Талалаев после 0:3 от «Ахмата»: «Химки» пытаются совершить чудо. Подписывая контракт, я говорил, что фактически команда находится в Первой лиге»

Теги Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия Ахмат Футбол

Андрей Талалаев заявил, что «Химки» пытаются совершить чудо, чтобы остаться в Мир РПЛ.

Главный тренер подмосковного клуба высказался после матча с «Ахматом» (0:3). После 28 игр «Химки» занимают в таблице 15-е место.

«Объективный результат и место в таблице. На сегодняшний день встречались разные по уровню команды.

Нашей концентрации и собранности хватает на определенное время. Мы понимаем, что для нас это была одна из самых важных игр, но мы играли до своей ошибки, после чего все закончилось.

То же самое было в игре с «Локомотивом». Для того чтобы это изменить, нужно время, стремление и игроки, которые не бросают играть, в каких бы ситуациях они ни оказывались.

Пока у нас будет шанс, мы будем бороться. Но если мы не можем реализовать проблему «Ахмата», который играл без центральных защитников, значит, сегодня у нас слишком много изъянов, чтобы противостоять организованным командам.

Подписывая контракт, я говорил, что фактически команда находится в Первой лиге. Мы пытаемся совершить чудо вместе с футболистами и руководителями клуба», — сказал Талалаев.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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11 комментариев

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Михаил Опякин
Подписывая контракт с Талалаевым это должны понимать руководители клубов
+23
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Такие дела
Скоро на матче появится новый старый эксперт
+20
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Милдронат Бромантанов
Андрей Викторович, сильно не огорчайтесь, ведь следующие 5 лет вы проведёте в пучинах лучшей лиги мира! Хотя все мы знаем, что в скором времени вы уже будете восседать в студии матч-тв, где с умным видом и своим подвешенным языком, будете учить нас тактическим нюансам игры в футбол. Но истинный показатель вашей работы то, что об вашу нынешнюю и предыдущую команды просто вытирают ноги (хотя вы всю зиму тренировали их боксу и чему там ещё, должны были оказать сопротивление) и они обе вылетают в ФНЛ с позором. Чемодан - вокзал - кресло матч-тв, говорливый вы наш!
+12
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nobrainnopain
Хотели совершить, а на самом деле подписали чудо)
+7
-1
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dreamstep
Талалаев - сказочный мягко говоря персонаж. То с Торпедо хотел чудо совершить, то с Химками, в итоге без чудес.
+5
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Хищник Бери
Ответ Милдронат Бромантанов
Андрей Викторович, сильно не огорчайтесь, ведь следующие 5 лет вы проведёте в пучинах лучшей лиги мира! Хотя все мы знаем, что в скором времени вы уже будете восседать в студии матч-тв, где с умным видом и своим подвешенным языком, будете учить нас тактическим нюансам игры в футбол. Но истинный показатель вашей работы то, что об вашу нынешнюю и предыдущую команды просто вытирают ноги (хотя вы всю зиму тренировали их боксу и чему там ещё, должны были оказать сопротивление) и они обе вылетают в ФНЛ с позором. Чемодан - вокзал - кресло матч-тв, говорливый вы наш!
Так он уже по студиям МАТЧ шляется, бутсу с дыркой на эфир притащил
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dimur
Та-ла-ла.
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Антоша Спирин
Они что, спецом берут тренеров - кло... эээ с неоднозначной репутацией? После Юрана то... Этот как раз тот случай, когда сидят мужики на дереве и старательно, высунув от натуги языки, пилят это дерево снизу. Футбольный бизнес по-русски.
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Do Cent
Какой же у него длинный язык
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Хищник Бери
Недавно был на полуфинале ЛЧ в студии ( на первом матче), так сидел и дрожал, боялся Губера троллинга)))) Ну Губерниеву видно команды фас не поступало, он его не кошмарил)))) Слегонцушки накидывал ему))))))
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