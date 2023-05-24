«Динамо» о Шпилевском вместо Йокановича: «Ведем переговоры с несколькими кандидатами»

Гендиректор «Динамо» оценил вероятность назначения Алексея Шпилевского главным тренером.

После отставки Славиши Йокановича бело-голубых временно возглавляет .

— Верна ли информация о и « »?

— Коллеги, мы ведем переговоры с несколькими кандидатами. Как только будет принято решение, мы, естественно, вам сообщим, – сказал Павел Пивоваров.

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