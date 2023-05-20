«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» близки к выходу в Лигу чемпионов на следующий сезон.

«Манчестер Юнайтед» в 37-м туре обыграл «Борнмут» (0:1), а « » разгромил «Брайтон» в перенесенном матче 25-го тура (4:1).

«Ньюкасл» и «МЮ» набрали по 69 очков и занимают, соответственно, 3-е и 4-е места в турнирной таблице.

После того, как « » сыграл вничью с «Астон Виллой» (1:1), « » и « » необходимо набрать по одному очку в двух оставшихся матчах, чтобы квалифицироваться в на следующий сезон.

Отметим, что последний раз «Ньюкасл» выступал на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2002/03.

« », которому осталось провести 1 матч, набрал 66 очков. У « », которому еще предстоит провести 3 матча, сейчас 58 баллов.

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