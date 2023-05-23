Cпонсор «Валенсии» Puma поддержала Винисиуса: «Мы не терпим расизм и осуждаем дискриминацию в любой форме»

Спонсор «Валенсии» выразил поддержку Винисиусу после расистского скандала.

Во время матча 35-го тура болельщики «Валенсии» оскорбляли , называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками « ». В результате игра была остановлена на 8 минут.

«Мы не терпим расизм и осуждаем дискриминацию в любой форме.

Мы солидарны с Винисиусом и широким футбольным сообществом в осуждении произошедших событий», – говорится в заявлении .

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