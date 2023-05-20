ЦСКА о подозрениях Мойзеса в махинациях со ставками: «Похоже на вброс. Вопросы стоит задавать в Бразилии»

Теги ЦСКА Интернасьонал высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Мойзес Барбоза Кирилл Брейдо Футбол

ЦСКА отреагировал на подозрения в отношении Мойзеса по поводу махинаций со ставками.

Ранее появилась информация, что Мойзес стал фигурантом расследования в Бразилии по подозрению в участии в договорных матчах.

Мойзес, выступавший за «Интернасьонал», должен был получить желтую карточку в игре чемпионата Бразилии против «Сан‑Паулу» в прошлом сезоне. За это ему обещали выплату.

В результате футболист был предупрежден в середине второго тайма встречи за споры с судьей – Мойзес был недоволен тем, что сфоливший на нем игрок не получил желтую карточку.

После игры футболист отправил сообщение о том, что «сделка была выполнена».

«Пока это похоже на какой-то вброс, и тут скорее вопросы стоит задавать в Бразилии, в частности, изданию, это опубликовавшему», – сказал директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Carvalho777
Ответ perfekte
ЦСКА купили опытного игрока.
Не расстраивайся, все будет хорошо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Carvalho777
Ответ perfekte
удачи в ставках.
Спасибо, но я этим не занимаюсь и никому не советую)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olympo
Ответ perfekte
правильно, настоящие болельщики не ставят, играй честно, не уподобляйся клубу)
Это про клуб где наркоманы, наркоторговцы, убийцы, хулиганы?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
parfumer.01
Ответ perfekte
наверное, Байден подбросил.
Надеюсь, ума тебе добавят.
Хотя бы лайками 🤦‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий