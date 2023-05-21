Талалаев после 0:3 от «Ахмата»: «Химки» пытаются совершить чудо. Подписывая контракт, я говорил, что фактически команда находится в Первой лиге»

Андрей Талалаев заявил, что «Химки» пытаются совершить чудо, чтобы остаться в Мир РПЛ.

Главный тренер подмосковного клуба высказался после матча с « » (0:3). После 28 игр « » занимают в таблице 15-е место.

«Объективный результат и место в таблице. На сегодняшний день встречались разные по уровню команды.

Нашей концентрации и собранности хватает на определенное время. Мы понимаем, что для нас это была одна из самых важных игр, но мы играли до своей ошибки, после чего все закончилось.

То же самое было в игре с «Локомотивом». Для того чтобы это изменить, нужно время, стремление и игроки, которые не бросают играть, в каких бы ситуациях они ни оказывались.

Пока у нас будет шанс, мы будем бороться. Но если мы не можем реализовать проблему «Ахмата», который играл без центральных защитников, значит, сегодня у нас слишком много изъянов, чтобы противостоять организованным командам.

Подписывая контракт, я говорил, что фактически команда находится в Первой лиге. Мы пытаемся совершить чудо вместе с футболистами и руководителями клуба», — сказал .

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!