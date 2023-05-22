«Хорошо, что красную получил не только Соболев. С точки зрения накала в дерби это было справедливо». Промес об удалении форварда в матче с ЦСКА
Квинси Промес высказался об удалении Александра Соболева в матче против ЦСКА.
«Спартак» одержал победу в матче 28-го тура Мир РПЛ (2:1).
Нападающий красно-белых Соболев после одного из единоборств во втором тайме показал нецензурный жест защитнику ЦСКА Виллиану Роше, указывая на свой пах. После этого Роша апеллировал к арбитру и повторил этот жест. Арбитр Сергей Карасев решил удалить обоих футболистов.
– Два удаления сегодня случилось, но в целом игрока была не такой уж суперэмоциональной по сравнению с другими дерби, например, или по сравнению с «Зенитом».
– Второй тайм был эмоциональнее, чем первый. Я не до конца понял, что там стряслось. Но хорошо, что красную карточку получил не только Соболев. С точки зрения накала в дерби это было справедливо.
Хотя таких удалений нужно в любом случае избегать. Думаю, Саша извлечет из этого урок. Это тоже часть дерби. Главное, что мы победили», – сказал полузащитник «Спартака».
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Голы Зенита всегда правые..
будь это спартак, уже бы весь спортс исписали бы в выражениях «на поле нужно было играть лучше», «свое нужно было реализовать», «опять тренер спартака ссылается на судей».
но нет, если отсудили с ошибкой в пользу спартака, то это другое и можно спокойно мусолить судейство, подавать жалобы в эск.
и никто не напишет «ыыы, снимайтесь», «ыы играть нужно было лучше».