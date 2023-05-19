Хау намекнул, что «Ньюкаслу» нужно два равносильных состава для еврокубков: «Ротация будет иметь важное значение. «Лестер» и «Вест Хэм» – примеры»
Эдди Хау заявил о важности ротации для «Ньюкасла» в преддверии выступлений в еврокубках.
«Думаю, если в вашем распоряжении есть сильный состав, то ротация будет иметь важное значение. Станет важным использование всего состава.
В этом сезоне мы не ощущали необходимость применять ротацию на постоянной основе, потому что мы играли в одном турнире, впрочем, конечно, еще был кубок.
Мы ротировали состав в определенной степени, но, возможно, не в тех количествах, которые могут потребоваться в следующем сезоне.
Поэтому если ротировать состав, он должен быть сильным. Если у вас есть два состава, они будут равносильны.
Это будет очень сложно. Это нечто новое для нас. Серьезный вызов для нас. «Лестер» является примером. «Вест Хэм» – еще один пример.
В этом сезоне они блестяще выступили в Европе, но, вероятно, из-за этих требований их показатели в Премьер-лиге немного испортились, так что нам придется долго и тщательно об этом думать», – сказал главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
При такой интенсивности игры в АПЛ он мог туда поехать?
Если только игроком ротации .