Cпонсор «Валенсии» Puma поддержала Винисиуса: «Мы не терпим расизм и осуждаем дискриминацию в любой форме»

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига Puma Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Спонсор «Валенсии» выразил поддержку Винисиусу после расистского скандала.

Во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса, называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками «Реала». В результате игра была остановлена на 8 минут.

«Мы не терпим расизм и осуждаем дискриминацию в любой форме.

Мы солидарны с Винисиусом и широким футбольным сообществом в осуждении произошедших событий», – говорится в заявлении Puma.

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26 комментариев

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ts_vlad
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
1) Невозможно подло сыграть в неигровом эпизоде
2) Винисиус и пальцем не тронул Муссу
3) Мамардашвили влетел в него, когда он уже отвернулся и даже физически ничего не мог сделать Муссе

Но ты продолжай, болванчики же поверят)
+56
-10
+46
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Lionel Andres Messi 10
Puma, в качестве солидарности с Винисиусом, на один день поменяет своё название на Panthera.
+26
-4
+22
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Том Мунтян
Ответ ts_vlad
1) Невозможно подло сыграть в неигровом эпизоде 2) Винисиус и пальцем не тронул Муссу 3) Мамардашвили влетел в него, когда он уже отвернулся и даже физически ничего не мог сделать Муссе Но ты продолжай, болванчики же поверят)
Так он главный шут на сайте, и работает для таких же))
+24
-3
+21
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ts_vlad
Ответ Muhammad Juraev
Когда болельщики со спортс успели стать БЛМщиками?) Вроде всегда смеялись над движением БЛМ, сравнивали с ЛГБТ) Или только их маленького кумира нельзя назвать чёрным?)
Как известно, можно быть либо ярым сторонником БЛМ или ЛГБТ, либо ярым противником. Третьего не дано. Хотя нет, дано, но для этого надо не быть ребенком. Либо инфантилом.
+4
0
+4
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ezkq9
Ответ ts_vlad
1) Невозможно подло сыграть в неигровом эпизоде 2) Винисиус и пальцем не тронул Муссу 3) Мамардашвили влетел в него, когда он уже отвернулся и даже физически ничего не мог сделать Муссе Но ты продолжай, болванчики же поверят)
И еще минусы поставят 😂
+4
0
+4
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Remedy
Ответ Том Мунтян
Так он главный шут на сайте, и работает для таких же))
А мои комменты трут за то, что я его «характеризую»))
+2
0
+2
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Максим Заворин
Да кто такой этот ваш Сиус и почему его надо винить?)
+1
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Betonomeshalka
Ответ Кашшай Чакырович
Комментарий удален модератором
Дмитрий Анатольевич, харэ пить уже
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ts_vlad
Ответ belikovda.90
Винисиус подбежал к Мусе и что-то сказал, когда тот лежал. Спровоцировал конфликт
Ну да, ведь за слова типа «поднимайся, ты симулируешь» (именно это показывал жестами Винисиус), обязательно надо начинать драку. Почему кстати конфликт спровоцировал Винисиус в таком случае, а не симуляция Муссы? Или затяжка времени Муссой? Если уж хочешь найти первоисточник, ищи до конца
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ts_vlad
Ответ belikovda.90
Я тоже так могу 1) На оскорблениях мамок его ловили. Пруфы обратного, если у тебя есть. 2) Почти в каждом выездном матче он задирается: Майорка, Атлетико, Валенсия, Сосьедад, Вильярреал и т. д. Институт репутации работает против него 3) Вратарь Валенсии в грубости замечен не был, в отличии от Винисиуса. Реакция адекватная. Самый грязный игрок лиги задирает товарища Так что твои фантазии тут не работают Придумай что-нибудь новенькое Почти всё кляузы о расизме только от 1 игрока Почти в каждой команде Испании есть чёрные, но чморят 1 игрока Как то пруфы твои не сходятся))
1) Его обвиняю не я, а ты, поэтому пруфы должен предоставить ты, иначе это голословно
2) Мы говорим о конкретном эпизоде. Ну и примеры задирания винисиуса с Атлетико, Сосьедадом и Вильяреалом ты конечно же не приведешь
3) Речь опять же о конкретном эпизоде, в котором причиной стычки был не Винисиус (а именно об инициаторе этой стычки в этом треде речь)
4) Помимо Винисиуса в течении последнего сезона также оскорбляли Рюдигера и Менди, держу в курсе
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ts_vlad
Ответ belikovda.90
Комментарий удален модератором
1) На ругательствах про мамку его ни разу не ловили (пруфы обратного есть?)
2) У латиносов, да и Испанцев это действительно распространено, но к этому и не относятся серьезно
3) Ты уверен, что Мамардашвили мог услышать, что там сказал Винисиус, находясь на воротах? А именно он начал махаться. Не Мусса, и не стоящий рядом испанец, который отвел Вини от Муссы, а Мамардашвили, который не факт что даже понял бы о чем говорит Винисиус (сказать он мог и на португальском)

Так что все твои фантазии мимо
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belikovda.90
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ ts_vlad
Ну да, ведь за слова типа «поднимайся, ты симулируешь» (именно это показывал жестами Винисиус), обязательно надо начинать драку. Почему кстати конфликт спровоцировал Винисиус в таком случае, а не симуляция Муссы? Или затяжка времени Муссой? Если уж хочешь найти первоисточник, ищи до конца
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Монморенси
Ответ red hikkikomori
Черная пантера в черном Panamera)
Ну, кстати, у них скоро там намечается месяц Гордости - могли бы и розовой стать, логично же)
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ts_vlad
Ответ belikovda.90
Более того болеля Реала оскорбляли Пепа в 1/2 ЛЧ 1) Это так не работает. Ты не являешься авторитетом и законом бремя доказывания на меня не возложено 2) Весь спор голословный Ты не приводишь пруфоф, а несёшь от себятину в стиле "включи мозг". Данные экспертов по переводу по губам ты также не представил. Хотя утверждаешь, что он сказал вставай, хотя реакция игроков Валенсии была более эмоциональной. 3) Я системно анализирую поведение Винисиуса весь сезон. И его вечные споры дают основания утверждать, что-то сказал гадость. Институт репутации. Так что не нужно просить больше, чем даёшь сам. Также из игроков Реала любят оскорблять других Карвахаль. Вальверде устраивает драки за стадионом Так что мне нужно тут рисовать Всё друг друга стоят
4:19 «Я ничего не должен тебе доказывать»
4:20 «Ты не предоставляешь никаких пруфов»
🤡
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belikovda.90
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ ts_vlad
1) На ругательствах про мамку его ни разу не ловили (пруфы обратного есть?) 2) У латиносов, да и Испанцев это действительно распространено, но к этому и не относятся серьезно 3) Ты уверен, что Мамардашвили мог услышать, что там сказал Винисиус, находясь на воротах? А именно он начал махаться. Не Мусса, и не стоящий рядом испанец, который отвел Вини от Муссы, а Мамардашвили, который не факт что даже понял бы о чем говорит Винисиус (сказать он мог и на португальском) Так что все твои фантазии мимо
Я тоже так могу

1) На оскорблениях мамок его ловили. Пруфы обратного, если у тебя есть.
2) Почти в каждом выездном матче он задирается: Майорка, Атлетико, Валенсия, Сосьедад, Вильярреал и т. д. Институт репутации работает против него
3) Вратарь Валенсии в грубости замечен не был, в отличии от Винисиуса. Реакция адекватная. Самый грязный игрок лиги задирает товарища

Так что твои фантазии тут не работают
Придумай что-нибудь новенькое

Почти всё кляузы о расизме только от 1 игрока
Почти в каждой команде Испании есть чёрные, но чморят 1 игрока

Как то пруфы твои не сходятся))
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belikovda.90
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ ts_vlad
Я умею включать мозг)) Попробуй тоже) Тогда по жесту станет очевидно, что приблизительно говорил Вини
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ts_vlad
Ответ belikovda.90
Комментарий удален модератором
Я умею включать мозг)) Попробуй тоже) Тогда по жесту станет очевидно, что приблизительно говорил Вини
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Давид Agabekyan
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Кашшай Чакырович
Ответ Давид Agabekyan
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rigobersong
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