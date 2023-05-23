Неймар приступит к полноценным тренировкам в июле. Восстановление форварда идет по плану

Неймар приступит к тренировкам летом.

Нападающий « » получил травму голеностопа в марте и выбыл до конца сезона.

Как сообщает Get French Footabll News со ссылкой на L’Equipe, бразилец возобновит полноценные тренировки в июле. При восстановлении игрока осложнений не возникло, все идет по плану.

Форвард считает, что благодаря перенесенной операции сможет играть на самом высоком уровне еще несколько лет – как в клубе, так и в сборной.

Статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь.

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