Тренер «Динамо» Алпатов о 3:0 с «Торпедо»: «Идем поступательным путем. Есть что доказывать себе и болельщикам»

Теги премьер-лига Россия Торпедо Динамо Москва Павел Алпатов Футбол

И.о. главного тренера «Динамо» подвел итоги матча с «Торпедо» (3:0) в Мир РПЛ.

— Все по плану с «Торпедо» сложилось?

— Каждая игра не может идти по плану, есть нюансы. Главное — добились результата. Моментами выглядели неплохо.

— Внесли какие‑то коррективы в построения?

— Не могу сказать, что была новая схема, мы использовали в сезоне несколько схем. Есть нюансы в плане перестроений, особенно на левом фланге, потому что Скопинцев хорошо подключается в атаку. А так — нового нет.

— Планируете и далее выпускать Тюкавина и Смолова вместе?

— Посмотрим. Не могу так сразу ответить. Посмотрим, проанализируем.

— Кутицкий продолжит играть центральным защитником, пока не восстановятся другие футболисты?

— У нас три центральных защитника не смогли принять участие, поэтому Сашу решили использовать на этой позиции.

— Какая задача на оставшиеся матчи РПЛ — набрать 6 очков?

— Нет задачи на два матча, есть задача на следующий матч. Мы идем поступательным путем. Есть что доказывать себе и болельщикам. А после «Локомотива» будет другая неделя, будут другие задачи уже на «Оренбург», — сказал Павел Алпатов.

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19 комментариев

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Filipp Gorski
Ответ verhowen
Игра получилась хорошая и уверенная. Думаю что всё может быть, может и Алпатова оставят тренером Динамо. Удачи Динамо в следующих играх.
Да поставь кого угодно против Торпедо и будет уверенная победа
+9
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Виталии Пархоменко
Ответ Ktoto_V_Dome
Если они выиграют два оставшихся матча, надо оставлять тренера. Тут писали, что он в системе клуба с 2015 года с продавца в клубном магазине. Такие как раз и становятся легендами и дают результат, а не победители плей-офф Чемпионшипа. С Николичем будет 50/50
Локомотив они не обыграют, это вам не Торпедо, которое уже в отпуске. А в системе Динамо Паша и так находится. Могу только пожелать роста, как тренеру.
+9
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dreamstep
Пижонили много, особенно Захарян. Обыграть мертвое Торпедо это конечно хорошо для первого матча, но вот с Локо будет совсем другой уровень сопротивления.
+8
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Кеша
Молодцы , что победили. Показали , что пациент скорее жив , чем мертв . Надеюсь, что в руководстве клуба не возникнет желания оставить Алпатова главным тренером после победы над мертвым Торпедо .
+5
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Dinamik1
Радует счет но следующия игра с Локо а они на ходу эта игра и покажет на что способен Алпатов.Удачи ему и всей команде.
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Нейтральный критик
Ответ Ktoto_V_Dome
Если они выиграют два оставшихся матча, надо оставлять тренера. Тут писали, что он в системе клуба с 2015 года с продавца в клубном магазине. Такие как раз и становятся легендами и дают результат, а не победители плей-офф Чемпионшипа. С Николичем будет 50/50
Да-да, больше "кровинушек", чем неопытнее, тем лучше, мы обучим их всех. Новикова уже забыли, победитель ЛЧ сейчас?
+4
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Dinmos
Ответ Кеша
Молодцы , что победили. Показали , что пациент скорее жив , чем мертв . Надеюсь, что в руководстве клуба не возникнет желания оставить Алпатова главным тренером после победы над мертвым Торпедо .
Показали что если захотят, то могут играть, правда до замен игра шла , а замены просто получились пустыми, в игру никто не попал. Ну а кандидатов на тренерский пост Динамо уже куча, толь ко выбирай. Главное в этой ситуации только не ошибиться Бувачу, снова не войти в одну реку.
+3
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argentina10
был бы у него свой тренерский штаб, возможно, его бы и оставили главным, а так.....ну если только Бувач подсобит и подберет, кого надо..
а так неплохая игрушка, хоть и Торпедо ни о чем, довольно раскованно играли, в свое удовольствие, но и ошибок куча была, так за никакие места не поборешься..
+3
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verhowen
Игра получилась хорошая и уверенная.
Думаю что всё может быть, может и Алпатова оставят тренером Динамо.
Удачи Динамо в следующих играх.
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Pol Barskiy
Легко говорить о перспективах после игры с мёртвым "Торпедо"!
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Dmitr Shersh
Ответ igls54
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Да, победа ЖВК Динамо и этот матч в честь 100 летия
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Сергей Петахов
Если у Алпатова получиться, то его надо ставить в Динамо - 2 вместо Кульчия
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Marienburg
Ответ Ktoto_V_Dome
Если они выиграют два оставшихся матча, надо оставлять тренера. Тут писали, что он в системе клуба с 2015 года с продавца в клубном магазине. Такие как раз и становятся легендами и дают результат, а не победители плей-офф Чемпионшипа. С Николичем будет 50/50
Ддя продления надо представлять, что Алпатов за тренер, это вопрос интуиции знающих о нем специалистов. Практика показывает частое отсутствие связи победных серий после отставок с фигурой сменщика. А старт с должности в клубном магазине гарантирует успех не больше золота чемпионшипа
+2
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Dinmos
Ответ Ktoto_V_Dome
Если они выиграют два оставшихся матча, надо оставлять тренера. Тут писали, что он в системе клуба с 2015 года с продавца в клубном магазине. Такие как раз и становятся легендами и дают результат, а не победители плей-офф Чемпионшипа. С Николичем будет 50/50
Типа Моуринью, наш российский? Классно будет.
+2
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Брулин
Теперь главное угадать кого пригласить, а то уже обжигались и не раз...
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FCDM
Врядли вы нам что то можете доказать. Все уже «доказали» и в кубке и в чемпионате и вообще в целом за последние 40 лет.
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Baxxter
Тот неловкий момент, когда комментарии и.о. гл. тренера, работающего неделю, гораздо более вменяемые, чем комментарии гл. тренера, работавшего 10 месяцев...
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Ка Ман
Прежде думайте о болельщиках, а потом о себе.
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igls54
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