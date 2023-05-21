Тренер «Динамо» Алпатов о 3:0 с «Торпедо»: «Идем поступательным путем. Есть что доказывать себе и болельщикам»

И.о. главного тренера «Динамо» подвел итоги матча с «Торпедо» (3:0) в Мир РПЛ.

— Все по плану с « » сложилось?

— Каждая игра не может идти по плану, есть нюансы. Главное — добились результата. Моментами выглядели неплохо.

— Внесли какие‑то коррективы в построения?

— Не могу сказать, что была новая схема, мы использовали в сезоне несколько схем. Есть нюансы в плане перестроений, особенно на левом фланге, потому что Скопинцев хорошо подключается в атаку. А так — нового нет.

— Планируете и далее выпускать Тюкавина и Смолова вместе?

— Посмотрим. Не могу так сразу ответить. Посмотрим, проанализируем.

— Кутицкий продолжит играть центральным защитником, пока не восстановятся другие футболисты?

— У нас три центральных защитника не смогли принять участие, поэтому Сашу решили использовать на этой позиции.

— Какая задача на оставшиеся матчи — набрать 6 очков?

— Нет задачи на два матча, есть задача на следующий матч. Мы идем поступательным путем. Есть что доказывать себе и болельщикам. А после «Локомотива» будет другая неделя, будут другие задачи уже на «Оренбург», — сказал Павел Алпатов.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!