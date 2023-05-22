«ВАР фокусируется на ударе Винисиуса, но я бы посмотрел эпизод с начала. Дуро схватил его за шею, обоих игроков надо было удалить». Итурральде о матче «Валенсия» – «Реал»

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига дисквалификации судьи Эдуардо Итурральде Гонсалес Рикардо де Бургос Бенгоэчеа Винисиус Жуниор Уго Дуро Футбол

Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал удаление Винисиуса в матче с «Валенсией».

Вингер мадридского «Реала» получил прямую красную карточку в компенсированное время 2-го тайма в матче 35-го тура Ла Лиги за удар Уго Дуро по лицу.

По словам бывшего рефери, главный арбитр матча Рикардо де Бургос Бенгоэчеа также должен был удалить с поля Уго Дуро.

«Судья не увидел [эпизод], и ВАР предупредил его, чтобы он посмотрел повтор. ВАР фокусируется на пощечине Винисиуса, за которую он получил красную карточку, но они не показывают начало драки.

Я бы хотел увидеть начало эпизода, потому что это реакция Винисиуса на то, что Уго Дуро схватил его за шею, так что оба игрока должны были получить красные карточки», – сказал Итурральде Гонсалес в эфире Carrusel Deportivo.

Ранее во время матча Винисиус подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков.

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14 комментариев

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VuNePonimaete
Даже каталонский судья базу выдал
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rachidibrahimov
Даже Иттуральде высказался в пользу Мадрида.
+20
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Рамос
ВАР намеренно показал концовку эпизода, а то что вратарь спровоцировал драку, затем Дуро душил Вини, и тот просто в ответ отмахнулся и попал по лицу и на тебе красная. Судейская бригада сработала как минимум не корректно...
+10
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Адилет Асанкожоев
Ответ Самозанятый
Ну тогда и двух игроков Реала так же держащих за шею вратаря Валенсии тоже удалять, правильно я понимаю?
Ну и вратаря тоже, который полетел на Вини как угорелый
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Пирс Морган
Какой-то расистский VAR
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А. Мостовой
ну и Дуро
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goodok
Надо было им Карасева назначать: он бы обоих удалил 😀
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Mr. Galacticos
очень здравый взгляд на ситуацию
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Mr. Galacticos
Зизу на них не хватает!)
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Самозанятый
Ответ Адилет Асанкожоев
Ну и вратаря тоже, который полетел на Вини как угорелый
А вратарь, что сделал Виничиусу кроме грозного вида?) Кстати, по реакции на предыдущий комментарий можно сделать вывод, что только Винисиуса душить нельзя, а всяких там вратарей Валенсии можно)
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Геннадий Чеботарев
Ответ Самозанятый
А вратарь, что сделал Виничиусу кроме грозного вида?) Кстати, по реакции на предыдущий комментарий можно сделать вывод, что только Винисиуса душить нельзя, а всяких там вратарей Валенсии можно)
конечно. и ты не поверишь можно не зависимо от цвета кожи))))
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