Карасев о работе на «Спартак» – ЦСКА: «Дерби есть дерби, оно не могло пройти по-другому. Инспектор все посмотрит, дальше департамент судейства и ЭСК»

Сергей Карасев рассказал, что игру «Спартак» – ЦСКА будет разбирать департамент судейства.

Матч 28‑го тура Мир РПЛ завершился победой «Спартака» 2:1.

Форвард «Спартака» Александр Соболев после единоборства во втором тайме показал нецензурный жест армейцу Виллиану Роше, указывая на пах. После этого Роша апеллировал к арбитру и повторил непристойный жест, обращаясь к лайнсмену.

В итоге Соболев на 66‑й минуте был удален за непристойный жест в адрес соперника, Роша - за непристойный жест в направлении трибуны и ассистента судьи.

Карасев на 87‑й минуте также назначил пенальти в ворота ЦСКА.

– Ничего не буду говорить. Пусть департамент [судейства] говорит, все оценит. Дерби есть дерби, оно не могло пройти по‑другому.

– Глава РПЛ Александр Алаев сказал, что хочет, чтобы судьи комментировали свои решения после матчей…

– Если нам скажут: «Вы должны комментировать что‑то», тогда мы встретимся официально и будем что‑то говорить. Но я могу сказать только то, что дерби – всегда дерби. А дальше оценки будут даваться официально. Инспектор все посмотрит, дальше департамент и ЭСК.

– Вы потом готовы свою позицию высказать?

– Мы обсудим с департаментом. Если надо будет, я всегда готов, вы знаете, – сказал Карасев.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!