Тренер «Динамо» Алпатов о 3:0 с «Торпедо»: «Идем поступательным путем. Есть что доказывать себе и болельщикам»
И.о. главного тренера «Динамо» подвел итоги матча с «Торпедо» (3:0) в Мир РПЛ.
— Все по плану с «Торпедо» сложилось?
— Каждая игра не может идти по плану, есть нюансы. Главное — добились результата. Моментами выглядели неплохо.
— Внесли какие‑то коррективы в построения?
— Не могу сказать, что была новая схема, мы использовали в сезоне несколько схем. Есть нюансы в плане перестроений, особенно на левом фланге, потому что Скопинцев хорошо подключается в атаку. А так — нового нет.
— Планируете и далее выпускать Тюкавина и Смолова вместе?
— Посмотрим. Не могу так сразу ответить. Посмотрим, проанализируем.
— Кутицкий продолжит играть центральным защитником, пока не восстановятся другие футболисты?
— У нас три центральных защитника не смогли принять участие, поэтому Сашу решили использовать на этой позиции.
— Какая задача на оставшиеся матчи РПЛ — набрать 6 очков?
— Нет задачи на два матча, есть задача на следующий матч. Мы идем поступательным путем. Есть что доказывать себе и болельщикам. А после «Локомотива» будет другая неделя, будут другие задачи уже на «Оренбург», — сказал Павел Алпатов.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
а так неплохая игрушка, хоть и Торпедо ни о чем, довольно раскованно играли, в свое удовольствие, но и ошибок куча была, так за никакие места не поборешься..
Думаю что всё может быть, может и Алпатова оставят тренером Динамо.
Удачи Динамо в следующих играх.