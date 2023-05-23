Бышовец о Семаке в Европе: «Перспектива есть, по потенциалу подходит. Мог бы в Португалии начать»
Анатолий Бышовец считает, что Сергей Семак способен тренировать португальский клуб.
– Может ли Семак тренировать за границей после того, как он всего добился в России?
– От добра добра не ищут. Сейчас у него есть задачи, которые он решает внутри РПЛ. Это и есть перспектива создания новой команды на основе сегодняшних результатов. Ведь в ближайшем будущем для нас европейские турниры снова откроются, и «Зенит» должен будет готов к этому моменту.
У Семака есть перспектива работать в Европе. По потенциалу он подходит, но это большой вызов. Сергей Богданович мог бы начать работать в Португалии, но все зависит от условий контракта, уровня команды и задач, которые будут ставиться», – сказал бывший главный тренер сборной России.
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Ну с отличными игроками огромные возможности добиться результатов.
Богданычу смысла нету уезжать: он в красивом городе, в знаменитом клубе, сейчас на высоте и в лидерах. Так что пусть снимает лавры в Питере, ему спокойнее.
Скромный чемпионат для начала, скромная команда. Как Семак умеет работать в скромных командах он показал работой с Уфой.
Семак не играл в еврокубке с Уфой, он позорно вылетел в квалификации. И как его Газпром с тамбовскими затаскивал на 6 место с этим днищем тоже известно