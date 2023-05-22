Бабаев о подозрениях Мойзеса в махинациях со ставками: «ЦСКА уверен в правоте игрока. Это не повлияет на его нахождение в клубе»

Роман Бабаев уверен, что Мойзес не участвовал в махинациях со ставками.

Сообщалось, что защитник ЦСКА стал фигурантом расследования в Бразилии по подозрению в участии в договорных матчах.

«Разбираемся в ситуации, пока похоже на вброс, не будем делать какие-то глубокие комментарии. Изучим, обязательно сообщим.

Сам игрок не подтверждает эту информацию, считает, что против него происходит подтасовка фактов, и мы уверены в правоте своего футболиста. Эта ситуация не повлияет на его нахождение в клубе».

О намерении ЦСКА выкупить

«Да, мы в принципе на связи с клубом, агентом игрока, поэтому никаких сложностей быть не должно», – сказал гендиректор .

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!