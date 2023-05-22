«ВАР фокусируется на ударе Винисиуса, но я бы посмотрел эпизод с начала. Дуро схватил его за шею, обоих игроков надо было удалить». Итурральде о матче «Валенсия» – «Реал»

Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал удаление Винисиуса в матче с «Валенсией».

Вингер мадридского « » получил прямую красную карточку в компенсированное время 2-го тайма в матче 35-го тура за удар Уго Дуро по лицу.

По словам бывшего рефери, главный арбитр матча Рикардо де Бургос Бенгоэчеа также должен был удалить с поля Уго Дуро.

«Судья не увидел [эпизод], и ВАР предупредил его, чтобы он посмотрел повтор. ВАР фокусируется на пощечине , за которую он получил красную карточку, но они не показывают начало драки.

Я бы хотел увидеть начало эпизода, потому что это реакция Винисиуса на то, что схватил его за шею, так что оба игрока должны были получить красные карточки», – сказал Итурральде Гонсалес в эфире Carrusel Deportivo.

Ранее во время матча Винисиус подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков.

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