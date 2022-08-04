Мойзес о переходе в ЦСКА: «Хочу хоть немного повторить достижения Жо, Вагнера Лава, Карвальо»

прокомментировал переход из в ЦСКА на правах аренды.

– Какие эмоции испытываешь от перехода в ЦСКА?

– Я очень счастлив, что мне выпала честь носить красно-синюю футболку. Это большой клуб. Жду, когда смогу помочь своим новым партнерам по команде.

– Как шли переговоры?

– В течение двух недель мои агенты общались с представителями клуба. Очень ждал, и, слава богу, они завершились успешно. Теперь я жду своего дебюта за ЦСКА.

– Правда, что ты мог перейти к нам еще несколько лет назад?

– Клуб интересовался мной еще в 2017-м. К сожалению, тогда переговоры не увенчались успехом, но в этот раз все получилось, и я очень счастлив.

– Расскажи о своей дружбе с . Разговаривал с ним о клубе?

– Бруно – мой друг. Мы играли вместе в «Интернасьонале» в 2020 году. Он отличный игрок. Я разговаривал с ним перед переходом, и он очень хорошо отзывался о клубе. Я, как и Бруно, очень мотивирован, чтобы помочь ЦСКА.

– В ЦСКА играло много бразильцев. Кого можешь назвать?

– Я знаю, что здесь выступали такие бразильцы, как Жо, , Дуду, Карвальо. С Дуду мы играли в 2018 году в «Ботафого». Жо – мой хороший друг. Я счастлив, что эти игроки оставили свой след в истории ЦСКА, и я хочу хотя бы немного повторить их достижения.

– Тебя называют работоспособным и выносливым футболистом. Опиши свою игру.

– Я профессионал и отдаю всего себя любимому делу. Я силен физически, у меня хорошая подача, высокая скорость. Все свои лучшие качества я собираюсь показать на поле болельщикам, партнерам по команде и клубу, – сказал крайний защитник.

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