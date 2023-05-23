Cпонсор «Валенсии» Puma поддержала Винисиуса: «Мы не терпим расизм и осуждаем дискриминацию в любой форме»
Спонсор «Валенсии» выразил поддержку Винисиусу после расистского скандала.
Во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса, называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками «Реала». В результате игра была остановлена на 8 минут.
«Мы не терпим расизм и осуждаем дискриминацию в любой форме.
Мы солидарны с Винисиусом и широким футбольным сообществом в осуждении произошедших событий», – говорится в заявлении Puma.
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2) Винисиус и пальцем не тронул Муссу
3) Мамардашвили влетел в него, когда он уже отвернулся и даже физически ничего не мог сделать Муссе
Но ты продолжай, болванчики же поверят)
2) Мы говорим о конкретном эпизоде. Ну и примеры задирания винисиуса с Атлетико, Сосьедадом и Вильяреалом ты конечно же не приведешь
3) Речь опять же о конкретном эпизоде, в котором причиной стычки был не Винисиус (а именно об инициаторе этой стычки в этом треде речь)
4) Помимо Винисиуса в течении последнего сезона также оскорбляли Рюдигера и Менди, держу в курсе
2) У латиносов, да и Испанцев это действительно распространено, но к этому и не относятся серьезно
3) Ты уверен, что Мамардашвили мог услышать, что там сказал Винисиус, находясь на воротах? А именно он начал махаться. Не Мусса, и не стоящий рядом испанец, который отвел Вини от Муссы, а Мамардашвили, который не факт что даже понял бы о чем говорит Винисиус (сказать он мог и на португальском)
Так что все твои фантазии мимо
4:20 «Ты не предоставляешь никаких пруфов»
🤡
1) На оскорблениях мамок его ловили. Пруфы обратного, если у тебя есть.
2) Почти в каждом выездном матче он задирается: Майорка, Атлетико, Валенсия, Сосьедад, Вильярреал и т. д. Институт репутации работает против него
3) Вратарь Валенсии в грубости замечен не был, в отличии от Винисиуса. Реакция адекватная. Самый грязный игрок лиги задирает товарища
Так что твои фантазии тут не работают
Придумай что-нибудь новенькое
Почти всё кляузы о расизме только от 1 игрока
Почти в каждой команде Испании есть чёрные, но чморят 1 игрока
Как то пруфы твои не сходятся))