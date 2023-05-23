Неймар приступит к полноценным тренировкам в июле. Восстановление форварда идет по плану

Теги ПСЖ лига 1 Франция травмы Неймар Футбол

Неймар приступит к тренировкам летом.

Нападающий «ПСЖ» получил травму голеностопа в марте и выбыл до конца сезона. 

Как сообщает Get French Footabll News со ссылкой на L’Equipe, бразилец возобновит полноценные тренировки в июле. При восстановлении игрока осложнений не возникло, все идет по плану. 

Форвард считает, что благодаря перенесенной операции сможет играть на самом высоком уровне еще несколько лет – как в клубе, так и в сборной. 

Статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь

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8 комментариев

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ОттоДракула
Как раз к отпуску. Хоть можно будет нормально потусить без травмы.
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Ихарь Окенфэйлов
Хочется чтобы уже взялся за ум, залечил свои травмы, и порадовал нас своей игрой. Не так уж много лет у него впереди, а игрок ярчайший.
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Budabuda
мог стать реально великим. доминировать в составе МСН несколько лет завоёвывая треблы.
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psycho
толстый на ворота
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иц а мэн
всё идет по плану
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Имя Фамилия
Надеемся операция поможет пройти следующий сезон без травм.
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