Бышовец о Семаке в Европе: «Перспектива есть, по потенциалу подходит. Мог бы в Португалии начать»

Анатолий Бышовец считает, что Сергей Семак способен тренировать португальский клуб.

– Может ли Семак тренировать за границей после того, как он всего добился в России?

– От добра добра не ищут. Сейчас у него есть задачи, которые он решает внутри . Это и есть перспектива создания новой команды на основе сегодняшних результатов. Ведь в ближайшем будущем для нас европейские турниры снова откроются, и « » должен будет готов к этому моменту.

У Семака есть перспектива работать в Европе. По потенциалу он подходит, но это большой вызов. Сергей Богданович мог бы начать работать в Португалии, но все зависит от условий контракта, уровня команды и задач, которые будут ставиться», – сказал бывший главный тренер сборной России.

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