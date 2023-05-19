Хау намекнул, что «Ньюкаслу» нужно два равносильных состава для еврокубков: «Ротация будет иметь важное значение. «Лестер» и «Вест Хэм» – примеры»

Теги Ньюкасл Вест Хэм премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Лестер Эдди Хау Футбол

Эдди Хау заявил о важности ротации для «Ньюкасла» в преддверии выступлений в еврокубках.

«Думаю, если в вашем распоряжении есть сильный состав, то ротация будет иметь важное значение. Станет важным использование всего состава.

В этом сезоне мы не ощущали необходимость применять ротацию на постоянной основе, потому что мы играли в одном турнире, впрочем, конечно, еще был кубок.

Мы ротировали состав в определенной степени, но, возможно, не в тех количествах, которые могут потребоваться в следующем сезоне.

Поэтому если ротировать состав, он должен быть сильным. Если у вас есть два состава, они будут равносильны.

Это будет очень сложно. Это нечто новое для нас. Серьезный вызов для нас. «Лестер» является примером. «Вест Хэм» – еще один пример.

В этом сезоне они блестяще выступили в Европе, но, вероятно, из-за этих требований их показатели в Премьер-лиге немного испортились, так что нам придется долго и тщательно об этом думать», – сказал главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

50 комментариев

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Милан 737...
Интересно будет посмотреть на Ньюкасл в ЛЧ
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Tun
Чувствую лето будет жарким
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5hxrb7mywu
Ответ Предан Мадриду!!!
Шейхи намекнули, что собираются пригласить известного тренера для еврокубков))
Саудиты грамотно выстроили работу клуба,без сотен миллионов в каждое трансферное окно как ПСЖ или Сити.За пару сезонов без 5 минут в ЛЧ👏👏👏Хау респект✊
+19
-2
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kk.abb
Эх, ведь реальный шанс был у Головина в Ньюкасл поеахть..
+10
-4
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Lucky Luciano
Очень мудро говорит . ХАУ мне очень импонирует. Поболею за него в ЛЧ
+7
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OldRedWhite
Ответ kk.abb
Эх, ведь реальный шанс был у Головина в Ньюкасл поеахть..
Кем ?
При такой интенсивности игры в АПЛ он мог туда поехать?
Если только игроком ротации .
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Старший сержант Людовик Крюшо
Можно у Челси одолжить один, у них все равно три
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fussballer
Интересный путь у Эдди Хау. С самых низов до АПЛ. Не пришёл на всё готовое, а создал сам.
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Сергей
Эдди Хау выделялся ещё работая в Бормуте , странно что никто из грандов до Ньюкасла его не заметил,тот же Юнайтед или Челси.
+3
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TiGra
Ответ Иван Иванов
Если купят пару звёзд, то да, а если не купят, то будут, как условная Севилья, не более.
Конечно купят. Там владельцы явно не ради первого попалания в ЛЧ тратились
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Алексей Крапивкин
Вот теперь стоит ждать топ трансферы
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kk.abb
Ответ OldRedWhite
Кем ? При такой интенсивности игры в АПЛ он мог туда поехать? Если только игроком ротации .
К чему этот коммент? Была инфа, что звали в Ньюкасл, Монако отклонил оффер на 40 миллионов евро. Если б приехал Головин может другого трансфера не было бы в его зону и играл бы. Да даже еслиб не заиграл - всегда из топ команды АПЛ можно уехать в крепкий клуб топ5.
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Spartak Forever
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Ответ kk.abb
К чему этот коммент? Была инфа, что звали в Ньюкасл, Монако отклонил оффер на 40 миллионов евро. Если б приехал Головин может другого трансфера не было бы в его зону и играл бы. Да даже еслиб не заиграл - всегда из топ команды АПЛ можно уехать в крепкий клуб топ5.
Например Лацио , Рома и т.д .
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#SharkTeam
Ответ 5hxrb7mywu
Саудиты грамотно выстроили работу клуба,без сотен миллионов в каждое трансферное окно как ПСЖ или Сити.За пару сезонов без 5 минут в ЛЧ👏👏👏Хау респект✊
Прошлый + этот сезоны в сумме 310 млн на трансферы
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Ноу трансферы это к портовым, максимум возьмут десятого вингера в состав, а Ньюкасл перекупит весь ливер если захочет
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Тюменец
Ответ Новый Орлеан
Не дадут. Хау - никто в футболе. Скорее трансферы под условного Нагельсмана выделят. Потому что Хау мировые звёзды не будут всерьёз воспринимать. Тут скорее под Нагеля.
Кто такой Нагель в мировом футболе?))
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#SharkTeam
Ответ Born is the King
Ну 4 очка за 2 тура не отыгрываются. Походу в ЛЧ от АПЛ будут 2 сладкие булочки для всех клубов Европы
Если у соперника есть кому поскользнуться то все возможно
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Тюменец
Ньюкасл с момента прихода шейхов прогрессирует очень быстро, а главное, очень грамотно. Думаю скупать кучу народу на второй состав они не будут, но 5-6 хороших приобретений под ЛЧ вполне возможны.
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Вадим Слуцкий
«Ньюкаслу» нужно два равносильных состава // точнее - равнобедренных
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Mansur Shamshidinov
Ответ kk.abb
Эх, ведь реальный шанс был у Головина в Ньюкасл поеахть..
А он ещё может там оказаться или уже все
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#SharkTeam
Ответ llolishe
Владельцы Ньюкасла в 10 раз богаче ситизенских Они бы могли выкупить Манчестер Сити и отправить их в Шип Видимо руки марать не хотят об сам знаешь что
Во сколько раз богаче ливерных посчитай
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igls54
Комментарий удален пользователем
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Предан Мадриду!!!
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ 5hxrb7mywu
Саудиты грамотно выстроили работу клуба,без сотен миллионов в каждое трансферное окно как ПСЖ или Сити.За пару сезонов без 5 минут в ЛЧ👏👏👏Хау респект✊
солидарен с тобой
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Трент 66
Ответ 5hxrb7mywu
Саудиты грамотно выстроили работу клуба,без сотен миллионов в каждое трансферное окно как ПСЖ или Сити.За пару сезонов без 5 минут в ЛЧ👏👏👏Хау респект✊
255 лямов за польтора сезона потратили, это нифига не малр.
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Иван Иванов
Ответ TiGra
Конечно купят. Там владельцы явно не ради первого попалания в ЛЧ тратились
Нуу лето покажет...
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