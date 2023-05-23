Бышовец о Семаке в Европе: «Перспектива есть, по потенциалу подходит. Мог бы в Португалии начать»

Теги Зенит Сергей Семак Анатолий Бышовец высшая лига Португалия премьер-лига Россия Футбол

Анатолий Бышовец считает, что Сергей Семак способен тренировать португальский клуб.

– Может ли Семак тренировать за границей после того, как он всего добился в России?

– От добра добра не ищут. Сейчас у него есть задачи, которые он решает внутри РПЛ. Это и есть перспектива создания новой команды на основе сегодняшних результатов. Ведь в ближайшем будущем для нас европейские турниры снова откроются, и «Зенит» должен будет готов к этому моменту.

У Семака есть перспектива работать в Европе. По потенциалу он подходит, но это большой вызов. Сергей Богданович мог бы начать работать в Португалии, но все зависит от условий контракта, уровня команды и задач, которые будут ставиться», – сказал бывший главный тренер сборной России.

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24 комментария

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carragher-23
Ответ Peter Parker
А откуда взялась Португалия? Типа пальцем в небо ткнул? Я бы понял еще Франция, все же в ПСЖ играл. Но там в Лигу 2 даже будет трудно попасть, учитывая нынешние реалии. Хорошо, если в Сербию или в ту же Венгрию попасть, это еще как-то реально.
Бышовец в Португалии сам работал, наверное поэтому её и назвал...
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Сергей Жарковский
Не слушай никого Сергей Богданович! Ты нужен Зениту, а Зенит тебе!!!⭐⭐
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Мужик из рекламы
нефиг ему там делать, ему надо с Зенитом еще 3 звезды честные на эмблему поставить
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QWertY
Нафиг он португальцам сдался?
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Peter Parker
А откуда взялась Португалия? Типа пальцем в небо ткнул? Я бы понял еще Франция, все же в ПСЖ играл. Но там в Лигу 2 даже будет трудно попасть, учитывая нынешние реалии. Хорошо, если в Сербию или в ту же Венгрию попасть, это еще как-то реально.
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Valentin Kompaneytsev
Сейчас проблема для наших тренеров и игроков в Европе. А второе, от добра, добра не ищу. После таких успехов ничем в Европу его не заманить.
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СемёнСемёныч
... все зависит от уровня команды ...
Ну с отличными игроками огромные возможности добиться результатов.
Богданычу смысла нету уезжать: он в красивом городе, в знаменитом клубе, сейчас на высоте и в лидерах. Так что пусть снимает лавры в Питере, ему спокойнее.
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Фан Рубина
Семак побеждает в сильнейшей лиге мира - РПЛ. Зачем ему Португалия, где 3 команды хоть как-то приличных, а остальные - в районе ПФЛ по уровню? Удивительно, что есть недалёкие люди, его туда отправляющие.
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Имаго
Если уедет то закончится как тренер быстрее Слуцкого. В топ команду не возьмут , а от команды второй половины таблицы никакой славы он не получит. Если прорываться то ассистентом какого нибудь топ тренера в топ команду , там светится , может повезет и тренера уволят а его поставят на время , как с Челси тогда ЛЧ Ди Маттео состилил , вот на такое надо ставить если повезет . В остальном надо очень много времени , которого у Семака не будет.
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Electro
Перспективы есть, не на сейчас конечно, на будущее. Почему бы и правда не попробовать? Работает же Черчесов. Да и Карпин хотел бы - работал в испанской примере.
Скромный чемпионат для начала, скромная команда. Как Семак умеет работать в скромных командах он показал работой с Уфой.
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Кирилл.С-Пб
Ответ Алексей Сигаев
Для начала надо успехи Старкова со Сконто попробовать повторить. Когда нет неадекватного бюджета и без негров по тройной цене.
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fussballer
Ответ Wiley Fox
Ахаха А семак в Португалии клик нужен со своим тупоголовым выводком тренеров-помощников? Семак полная бездарность и физрук, который обосрался в Европе с зенитом столько раз, сколько зенит с ним участвовал
Не надо сгущать краски. С Уфой в еврокубках Семак не обосрался.
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Wiley Fox
Ответ fussballer
Не надо сгущать краски. С Уфой в еврокубках Семак не обосрался.
Ахах

Семак не играл в еврокубке с Уфой, он позорно вылетел в квалификации. И как его Газпром с тамбовскими затаскивал на 6 место с этим днищем тоже известно
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Glukinho
Ответ Фан Рубина
Семак побеждает в сильнейшей лиге мира - РПЛ. Зачем ему Португалия, где 3 команды хоть как-то приличных, а остальные - в районе ПФЛ по уровню? Удивительно, что есть недалёкие люди, его туда отправляющие.
у нас тоже остальные по уровню ПФЛ, просто они в ПФЛ не влезли
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Pb-SE
Ответ Имаго
Если уедет то закончится как тренер быстрее Слуцкого. В топ команду не возьмут , а от команды второй половины таблицы никакой славы он не получит. Если прорываться то ассистентом какого нибудь топ тренера в топ команду , там светится , может повезет и тренера уволят а его поставят на время , как с Челси тогда ЛЧ Ди Маттео состилил , вот на такое надо ставить если повезет . В остальном надо очень много времени , которого у Семака не будет.
Сейчас в Европе полно шлака, который может Лигу Конференций взять
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