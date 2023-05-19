«Ньюкаслу» для выхода в ЛЧ нужна 1 победа в 2 матчах АПЛ. Клуб не играл там 20 лет
«Ньюкасл» близок к тому, чтобы впервые за 20 лет выйти в Лигу чемпионов.
Вчера команда Эдди Хау разгромила «Брайтон» (4:1) в перенесенном матче 25-го тура АПЛ и набрала 69 очков после 36 игр.
Чтобы гарантировать себе место в групповом этапе Лиги чемпионов на следующий сезон, «Ньюкаслу» нужно одержать одну победу в двух оставшихся матчах чемпионата против «Лестера» и «Челси».
«Ньюкасл» не играл в Лиге чемпионов 20 лет. В прошлый раз команда выступала на групповом этапе турнира в сезоне-2002/03.
Сейчас «Ньюкасл» на 3 очка опережает «Манчестер Юнайтед», у которого есть игра в запасе, и на 4 балла обгоняет «Ливерпуль».
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
ньюкасл заслужил без относительно чьего-то слабого сезона. хау проделал выдающуюся работу с тем составом что у него был, поэтому и попал в номинацию тренер года.
Интересно будет глянуть на них, и особенно на усиление под ЛЧ)
Цз ростом 198см отыграл весь сезон на позиции лз, притом что Ньюкасл не играет в автобус, скорее наоборот. И у него (Берна) еще вроде бы как не хватает пальца на руке. В общем, интересно было бы о нем узнать побольше