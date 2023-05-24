«Динамо» о Шпилевском вместо Йокановича: «Ведем переговоры с несколькими кандидатами»
Гендиректор «Динамо» оценил вероятность назначения Алексея Шпилевского главным тренером.
После отставки Славиши Йокановича бело-голубых временно возглавляет Павел Алпатов.
— Верна ли информация о Шпилевском и «Динамо»?
— Коллеги, мы ведем переговоры с несколькими кандидатами. Как только будет принято решение, мы, естественно, вам сообщим, – сказал Павел Пивоваров.
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Вот как вылететь из 4 клубов - вопрос интересный, конечно. Даже бюджетные, вернее губернаторские команды вряд ли такого спеца возьмут.