«Барса» не побьет рекорд Ла Лиги по пропущенным голам за сезон. Она лишь повторяет его за 2 тура до финиша
«Барселона» не сможет побить рекорд Ла Лиги по пропущенным голам за сезон.
В 36 матчах текущего чемпионата Испании ворота каталонцев поразили 18 раз – это повторение рекорда, установленного «Депортиво» в сезоне-1993/94 и повторенного «Атлетико» в сезоне-2015/16.
Примечательно, что в последних трех играх «Барсе» забили в Примере в сумме 7 мячей, тогда как после 33 туров у нее было 11 пропущенных голов.
В последних матчах сине-гранатовым осталось сыграть с «Мальоркой» (дома) и «Сельтой» (в гостях).
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
но с другой, Хави в последних матчах пробует новые сочетания, выпускает не самых основных игроков, что тоже хорошо
Хотя и здесь приятного мало, зачем такие авоськи пропускать? Ну хотите побухать/слить Эспаньол в сегунду/поиграть на буков(?!), ну сделайте 0:1 и всё🤓