«ВАР фокусируется на ударе Винисиуса, но я бы посмотрел эпизод с начала. Дуро схватил его за шею, обоих игроков надо было удалить». Итурральде о матче «Валенсия» – «Реал»
Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал удаление Винисиуса в матче с «Валенсией».
Вингер мадридского «Реала» получил прямую красную карточку в компенсированное время 2-го тайма в матче 35-го тура Ла Лиги за удар Уго Дуро по лицу.
По словам бывшего рефери, главный арбитр матча Рикардо де Бургос Бенгоэчеа также должен был удалить с поля Уго Дуро.
«Судья не увидел [эпизод], и ВАР предупредил его, чтобы он посмотрел повтор. ВАР фокусируется на пощечине Винисиуса, за которую он получил красную карточку, но они не показывают начало драки.
Я бы хотел увидеть начало эпизода, потому что это реакция Винисиуса на то, что Уго Дуро схватил его за шею, так что оба игрока должны были получить красные карточки», – сказал Итурральде Гонсалес в эфире Carrusel Deportivo.
Ранее во время матча Винисиус подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
14 комментариев