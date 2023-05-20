ЦСКА о подозрениях Мойзеса в махинациях со ставками: «Похоже на вброс. Вопросы стоит задавать в Бразилии»

ЦСКА отреагировал на подозрения в отношении Мойзеса по поводу махинаций со ставками.

Ранее появилась информация, что Мойзес стал фигурантом расследования в Бразилии по подозрению в участии в договорных матчах.

Мойзес, выступавший за «Интернасьонал», должен был получить желтую карточку в игре чемпионата Бразилии против «Сан‑Паулу» в прошлом сезоне. За это ему обещали выплату.

В результате футболист был предупрежден в середине второго тайма встречи за споры с судьей – Мойзес был недоволен тем, что сфоливший на нем игрок не получил желтую карточку.

После игры футболист отправил сообщение о том, что «сделка была выполнена».

«Пока это похоже на какой-то вброс, и тут скорее вопросы стоит задавать в Бразилии, в частности, изданию, это опубликовавшему», – сказал директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо.

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