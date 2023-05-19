«Ньюкасл» близок к тому, чтобы впервые за 20 лет выйти в Лигу чемпионов.

Вчера команда Эдди Хау разгромила «Брайтон» (4:1) в перенесенном матче 25-го тура и набрала 69 очков после 36 игр.

Чтобы гарантировать себе место в групповом этапе Лиги чемпионов на следующий сезон, « » нужно одержать одну победу в двух оставшихся матчах чемпионата против « » и « ».

«Ньюкасл» не играл в 20 лет. В прошлый раз команда выступала на групповом этапе турнира в сезоне-2002/03.

Сейчас «Ньюкасл» на 3 очка опережает «Манчестер Юнайтед», у которого есть игра в запасе, и на 4 балла обгоняет «Ливерпуль».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!