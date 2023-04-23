Терюшков о низкой посещаемости «Химок»: «Не сформирован костяк болельщиков за 25 лет. Сказывается близость Москвы, большинство болеет за «Спартак», ЦСКА»

Теги Химки премьер-лига Россия болельщики Sports.ru Государственная дума Роман Терюшков Футбол

Роман Терюшков назвал причины низкой посещаемости матчей «Химок».

– На «Химки» приходит не слишком много людей. Почему?

– Говорил уже много раз. Давайте будем в -25 играть в футбол…

– Так сейчас тепло.

– Ну, сейчас тепло. Вот у нас основные месяцы футбольные – летние. Климатические условия позволяют играть с марта по октябрь, а мы берем ноябрь и декабрь.

– Сейчас прекрасная погода, а на трибунах будет, в лучшем случае, пару тысяч.

– Ну, пару-тройку. Люди ходят смотреть за командой, которая добивается результата. Если команда не побеждает… А «Химки» – молодая команда, у которой не сформирован костяк болельщиков.

– Так «Химкам» же много лет.

– Ну да, 25 лет. Но в Премьер-лиге только третий сезон. И за эти 25 лет костяка болельщиков, как у «Сатурна», не сформировалось. В Раменское приходит три тысячи человек и даже больше.

– А почему не получилось сформировать костяк болельщиков за 25 лет?

– Этого я не могу сказать. Наверное, [клуб] не занимался болельщиками, видимо. Да и сказывается близость Москвы, большинство, наверное, болеет за «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» или «Динамо».

Лиха беда начало! В стратегии клуба есть работа над привлечением болельщиков. Чтобы сделать «Химки» не клубом городского округа, а клубом Московской области. Когда сюда приедут болельщики из всех муниципалитетов, это будет народная, областная команда. Пока нет единения области вокруг команды, – сказал депутат Государственной думы в интервью Sports.ru.

Я сходил на шоу-матч «Химок» и «Торпедо»: Терюшков на BMW, трек с 7 прослушиваниями и троллинг Талалаева

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10 комментариев

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Геннадий Тимченко
Ответ gukmamop
Кто же все эти годы не работал с болельщиками? wait oh shi...
надо бы спросить у бывшего министра спорта Московской области🤣🤣🤣
+19
-2
+17
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gukmamop
Кто же все эти годы не работал с болельщиками? wait oh shi...
+15
-2
+13
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Фанат Сан-Марино
Кто на "Химки" ходил, тот в цирке не смеётся
+9
-1
+8
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Hitgoe Himgob
Какой 3й год в вышке? 6й год за всю историю идет
+1
0
+1
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Ковид 07.10.52
такой ответ не утраивает, сейчас другой придумаю...и этот не то, тогда вот так...пока не устанете спрашивать про результаты деятельности.... работать все-равно не буду...
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Lumex
Краткое содержание.
Терюшков:
(поймали на враньё) - Ну, да....
(опять поймали на враньё)-Ну, да....
Лиха беда - начало!
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GullitRuud
Если ваш клуб не Реал.. с лучшим игроками в мире , если вид спорта не образ жизни населения когда поход на стадион традиция что передают от отцов к детям .. тогда нужно продавать как любой продукт вроде кока-колы.. удобные подъезды к стадиону , безопасность и порядок , толковая реклама.. хорошая погода или крыша ... питание на месте и билеты с приемлемыми для народа ценами и да желательно чтоб команда сражалась как зверь ) даже если не хватает мастерства ..со временем трибуны наполнятся ничего особо сложного здесь нет .
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Spaten
Не поедет никто из Подольска на Химки, на Витязь другое дело. Всюду развивать надо
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Максим Черкашин
Ответ gukmamop
Кто же все эти годы не работал с болельщиками? wait oh shi...
Но вы же знаете, этих химкинских дачников.😄
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