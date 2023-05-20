ЦСКА о подозрениях Мойзеса в махинациях со ставками: «Похоже на вброс. Вопросы стоит задавать в Бразилии»
ЦСКА отреагировал на подозрения в отношении Мойзеса по поводу махинаций со ставками.
Ранее появилась информация, что Мойзес стал фигурантом расследования в Бразилии по подозрению в участии в договорных матчах.
Мойзес, выступавший за «Интернасьонал», должен был получить желтую карточку в игре чемпионата Бразилии против «Сан‑Паулу» в прошлом сезоне. За это ему обещали выплату.
В результате футболист был предупрежден в середине второго тайма встречи за споры с судьей – Мойзес был недоволен тем, что сфоливший на нем игрок не получил желтую карточку.
После игры футболист отправил сообщение о том, что «сделка была выполнена».
«Пока это похоже на какой-то вброс, и тут скорее вопросы стоит задавать в Бразилии, в частности, изданию, это опубликовавшему», – сказал директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Хотя бы лайками 🤦♂️