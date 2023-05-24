«Барса» не побьет рекорд Ла Лиги по пропущенным голам за сезон. Она лишь повторяет его за 2 тура до финиша

«Барселона» не сможет побить рекорд Ла Лиги по пропущенным голам за сезон.

В 36 матчах текущего чемпионата ворота каталонцев поразили 18 раз – это повторение рекорда, установленного «Депортиво» в сезоне-1993/94 и повторенного «Атлетико» в сезоне-2015/16.

Примечательно, что в последних трех играх «Барсе» забили в Примере в сумме 7 мячей, тогда как после 33 туров у нее было 11 пропущенных голов.

В последних матчах сине-гранатовым осталось сыграть с «Мальоркой» (дома) и «Сельтой» (в гостях).

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте