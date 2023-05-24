«Динамо» о Шпилевском вместо Йокановича: «Ведем переговоры с несколькими кандидатами»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва отставки Павел Алпатов Алексей Шпилевский Павел Пивоваров Футбол

Гендиректор «Динамо» оценил вероятность назначения Алексея Шпилевского главным тренером.

После отставки Славиши Йокановича бело-голубых временно возглавляет Павел Алпатов.

— Верна ли информация о Шпилевском и «Динамо»?

— Коллеги, мы ведем переговоры с несколькими кандидатами. Как только будет принято решение, мы, естественно, вам сообщим, – сказал Павел Пивоваров.

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9 комментариев

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Добрюка
"Шпилевский и возвращение Кокороля" - новая глава в истории Динамо?
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Кеша
Как же надоели качели с тренерами в Динамо. Так хвалили Пивоварова, что лучший менеджер в стране . Хочется верить, что дело абсолютно не в нем, потому что производит впечатление абсолютно вменяемого человека и не дает глупых обещаний в интервью. Должна же быть какая-то долгосрочная стратегия у клуба. Но для этого нужен хороший тренер , как фундамент дальнейшей работы. Что там с атмосферой в клубе? Какие отношения между ветеранами и молодыми? Много всего хочется узнать. От атмосферы в клубе многое зависит.
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Андрей Кобранов
Было бы интересно на него посмотреть а Динамо !
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Мельников Михаил
Весьма интересное резюме у Шпилевского для тренера в его возрасте.
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Кино Музыка
Белорусские тренеры интересны тем, что там дают работать своим и среди них возможны находки.
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Ответ Добрюка
"Шпилевский и возвращение Кокороля" - новая глава в истории Динамо?
Лишь бы Трололаева не взяли в итоге.
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Сибирский литовец
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Лишь бы Трололаева не взяли в итоге.
Теперь новая задача : вылететь сразу из 4 клубов
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Ответ Сибирский литовец
Теперь новая задача : вылететь сразу из 4 клубов
Смешно, что его первый клуб борется аж за медали, но его достаточно быстро выгнали(и дохрена хвалили), а вот два других - это эпик. И контрольные в голову от Ахмата и НН Юрана.

Вот как вылететь из 4 клубов - вопрос интересный, конечно. Даже бюджетные, вернее губернаторские команды вряд ли такого спеца возьмут.
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