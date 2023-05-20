«МЮ» и «Ньюкаслу» нужно набрать по 1 очку в 2 матчах АПЛ для выхода в ЛЧ. «Ливерпуль» отстает на 3 балла, проведя на игру больше
«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» близки к выходу в Лигу чемпионов на следующий сезон.
«Манчестер Юнайтед» в 37-м туре АПЛ обыграл «Борнмут» (0:1), а «Ньюкасл» разгромил «Брайтон» в перенесенном матче 25-го тура (4:1).
«Ньюкасл» и «МЮ» набрали по 69 очков и занимают, соответственно, 3-е и 4-е места в турнирной таблице.
После того, как «Ливерпуль» сыграл вничью с «Астон Виллой» (1:1), «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслу» необходимо набрать по одному очку в двух оставшихся матчах, чтобы квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон.
Отметим, что последний раз «Ньюкасл» выступал на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2002/03.
«Ливерпуль», которому осталось провести 1 матч, набрал 66 очков. У «Брайтона», которому еще предстоит провести 3 матча, сейчас 58 баллов.
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