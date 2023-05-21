Карасев о работе на «Спартак» – ЦСКА: «Дерби есть дерби, оно не могло пройти по-другому. Инспектор все посмотрит, дальше департамент судейства и ЭСК»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Александр Алаев Матч ТВ ЭСК РФС Футбол

Сергей Карасев рассказал, что игру «Спартак» – ЦСКА будет разбирать департамент судейства.

Матч 28‑го тура Мир РПЛ завершился победой «Спартака» 2:1.

Форвард «Спартака» Александр Соболев после единоборства во втором тайме показал нецензурный жест армейцу Виллиану Роше, указывая на пах. После этого Роша апеллировал к арбитру и повторил непристойный жест, обращаясь к лайнсмену.

В итоге Соболев на 66‑й минуте был удален за непристойный жест в адрес соперника, Роша - за непристойный жест в направлении трибуны и ассистента судьи.

Карасев на 87‑й минуте также назначил пенальти в ворота ЦСКА.

– Ничего не буду говорить. Пусть департамент [судейства] говорит, все оценит. Дерби есть дерби, оно не могло пройти по‑другому.

– Глава РПЛ Александр Алаев сказал, что хочет, чтобы судьи комментировали свои решения после матчей…

– Если нам скажут: «Вы должны комментировать что‑то», тогда мы встретимся официально и будем что‑то говорить. Но я могу сказать только то, что дерби – всегда дерби. А дальше оценки будут даваться официально. Инспектор все посмотрит, дальше департамент и ЭСК.

– Вы потом готовы свою позицию высказать?

– Мы обсудим с департаментом. Если надо будет, я всегда готов, вы знаете, – сказал Карасев.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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68 комментариев

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korablev
Если все, что мы слышали в трансляции правда, то Карасева очень сильно подставила его бригада.
Со слов Моссаковского во время матча: Карасев подходит к арбитру на линии и тот ему говорит «Роша точно также показал».
То есть не поясняет ситуацию, с его слов выходит, что Яроша также оскорбил Соболева.
Что делать Карасеву? Он верит своему помощнику и дает две красных, ибо с его слов игроки одинаково оскорбили друг друга.

А при пенальти на Мозесе ВАР не позвал Карасева смотреть повтор. Момент спорный, а ВАР говорит - все ты правильно решил, не сомневайся.

И получается, что Карасев кругом виноват, а помощники не при делах. Хотя им бы приличных люлей вставить за такие подсказки
+44
-15
+29
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ks1923
Я без ЭСК могу сказать, что дерби ты, Сергей, испоганил своими решениями.
+39
-23
+16
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Mr.Hahn
Ответ korablev
Если все, что мы слышали в трансляции правда, то Карасева очень сильно подставила его бригада. Со слов Моссаковского во время матча: Карасев подходит к арбитру на линии и тот ему говорит «Роша точно также показал». То есть не поясняет ситуацию, с его слов выходит, что Яроша также оскорбил Соболева. Что делать Карасеву? Он верит своему помощнику и дает две красных, ибо с его слов игроки одинаково оскорбили друг друга. А при пенальти на Мозесе ВАР не позвал Карасева смотреть повтор. Момент спорный, а ВАР говорит - все ты правильно решил, не сомневайся. И получается, что Карасев кругом виноват, а помощники не при делах. Хотя им бы приличных люлей вставить за такие подсказки
Это с какой это радости акцентированный удар по ноге - спорный момент? Потому что Вам так захотелось?))
+25
-10
+15
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Igor Orlov
Ответ Эркинбек Апаканов
Пусть Соболеву выпишут дискву на 20 матчей.
Я хоть и болею за Спартак, но тут согласен. Длительная дисквалификация ему необходима, нервы подлечить
+14
-7
+7
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Кирилл
Ответ Тиджани Бабангида
Несмотря на то что Карасев лучший российский арбитр - сегодня он много ошибался и потерял нить игры
Карасев после того, как всех убрали из европейского футбола, занизил к себе требования и судит спустя рукава.
Потому что нет смысла напрягаться - в Еврокубки судить все равно не позовут.
+11
-5
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Peter Parker
Ответ angry horse
Понятно , что задача стояла во что бы то ни стало вытянуть за уши на победу кб шапито 🤡 Там и пенальти к 90 минуте нарисовать пытались сначала с Дивеевым, но потом нигерийский прыгун грамотно изобразил Паршивлюка и добился своего😁 Да и добавлено было всего 6 минут, когда все 10 надо было ☝️
Как же вытягивали. Так тянули, что гол отменили и игрока удалили. Именно так же поступают, когда хотят вытянуть победу
+6
0
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Эркинбек Апаканов
Пусть Соболеву выпишут дискву на 20 матчей.
+28
-23
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КБ Сергей
Ответ ks1923
Я без ЭСК могу сказать, что дерби ты, Сергей, испоганил своими решениями.
А чем он испоганил? Если игроки потеряли берега и ведут себя как придурки, при чём тут судья? Да, решил не назначать пенальти на Зобнине, хотя наступ был. Но ведь не зенитовцу же наступили шипами на голень?)) С пенальти разобрался чётко. Офсайды - это не его ответственность. Чем он испоганил дерби?
+19
-14
+5
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Владимир Силкин
Ответ fil_spb
О чем говорить, если эпизод с КК был уже 4 случаем недисциплинированного поведения Соболева за матч. Он сначала умышленно толкал Рошу в неигровой ситуации, когда еще получил в ответ. Потом провоцировал Рошу и рожи строил. Затем подбежал к лежащему у бровки Роше, против которого нарушил правил другой спартаковец, и стал на него кричать и руками махать, дескать вставай. Все 3 эпизода Карасев проигнорировал, хотя каждый их них тянул на ЖК. Т.е. будь Карасев нормальным судьей, Соболев бы поле покинул из-за КК (2ЖК) гораздо раньше обсуждаемого скандального жеста. Но Карасев пропускал и в итоге испортил матч, а про Соболева в принципе ничего цензурного сказать нельзя.
Ввв ленинград спб точка ру

"Умышленно толкал Рошу в неигровой ситуа"

Ты какой матч смарел , Аргентина-Ямайка , петух питерский ?
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Toppec09
Ответ Алексей Игоревич
Ждём массовое переобувание «экспертов спортса» после заседания ЭСК До сих пор смешно, когда по их мнению удаление дельфина по делу, а показавшего такой же жест Роши - нет То есть, дети и женщины резко отвернулись, когда бразилец хватал себя точно также за причиндалы?
Да вот в твоих словаах и вся суть. Прикрываетесь детьми и дамами. Когда это вам угодно)) какие игроки, какой тренер, такие и болелы. Синергия
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Bob_Kolomb
"И вообще меня не было на дерби, я уволился две недели назад" добавил Карасев
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Botikool
"Роша - за непристойный жест в направлении трибуны и ассистента судьи"
Вы идиоты? Каким образом он мог ещё заставить обратить внимание арбитров на этот момент? Сказать по португальски или по русски?
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Gremlin
Ответ не романцев
Когда не знаеш языка. Как ему надо было показать судье что сделал это дельфин?
Да никак, он вообще не должен был к судье обращаться. Тем более в такой форме.
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werter
Ответ не романцев
Когда не знаеш языка. Как ему надо было показать судье что сделал это дельфин?
Интересно, а если бы Соболев вытащил прибор, Роша бы повторил? Дважды?
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mnogokotin-
Ответ korablev
Если все, что мы слышали в трансляции правда, то Карасева очень сильно подставила его бригада. Со слов Моссаковского во время матча: Карасев подходит к арбитру на линии и тот ему говорит «Роша точно также показал». То есть не поясняет ситуацию, с его слов выходит, что Яроша также оскорбил Соболева. Что делать Карасеву? Он верит своему помощнику и дает две красных, ибо с его слов игроки одинаково оскорбили друг друга. А при пенальти на Мозесе ВАР не позвал Карасева смотреть повтор. Момент спорный, а ВАР говорит - все ты правильно решил, не сомневайся. И получается, что Карасев кругом виноват, а помощники не при делах. Хотя им бы приличных люлей вставить за такие подсказки
удар по ноге без игры в мяч не пенальти, демонстрация оскорбительных жестов не красная. помедленнее, я записываю )
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mnogokotin-
Ответ angry horse
Понятно , что задача стояла во что бы то ни стало вытянуть за уши на победу кб шапито 🤡 Там и пенальти к 90 минуте нарисовать пытались сначала с Дивеевым, но потом нигерийский прыгун грамотно изобразил Паршивлюка и добился своего😁 Да и добавлено было всего 6 минут, когда все 10 надо было ☝️
это слезы мужчин из цска?
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Тиджани Бабангида
Несмотря на то что Карасев лучший российский арбитр - сегодня он много ошибался и потерял нить игры
+10
-9
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Павел Колесников
Могло. И дерби не превратилось бы в судейские деБри
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angry horse
Ответ Sivka
А кто у нас сейчас нигериец?
Мозес же, нет?😁
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Трешер
Обосрался
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Caustic
Ответ Пол Ганарара:
На Зобнине был фол и я был уже внутренне согласен с пенкой, но, видимо, повлияло то, что сначала мяч у Зобнина выбили. В общем, здесь вопрос, любой ли фол в штрафной наказывается 11 метровым? Если представить ситуацию, что ЦСКА владеет мячом в центре поля, но при этом Дивеев бъет по лицу Соболева в своей штрафной, наказывается ли это пенальти? Если да, то пенку на Зобнине надо было ставить 100%. Пенальти, который был назначен... ну такое. Спорный момент. Возможно, был, возможно нет. Но не этот пенальти решил исход игры, а безосновательное и тупейшее удаление Роши
первую пенку не поставил, хотя мог. Роша сам себе злобный буратино, думать надо головой прежде чем демонстрировать запрещенные жесты. да, удаление тупейшее, но по правилам.
так что тоже не понимаю чем испоганил.
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Karel
Ответ Gremlin
Он не мог сразу показать красную карточку Соболеву за жест потому как сам не видел жест, он со спины был. А чтобы показать карточку, ему нужно было посовещаться с помощниками. В этот момент Роша и начал попугайничать, за что справедливо так же получил КК.
Верно. Уже у всех игроков в подкорке - не лезь и не учи судью - предупреждение тебе будет за это.. А оно тебе надо?

У большинства работает. Именно поэтому, именно ПОЭТОМУ ( а оно тебе надо ?) игроки не оспаривают пенальти, а не потому, что, как комментаторы констатируют - ".. а игроки даже не спорят - а это значит - СОГЛАСНЫ !!!"
Логика - пипец, времен СССР. Тогда именно так и было.

Да не согласны они. А не спорят потому, что просто приняли эти правила, работа у них такая.
Но иногда эмоции у отдельных игроков берует вверх, потом они же себя ругают.
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Caustic
Ответ Botikool
"Роша - за непристойный жест в направлении трибуны и ассистента судьи" Вы идиоты? Каким образом он мог ещё заставить обратить внимание арбитров на этот момент? Сказать по португальски или по русски?
если ты считаешь, что это был единственный способ привлечь внимание арбитра к проблеме, то идиоты точно не они. :-)
и почему он вообще должен заставлять арбитров что-то делать? это не его компетенция. задолбали эти бразилы уже - они еще даже не приземлившись уже скоро будут рукой карточку показывать. я бы вообще за такие "обращения внимания" давал желтую по умолчанию.
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Caustic
Ответ Эркинбек Апаканов
Пусть Соболеву выпишут дискву на 20 матчей.
думаю тут полезней штраф будет некислый.
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Люкс
Дерби могло пройти по-другому, если бы ты наказывал с самого начала хотя бы за самые жёсткие фолы, за стычки и неадекватное поведение. Но ты этого не сделал, и в итоге из всего матча запомнится только быдлячество Соболева и смешное удаление Роши... Вообще если бы на регулярные выходки и нырки Соболева судьи реагировали бы карточками с самого начала, может, он и перестал бы уже давно этим страдать и всем было бы от этого лучше.
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