается, мы знаем это по «Ливерпулю» в прошлом сезоне. В этом сезоне все точно так же.
Я почти уверен, что «Арсенал» выиграет два оставшихся матча, но играть ответный матч полуфинала дома, чтобы попытаться попасть в финал Лиги чемпионов... Это выдающееся достижение», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
У нашего судейского проекта имени Франко халва Мадрида при всей купленной и переписанной истории аж 0 трэблов.
Осталось напрячься только в ЛЧ в домашнем матче при поддержке родных трибун