Терюшков о низкой посещаемости «Химок»: «Не сформирован костяк болельщиков за 25 лет. Сказывается близость Москвы, большинство болеет за «Спартак», ЦСКА»

Роман Терюшков назвал причины низкой посещаемости матчей «Химок».

– На « » приходит не слишком много людей. Почему?

– Говорил уже много раз. Давайте будем в -25 играть в футбол…

– Так сейчас тепло.

– Ну, сейчас тепло. Вот у нас основные месяцы футбольные – летние. Климатические условия позволяют играть с марта по октябрь, а мы берем ноябрь и декабрь.

– Сейчас прекрасная погода, а на трибунах будет, в лучшем случае, пару тысяч.

– Ну, пару-тройку. Люди ходят смотреть за командой, которая добивается результата. Если команда не побеждает… А «Химки» – молодая команда, у которой не сформирован костяк болельщиков.

– Так «Химкам» же много лет.

– Ну да, 25 лет. Но в Премьер-лиге только третий сезон. И за эти 25 лет костяка болельщиков, как у «Сатурна», не сформировалось. В Раменское приходит три тысячи человек и даже больше.

– А почему не получилось сформировать костяк болельщиков за 25 лет?

– Этого я не могу сказать. Наверное, [клуб] не занимался болельщиками, видимо. Да и сказывается близость Москвы, большинство, наверное, болеет за «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» или «Динамо».

Лиха беда начало! В стратегии клуба есть работа над привлечением болельщиков. Чтобы сделать «Химки» не клубом городского округа, а клубом Московской области. Когда сюда приедут болельщики из всех муниципалитетов, это будет народная, областная команда. Пока нет единения области вокруг команды, – сказал депутат думы в интервью .ru.

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