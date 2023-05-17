Мальдини о вылете «Милана» из ЛЧ: «Мы еще не выстроены так, чтобы справляться с двумя турнирами. Владельцы знают это. Нужно инвестировать»

Паоло Мальдини считает, что «Милан» еще не готов к игре двух турнирах.

«Россонери» проиграли « » в полуфинале Лиги чемпионов (0:2, 0:1) и выбыли из турнира.

«Сезон еще не закончен, так как мы должны попытаться попасть в четверку лучших в Серии А. Выход в полуфинал ЛЧ был большим и неожиданным достижением, но, естественно, поражение от «Интера» делает ситуацию более болезненной. Мы должны помнить, что это путешествие было совершенно неожиданным.

В последних четырех матчах с «Интером» особого сопротивления не было. Сегодняшний матч был получше, но его скомпрометировала плохая игра в первом тайме. Возможно, то, как играет «Интер», вызывает у нас проблемы, но в последние недели у нас были проблемы с командами откровенного меньшего статуса и уровня.

Как мы и говорили в прошлом сезоне, мы еще не выстроены так, чтобы справляться с двумя турнирами. Мы говорили это и медиа, и владельцами клуба, так что они прекрасно это знают. Это путешествие, начатое четыре года назад, принесло отличные результаты, как экономические, так и спортивные, заложило молодую основу для команды. Разница в среднем возрасте нашей команды с «Интером» составляет примерно три года, и на этом уровне сказывается отсутствие опыта.

Если мы хорошо проведем оставшиеся три игры и выйдем в чемпионов, то это будет отличный сезон. Я думаю, что есть возможности, которые можно использовать. Выход в полуфинал Лиги чемпионов – это то, что мы должны максимально использовать и с экономической точки зрения. Поэтому нужно инвестировать, чтобы финишировать в четверке лучших, и надеятся на повторение этого пути», – сказал директор « ».