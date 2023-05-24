«Барса» не побьет рекорд Ла Лиги по пропущенным голам за сезон. Она лишь повторяет его за 2 тура до финиша

Теги Барселона Ла Лига рекорды Марк-Андре тер Стеген Футбол

«Барселона» не сможет побить рекорд Ла Лиги по пропущенным голам за сезон.

В 36 матчах текущего чемпионата Испании ворота каталонцев поразили 18 раз – это повторение рекорда, установленного «Депортиво» в сезоне-1993/94 и повторенного «Атлетико» в сезоне-2015/16.

Примечательно, что в последних трех играх «Барсе» забили в Примере в сумме 7 мячей, тогда как после 33 туров у нее было 11 пропущенных голов.

В последних матчах сине-гранатовым осталось сыграть с «Мальоркой» (дома) и «Сельтой» (в гостях).

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22 комментария

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<~Inter~>
Команда просто слила Тер Штегена в последних матчах
+51
-2
+49
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Салесар
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Тем позорнее пропуск голов сегодня. Чем думали!? Могли поставить рекорд
Мне кажется в клубе всем по барабану на этот рекорд. Они чемпионы, остальное уже мелочи
+32
-5
+27
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Сижу на факсах Барселоны
Тем позорнее пропуск голов сегодня. Чем думали!? Могли поставить рекорд
+15
-5
+10
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Benner
Ответ Abdul Aziz
помнится они могли поставить рекорд по количеству игр без поражений в Лалиге,а потом в последнем туре слили Депортиво то ли 5:4, то ли 5:3. Это было намного обиднее. Неужели сложно доиграть чемпионат на хорошей ноте?
Это был Леванте
+12
-3
+9
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Abdul Aziz
помнится они могли поставить рекорд по количеству игр без поражений в Лалиге,а потом в последнем туре слили Депортиво то ли 5:4, то ли 5:3. Это было намного обиднее. Неужели сложно доиграть чемпионат на хорошей ноте?
+10
-1
+9
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Ник Гре
Расслабон, шампанское не заканчивается после празднования досрочного чемпионства. Банальная история для многих команд...
+5
-2
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Милан 737_
Специально проиграли что бы Эспаньол вылетел ? 🤭
+5
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DJLCD
Ответ <~Inter~>
Команда просто слила Тер Штегена в последних матчах
Как и весь тренерский штаб, похоже, что уж говорить.. Жаль по-человечески лучшего кипера сезона..
+4
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Ихарь Окенфэйлов
Обидно и позорно провалена концовка сезона. При том, что команда играет на один фронт, без дополнительной нагрузки.
+3
-2
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Хызыр
Справедливо, по сути каждый матч был отскоком, рекорд бы был липовый
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Alexlagodny
A жаль.
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DJLCD
Ну вот и всё, спасибо!
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Dark_Darkin
С такой игрой в следующим сезоне всё сольем…
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Сергей
Замену пуйолю, пике , абидалю,маскерано так и не нашли вот и пропускают много.
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DolJun
эффект жюля бартра
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74447sjhcs
Примечательно, да уж…
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Ответ <~Inter~>
Команда просто слила Тер Штегена в последних матчах
Мож поставили парни?
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Артём Горбенко
с одной стороны, жаль, что не поставят рекорд
но с другой, Хави в последних матчах пробует новые сочетания, выпускает не самых основных игроков, что тоже хорошо
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Abdul Aziz
Ответ Benner
Это был Леванте
Да, да. Вылетело из головы.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Abdul Aziz
помнится они могли поставить рекорд по количеству игр без поражений в Лалиге,а потом в последнем туре слили Депортиво то ли 5:4, то ли 5:3. Это было намного обиднее. Неужели сложно доиграть чемпионат на хорошей ноте?
4:5 там было, плюс отыгрывались с 1:5. Кринжуха та ещё🙃
Хотя и здесь приятного мало, зачем такие авоськи пропускать? Ну хотите побухать/слить Эспаньол в сегунду/поиграть на буков(?!), ну сделайте 0:1 и всё🤓
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Abdul Aziz
Ответ ХавиГави_Паратрупер
4:5 там было, плюс отыгрывались с 1:5. Кринжуха та ещё🙃 Хотя и здесь приятного мало, зачем такие авоськи пропускать? Ну хотите побухать/слить Эспаньол в сегунду/поиграть на буков(?!), ну сделайте 0:1 и всё🤓
аа,блин,я про Эспаньол даже не подумал. Тогда можно думать,что Барса слила эту игру. Хотя такой клуб не должен заниматься такими делами.
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