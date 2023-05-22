Бабаев о подозрениях Мойзеса в махинациях со ставками: «ЦСКА уверен в правоте игрока. Это не повлияет на его нахождение в клубе»

Теги ЦСКА Интернасьонал высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Роман Бабаев Ставки на спорт договорные матчи Мойзес Барбоза Футбол

Роман Бабаев уверен, что Мойзес не участвовал в махинациях со ставками.

Сообщалось, что защитник ЦСКА стал фигурантом расследования в Бразилии по подозрению в участии в договорных матчах.

«Разбираемся в ситуации, пока похоже на вброс, не будем делать какие-то глубокие комментарии. Изучим, обязательно сообщим.

Сам игрок не подтверждает эту информацию, считает, что против него происходит подтасовка фактов, и мы уверены в правоте своего футболиста. Эта ситуация не повлияет на его нахождение в клубе».

О намерении ЦСКА выкупить Мойзеса

«Да, мы в принципе на связи с клубом, агентом игрока, поэтому никаких сложностей быть не должно», – сказал гендиректор ЦСКА.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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12 комментариев

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воробей джек
Мойзеса нужно сохранить! Это по-настоящему топовый игрок для нашего чемпионата! Обляков красавчик против Торпедо,а вот вчера,с сильным соперником почему-то растворился на поле.
+12
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Glukinho
пока не увижу фото в камере с бабаевым - не поверю
+9
-1
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NIK7478
Говорят, что изучают ситуацию пока что. И тут же - что уверены в невиновности игрока (?). Не логично ли сначала дождаться результатов расследования из Бразилии?
+4
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Ковид 07.10.52
В какое-то пристанище уголовников лига превратилась...
+1
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Nick Lysov
Ответ NIK7478
Говорят, что изучают ситуацию пока что. И тут же - что уверены в невиновности игрока (?). Не логично ли сначала дождаться результатов расследования из Бразилии?
Бчкшники не знакомы с "презумпцией невиновности"? Удивлен. Учитывая что у клуба с твоей аватарки тоже не все просто с законом, особенно по части судей)
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Кирилл Петров
Но при этом и не опроверг.
Думаю надо брать. Связи с таких делах не лишние будут))
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RAMIK
Страно почемв цска всегда тянет с выкупом игроков из аренды. так упустили Бекао помню.
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Точный_пас_Ещенко
Лучший был у коней вчера
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igor.igorev
Ответ воробей джек
Мойзеса нужно сохранить! Это по-настоящему топовый игрок для нашего чемпионата! Обляков красавчик против Торпедо,а вот вчера,с сильным соперником почему-то растворился на поле.
Вчера все растворились. Как физрук подготовил, так они и играют.
+3
-3
0
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Nick Lysov
Ответ RAMIK
Страно почемв цска всегда тянет с выкупом игроков из аренды. так упустили Бекао помню.
Бекао упустили потому что агент просил жирный контракт. Там дело не в затягивании.
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RAMIK
Ответ Nick Lysov
Бекао упустили потому что агент просил жирный контракт. Там дело не в затягивании.
По первым матчам было видно что он хорош, но даже Бабаев говорил что не будем спешить. А когда начали переговоры было уже поздно. Был Удинезе. А сейчас тянут с Мозесом, и вполне возможно что будет поздно потом.
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