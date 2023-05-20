«МЮ» и «Ньюкаслу» нужно набрать по 1 очку в 2 матчах АПЛ для выхода в ЛЧ. «Ливерпуль» отстает на 3 балла, проведя на игру больше

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Ньюкасл премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Брайтон Футбол

«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» близки к выходу в Лигу чемпионов на следующий сезон.

«Манчестер Юнайтед» в 37-м туре АПЛ обыграл «Борнмут» (0:1), а «Ньюкасл» разгромил «Брайтон» в перенесенном матче 25-го тура (4:1).

«Ньюкасл» и «МЮ» набрали по 69 очков и занимают, соответственно, 3-е и 4-е места в турнирной таблице.

После того, как «Ливерпуль» сыграл вничью с «Астон Виллой» (1:1), «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслу» необходимо набрать по одному очку в двух оставшихся матчах, чтобы квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Отметим, что последний раз «Ньюкасл» выступал на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2002/03.

«Ливерпуль», которому осталось провести 1 матч, набрал 66 очков. У «Брайтона», которому еще предстоит провести 3 матча, сейчас 58 баллов.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

81 комментарий

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Давид Agabekyan
Удачи МЮ и особенно Ньюкаслу в ЛЧ. Тен Хаг и особенно Хау проделали гигантскую работу
+130
-11
+119
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Tun
Ливерпуль упустил ЛЧ не сейчас, а в марте, когда после разгрома главного конкурента пошли дальше терять очки
+78
-1
+77
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Токсик
Ответ llolishe
В судейской
Портовое позорище ещё что-то будет вякать после 19 добавленных минут за два тайма
+91
-19
+72
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Konstantin Meerov
Ответ Блуждающий странник
Это Ньюкаслу нужно проиграть дома мертвому Лестеру, а МЮ проиграть в последнем туре Фулхэму. И ещё игры с Челси у обоих на выезде. С еврокубками уже все понятно, интересно только Брайтон попадет в Лигу Европы или нет, хотелось бы их там видеть
МЮ играет с Челси дома, где не проигрывает в этом сезоне.
+41
-1
+40
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Алекс Баландин
Удачи Ливерпулю в лиге Севильи.
+39
-1
+38
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Идрис Магомедов
Ответ Алекс Баландин
Удачи Ливерпулю в лиге Севильи.
Севилья в следующем сезоне в Лиге Севилье не будет если проиграет в финале Лиги Севильи - Роме, так как Севилья даже в зону ЛК не попадает в Ла Лиге. Если Севилья выиграет Лигу Севильи, то начнёт играть в ЛЧ, и оттуда с третьего места может попасть в Лигу Севильи.
+33
-1
+32
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Токсик
Ответ llolishe
Ливерпуль 7-0МЮ Сити- 6-3 МЮ Брентфорд 4-0 МЮ В каком из матчей Тен Хааговцам добавляли 19 минут?
Удачи в ЛЕ
+35
-3
+32
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Иван Лопушанский
Ответ Модрич10
У ливерпуля 6 лч, у мю 3 😂
а титулов АПЛ сколько????
+22
-6
+16
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Давид Agabekyan
Ответ llolishe
Клопп в очередной раз подвел болельщиков Ливерпуля
Хз, меня не подводил. При том не разу
+18
-2
+16
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Блуждающий странник
Это Ньюкаслу нужно проиграть дома мертвому Лестеру, а МЮ проиграть в последнем туре Фулхэму. И ещё игры с Челси у обоих на выезде. С еврокубками уже все понятно, интересно только Брайтон попадет в Лигу Европы или нет, хотелось бы их там видеть
+16
-1
+15
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anti4ex
GGMU 🤘
+19
-5
+14
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#SharkTeam
У Ньюкасла хорошая разница
+15
-2
+13
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Romanian_Daddy
Как же Llolishe горит на ветке
+15
-3
+12
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Блуждающий странник
Ответ Konstantin Meerov
МЮ играет с Челси дома, где не проигрывает в этом сезоне.
Точняк, ещё проще. Нынешний Челси на выезде не выиграет никак, так что думаю к следующему туру Ливерпуль уже будет знать свой слот
+12
-1
+11
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Ronny92
Ответ llolishe
Логически посуди если вы в ЛЕ отлетаете от Севильи то что вашему Манчестеру в ЛЧ делать
Помнится, портовые точно также отлетели Севилье в первый сезон гения в очках. Или этадругое?
+12
-3
+9
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А.В.Бубнов
То, что мертвый порт еле заполз в зону ЛЕ, уже является для него одним из величайших достижений в истории
+44
-35
+9
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Мандалай
Короче надежда Ливерпуля на Фулхэм (ха), Челси (дважды ха-ха-ха), Лестер (гомерическое ахахахахахах).
+7
-1
+6
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goshikt81@gmail.com
Ответ llolishe
Клопп в очередной раз подвел болельщиков Ливерпуля
Сейчас бы на Клоппа жаловаться..
+7
-2
+5
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Леонид Ботвинник
Клопп - ждём когда оступятся МЮ , а мы тут как тут. Астон Вила - не правильный ответ.
+4
0
+4
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Добрый Ретроград
Интрига, на. АПЛ всегда огонь!
+8
-4
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Pucheslav
Ответ Токсик
Портовое позорище ещё что-то будет вякать после 19 добавленных минут за два тайма
Сколько Вилла тянула, столько и добавили. в первом тайме в добавленное время Гакпо в ауте после удара в грудь шипами лежал
+10
-6
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Tun
Ответ Идрис Магомедов
Севилья в следующем сезоне в Лиге Севилье не будет если проиграет в финале Лиги Севильи - Роме, так как Севилья даже в зону ЛК не попадает в Ла Лиге. Если Севилья выиграет Лигу Севильи, то начнёт играть в ЛЧ, и оттуда с третьего места может попасть в Лигу Севильи.
Что значит если проиграет?
А, там Жозе, забыл, что Вселенная схлопнется
+4
0
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<~Inter~>
Ответ Василий Васильев
А если Сити выиграет ЛЧ не будет 5ой путевки от Англии?
Не будет
+3
0
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Игорь Климов
Ливерпуль мимо Лиги Чемпионов.
+4
-1
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<~Inter~>
Ответ llolishe
Ньюкасл понятно сладкая булочка будет для соперников как и Манчестер Юнайтед Если уж Брентфорд громил Манчестерску то что сделает Бавария или Реал
Это для кого интересно Ньюкасл будет сладкой булочкой? Хуже варианта из 4 корзины даже представить нельзя
+3
0
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