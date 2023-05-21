Карасев о работе на «Спартак» – ЦСКА: «Дерби есть дерби, оно не могло пройти по-другому. Инспектор все посмотрит, дальше департамент судейства и ЭСК»
Сергей Карасев рассказал, что игру «Спартак» – ЦСКА будет разбирать департамент судейства.
Матч 28‑го тура Мир РПЛ завершился победой «Спартака» 2:1.
Форвард «Спартака» Александр Соболев после единоборства во втором тайме показал нецензурный жест армейцу Виллиану Роше, указывая на пах. После этого Роша апеллировал к арбитру и повторил непристойный жест, обращаясь к лайнсмену.
В итоге Соболев на 66‑й минуте был удален за непристойный жест в адрес соперника, Роша - за непристойный жест в направлении трибуны и ассистента судьи.
Карасев на 87‑й минуте также назначил пенальти в ворота ЦСКА.
– Ничего не буду говорить. Пусть департамент [судейства] говорит, все оценит. Дерби есть дерби, оно не могло пройти по‑другому.
– Глава РПЛ Александр Алаев сказал, что хочет, чтобы судьи комментировали свои решения после матчей…
– Если нам скажут: «Вы должны комментировать что‑то», тогда мы встретимся официально и будем что‑то говорить. Но я могу сказать только то, что дерби – всегда дерби. А дальше оценки будут даваться официально. Инспектор все посмотрит, дальше департамент и ЭСК.
– Вы потом готовы свою позицию высказать?
– Мы обсудим с департаментом. Если надо будет, я всегда готов, вы знаете, – сказал Карасев.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Со слов Моссаковского во время матча: Карасев подходит к арбитру на линии и тот ему говорит «Роша точно также показал».
То есть не поясняет ситуацию, с его слов выходит, что Яроша также оскорбил Соболева.
Что делать Карасеву? Он верит своему помощнику и дает две красных, ибо с его слов игроки одинаково оскорбили друг друга.
А при пенальти на Мозесе ВАР не позвал Карасева смотреть повтор. Момент спорный, а ВАР говорит - все ты правильно решил, не сомневайся.
И получается, что Карасев кругом виноват, а помощники не при делах. Хотя им бы приличных люлей вставить за такие подсказки
Потому что нет смысла напрягаться - в Еврокубки судить все равно не позовут.
"Умышленно толкал Рошу в неигровой ситуа"
Ты какой матч смарел , Аргентина-Ямайка , петух питерский ?
Вы идиоты? Каким образом он мог ещё заставить обратить внимание арбитров на этот момент? Сказать по португальски или по русски?
так что тоже не понимаю чем испоганил.
У большинства работает. Именно поэтому, именно ПОЭТОМУ ( а оно тебе надо ?) игроки не оспаривают пенальти, а не потому, что, как комментаторы констатируют - ".. а игроки даже не спорят - а это значит - СОГЛАСНЫ !!!"
Логика - пипец, времен СССР. Тогда именно так и было.
Да не согласны они. А не спорят потому, что просто приняли эти правила, работа у них такая.
Но иногда эмоции у отдельных игроков берует вверх, потом они же себя ругают.
и почему он вообще должен заставлять арбитров что-то делать? это не его компетенция. задолбали эти бразилы уже - они еще даже не приземлившись уже скоро будут рукой карточку показывать. я бы вообще за такие "обращения внимания" давал желтую по умолчанию.