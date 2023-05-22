«Хорошо, что красную получил не только Соболев. С точки зрения накала в дерби это было справедливо». Промес об удалении форварда в матче с ЦСКА

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Квинси Промес Александр Соболев Виллиан да Силва Роша Футбол

Квинси Промес высказался об удалении Александра Соболева в матче против ЦСКА.

«Спартак» одержал победу в матче 28-го тура Мир РПЛ (2:1). 

Нападающий красно-белых Соболев после одного из единоборств во втором тайме показал нецензурный жест защитнику ЦСКА Виллиану Роше, указывая на свой пах. После этого Роша апеллировал к арбитру и повторил этот жест. Арбитр Сергей Карасев решил удалить обоих футболистов.

– Два удаления сегодня случилось, но в целом игрока была не такой уж суперэмоциональной по сравнению с другими дерби, например, или по сравнению с «Зенитом». 

– Второй тайм был эмоциональнее, чем первый. Я не до конца понял, что там стряслось. Но хорошо, что красную карточку получил не только Соболев. С точки зрения накала в дерби это было справедливо.

Хотя таких удалений нужно в любом случае избегать. Думаю, Саша извлечет из этого урок. Это тоже часть дерби. Главное, что мы победили», – сказал полузащитник «Спартака». 

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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36 комментариев

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Евгений Садчиков
Ну это очень "справедливо" конечно для Спартака. Ведь если ситуация была бы в обратную сторону, кол-во нытья здесь было бы невозможно измерить.
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ZarvuR2020
Накал в дерби>правила
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+53
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Катя СПб
Ютуб канал Спартак Зарема ведет? Никак не обойтись без упоминания Зенита даже про матч-дерби?
+28
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Евгений Садчиков
Ответ mnogokotin-
так и так хватает конского нытья. или ты о чем?
Вашего было бы в стократ больше.
+17
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Cst Cap
Ответ Катя СПб
Ютуб канал Спартак Зарема ведет? Никак не обойтись без упоминания Зенита даже про матч-дерби?
Спартак как стареющий, но хорохорящийся ловелас старается быть рядышком, ну хоть краешком, словечком с тем, кем ему больше похоже никогда не быть, чуть погреться в свете чужого имени.
+5
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Дмитрий Васин
Какой еще накал? Может ввести новые правила в футболе, например, удалять игрока команды ведущей в счете? Интересно же будет...
+5
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Андрей Андреев
Ответ MagicWithoutBorders
Сейчас конечно много будет несогласных и минусов накидают, но 1. Соболева удалили за жест (Кстати тупо он поступил). 2. Но и Роше этот жест показал. Тут важен факт показа жеста, так что считаю всё справедливо: 2 жеста, 2 красные карты.
Ага, только вот Соболев показал этот жест ещё до этого момента
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Евгений Садчиков
Ответ mnogokotin-
ахахаха все ветки залиты слезами после матча, где судья отсудил в пользу коней. я в шоке от вас девочки
Посмотри ветки Зенит-Спартак, ты удивишься.
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Shock In
Если Промесу прилетит банан с трибуны от какого-нибудь персонажа, не слишком одарённого мозгом, и он начнёт этим жёлтым лакомством размахивать перед судьёй с целью обратить внимание на этот, без шуток, весьма хреновый поступок, то надо и его самого удалить с поля. Мало того, что он будет проявлять расизм, так ещё и с точки зрения накала матча это будет весьма справедливо
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БолельщикСоСтажем
Никому не интересно мнение какого-то голландского уголовника
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Дважды_Герой
Ответ mnogokotin-
ну так там левый гол зенита был. значит это не нытьё, а констатация факта. а вот у вас именно нытьё )
Нет, это именно нытьё..
Голы Зенита всегда правые..
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Lol Ko
Ответ Александр Кузнецов
Комментарий удален пользователем
Это ты пошутить хотел или совсем неумный?
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Катя СПб
Ответ Cst Cap
Спартак как стареющий, но хорохорящийся ловелас старается быть рядышком, ну хоть краешком, словечком с тем, кем ему больше похоже никогда не быть, чуть погреться в свете чужого имени.
Важно, что Зенит ему не интересен.
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suka1989
Ответ Евгений Садчиков
Ну это очень "справедливо" конечно для Спартака. Ведь если ситуация была бы в обратную сторону, кол-во нытья здесь было бы невозможно измерить.
Так вы сами ноете уже сутки )))
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JESUSCHRIST
Ответ Евгений Садчиков
Ну это очень "справедливо" конечно для Спартака. Ведь если ситуация была бы в обратную сторону, кол-во нытья здесь было бы невозможно измерить.
а разве второй день не нытье?)

будь это спартак, уже бы весь спортс исписали бы в выражениях «на поле нужно было играть лучше», «свое нужно было реализовать», «опять тренер спартака ссылается на судей».

но нет, если отсудили с ошибкой в пользу спартака, то это другое и можно спокойно мусолить судейство, подавать жалобы в эск.

и никто не напишет «ыыы, снимайтесь», «ыы играть нужно было лучше».
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fussballer
Ответ MagicWithoutBorders
Сейчас конечно много будет несогласных и минусов накидают, но 1. Соболева удалили за жест (Кстати тупо он поступил). 2. Но и Роше этот жест показал. Тут важен факт показа жеста, так что считаю всё справедливо: 2 жеста, 2 красные карты.
Жест один, показа три.
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Злодей Спб
Меня, конечно, не очень волнует "чемпионская гонка за второе место", но очередной факт полной неадекватности отдельных игроков спартака заслужил мое внимание :)
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Алексей Байбатров
Ещё один даун, до кучи ещё и уголовник.
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Честный контроль
Комментарий удален модератором
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Гусеконь
и левый пенальти дать тоже справедливо, потому что тоже в пользу Спартака
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Metalloid
А то я бы и пырнуть кого мог, добавил Промес.
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Александр Кузнецов
Комментарий удален пользователем
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