«Ньюкаслу» для выхода в ЛЧ нужна 1 победа в 2 матчах АПЛ. Клуб не играл там 20 лет

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ньюкасл премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Лестер Футбол

«Ньюкасл» близок к тому, чтобы впервые за 20 лет выйти в Лигу чемпионов.

Вчера команда Эдди Хау разгромила «Брайтон» (4:1) в перенесенном матче 25-го тура АПЛ и набрала 69 очков после 36 игр.

Чтобы гарантировать себе место в групповом этапе Лиги чемпионов на следующий сезон, «Ньюкаслу» нужно одержать одну победу в двух оставшихся матчах чемпионата против «Лестера» и «Челси».

«Ньюкасл» не играл в Лиге чемпионов 20 лет. В прошлый раз команда выступала на групповом этапе турнира в сезоне-2002/03.

Сейчас «Ньюкасл» на 3 очка опережает «Манчестер Юнайтед», у которого есть игра в запасе, и на 4 балла обгоняет «Ливерпуль».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

87 комментариев

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Eddenonkas
Хау проделал потрясающую работу и заслужил награду тренера года, как по мне.
+218
-11
+207
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DolJun
Ответ Alex Sarus
Заслужили во многом из-за слабого сезона Ливерпуля. Очень важны буду трансферы летом.
омг. или во многом из-за слабого сезона челси? или шпор?
ньюкасл заслужил без относительно чьего-то слабого сезона. хау проделал выдающуюся работу с тем составом что у него был, поэтому и попал в номинацию тренер года.
+118
-7
+111
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morozzzko
Последний раз с Сантьяго Муньесом в составе играли в ЛЧ, отличная команда была))
+110
-4
+106
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Юрий Кечко
Ответ morozzzko
Последний раз с Сантьяго Муньесом в составе играли в ЛЧ, отличная команда была))
Не хочу быть душнилой, но в первой части они только в апл там рубились , а в лч он за Реал играл )))
+70
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Ден Ден
Ньюкасл ЛЧемпик получается)
Интересно будет глянуть на них, и особенно на усиление под ЛЧ)
+61
-3
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Isshin88
Ответ Censormorum
Награду тренера года заслуженно получит Гвардиола. При всём уважении к впечатляющей работе Хау.
Он в отдельной номинации шарлатан года.
+38
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QWertY
Ответ Alex Sarus
Заслужили во многом из-за слабого сезона Ливерпуля. Очень важны буду трансферы летом.
Ливер взял свой один жалкий титул за 30 лет благодаря слабому сезону Сити. Из этой оперы?)
+38
-10
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BZB
Как же повезло владельцам Ньюкасла с Эдди Хау. Однозначно лучший английский тренер со времен Бобби Робсона.
+26
-1
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•milord•
Очень бы хотелось статью про Дэна Берна…
Цз ростом 198см отыграл весь сезон на позиции лз, притом что Ньюкасл не играет в автобус, скорее наоборот. И у него (Берна) еще вроде бы как не хватает пальца на руке. В общем, интересно было бы о нем узнать побольше
+25
0
+25
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Censormorum
Ответ Eddenonkas
Хау проделал потрясающую работу и заслужил награду тренера года, как по мне.
Награду тренера года заслуженно получит Гвардиола. При всём уважении к впечатляющей работе Хау.
+55
-31
+24
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Pb-SE
Ответ Ебздрогыч
Хорошо помню одну ЛЧ, когда Ньюкасл проиграл 3 первых матча в группе, а потом выиграл оставшиеся 3 и вышел в плей-офф
Вышел во второй групповой этап. Тогда плей-офф начиналась с 1/4.
+21
0
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Ебздрогыч
Хорошо помню одну ЛЧ, когда Ньюкасл проиграл 3 первых матча в группе, а потом выиграл оставшиеся 3 и вышел в плей-офф
+22
-4
+18
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Mercucio
Ответ Eddenonkas
Хау проделал потрясающую работу и заслужил награду тренера года, как по мне.
Артета не хуже работу проделал
+18
-1
+17
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Graziano
Ответ Eddenonkas
Хау проделал потрясающую работу и заслужил награду тренера года, как по мне.
Очень сложно выбрать между ним, де Дзерби, Эмери и Силвой. А ведь еще и Гвардиолу с Артетой никто не отменял.
+15
-1
+14
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Юрий Кечко
Ответ Иван Иванов
Но стал. 🙄
Но минусы кидают тебе )))
+12
-2
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Андрюха с района
Против Лестера и лондонского шапито - считай, что две победы в кармане у Ньюкасла)
+8
0
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Айхальский
хет трик Алана Ширера против Байера в той самой лч 03 припоминается
+7
0
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Блуждающий странник
Матч в 37 туре будет сумасшедший. Ньюкасл против Лестера, если побеждают хозяева, то отправляются в Лигу Чемпионов, а Лестер при таком раскладе почти наверняка отправляется покорять Чемпионшип
+7
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Benladon
Ответ Ебздрогыч
Хорошо помню одну ЛЧ, когда Ньюкасл проиграл 3 первых матча в группе, а потом выиграл оставшиеся 3 и вышел в плей-офф
В той же ЛЧ Локомотив вышел из группы, имея 1 очко после 4 игр
+7
0
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Street Fighter
В последний раз Ньюкасл там играл в фильме «Гол»😁
+6
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Лёха Жданчик
Ответ Ден Ден
Ньюкасл ЛЧемпик получается) Интересно будет глянуть на них, и особенно на усиление под ЛЧ)
Казалось бы арабы с бесконечными деньгами....но усиления в Ньюкасле точечные и под то что хочет Хау а не как Челси скупает все подряд
+6
-1
+5
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azikevich
Ответ Ден Ден
Ньюкасл ЛЧемпик получается) Интересно будет глянуть на них, и особенно на усиление под ЛЧ)
из Барсы уже ведет Рафинью и Кристенсена
+5
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Rad0
Ответ Eddenonkas
Хау проделал потрясающую работу и заслужил награду тренера года, как по мне.
Абсолютно заслужил. Из говна и палок состряпал такую симпатичную команду. Не Гвардиоле же давать, у которого в одной команде два звёздных состава.
+13
-8
+5
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The Best
Ответ Under
мне лично сложно выбрать между ним и Де Дзерби
Так Ньюкасл вчера выиграл у Брайтона,ну и кстати Брайтон начал хорошо играть именно при Поттере,он заложил фундамент.А Хау сам построил такую мощную команду,поэтому как по мне выбор очевиден
+4
0
+4
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TwistEdNerv
Многие пишут про то, как помнят сорок в ЛЧ в начале 2000 с Ширером и довольно крепким составом. С тех пор команда два раза была в Чемпионшипе, была крепкая банда из "дерьма и палок" при Бенитесе у руля и в Лигу Европы заскакивали, играли против Анжи и почти оказались в ЛЧ в начале 2010х, когда Челси на зубах победили в ней. Красивый путь и очень интересно будет понаблюдать за дальнейшим развитием. Клуб с историей, а не на пустом месте. Всегда желаю удачи Ньюкаслу и Лидсу, так как это команды из детства, а тогда футбол был прекрасен.
+4
0
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