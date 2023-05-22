Гайич об игре со «Спартаком»: «До сих пор не понимаю, как работает ВАР в РПЛ»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия судьи видеоповторы Милан Гайич Матч ТВ Футбол

Хавбек ЦСКА Милан Гайич заявил, что не понимает, как работает ВАР в Мир РПЛ.

Серб прокомментировал спорные эпизоды в игре 28-го тура со «Спартаком»

«Оба тайма были очень сложные и эмоциональные во всех смыслах. В целом, само дерби было эмоциональное. Что касается момента с Соболевым и Рошей, я даже не знаю, что сказать. Впервые в карьере я увидел такую ситуацию.

Я бы даже не хотел комментировать, что игрок «Спартака» показал нашему футболисту, Виллиан Роша просто хотел повторить жест и сакцентировать внимание арбитра на том, что произошло. Но это необъяснимо.

После двух удалений в матче наша команда играла лучше, у нас был контроль над игрой. Да, не хватало в завершающей стадии, но в целом мы контролировали игру.

Что касается пенальти, это был эпизод 50 на 50, и я до сих пор не понимаю, как работает ВАР в РПЛ. Для меня это не пенальти. Остается ли ЦСКА фаворитом за второе место? Уверен, что все в наших руках, и мы сделаем все возможное, чтобы остаться на 2‑м месте», – сказал Гайич.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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70 комментариев

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chupakabras72
Тоже не понимаю почему ВАР не засчитал гол Игнатова.
+119
-55
+64
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arspurs9
Ответ Aleksandr Danilov
И Забы?
Гол Заболотного - очевидный офсайд, в чем отлично помогла разобраться линия штрафной. Гол Игнатова - крайне тонкая ситуация. Уже давно есть картинка с обработанным в ГР скриншотом, где и Соболев и Игнатов в правильном положении.

Так что да, вопрос логичен, почему отменен чистый гол Игнатова?
+73
-33
+40
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arspurs9
На самом деле эта ситуация наглядно показала, что сами игроки напрочь не знакомы с правилами.
По большому счету всем клубам стоит проводить перед сезоном подробные семинары на этот счет.
+30
-4
+26
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Nomatter
Ответ Евгений Садчиков
Кстати, тем кто пишет, что Роше не надо было повторять жест, есть судьи на ВАРе, хочется задать вопрос. А от кого получил объяснения Карасёв?
От вар он его получил, на который бразилец изначально и показывал, зачем он потряс писюном Карасеву, а потом еще и поаплодировал, лучше спросить у него
+28
-10
+18
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Spartakus1984
После двух удалений в матче наша команда играла лучше(с).Че?Спартак продолжал атаковать даже когда повел в счете а вы ничего не создали.
+32
-20
+12
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Marcus Varro
А мне непонятно, как Гайич на 43 минуте сопровождает Промеса и даёт ему спокойно забить гол «в раздевалку». Не о пенальти и Роше нужно рассуждать, а о своей плохой игре в этом матче. Приедет Марио и присядешь на лавку.
+20
-8
+12
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arspurs9
Ответ Глеб Кравченко
Так тонкая ситуация или чистый гол? Определись уже.
А как одно противоречит другому?
Если игрок ЦСКА на пару см ближе к воротам, чем Игнатов, это тонкая ситуация? Да. Если по итогу все же ближе, то гол чистый? Да. В чем проблема?
+15
-4
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Spiker1606
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Глеб Кравченко
Так тонкая ситуация или чистый гол? Определись уже.
Чистый гол
+12
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mnogokotin-
Ответ Евгений Садчиков
Кстати, тем кто пишет, что Роше не надо было повторять жест, есть судьи на ВАРе, хочется задать вопрос. А от кого получил объяснения Карасёв?
от бокового видимо
+9
-1
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arspurs9
Ответ Marcus Varro
А мне непонятно, как Гайич на 43 минуте сопровождает Промеса и даёт ему спокойно забить гол «в раздевалку». Не о пенальти и Роше нужно рассуждать, а о своей плохой игре в этом матче. Приедет Марио и присядешь на лавку.
Гайич вообще не при делах. Вся вина на Дивееве, Роше и третьем игроке (Не помню кто), который упустил Игнатова. Гайич бежал с Зобниным и в итоге остался против двух, пока Дивеев и Роша как 2 дурачка держали одного Соболева.
+10
-2
+8
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Спасибо Деду за Победу!
Ответ chupakabras72
Тоже не понимаю почему ВАР не засчитал гол Игнатова.
И не поставили пенальти на Зобнине
+7
-1
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Мосгорсуд
ВАР работает как им скажут....ещё хуже стало
+6
0
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Фёдор Проценко
"До сих пор не понимаю, как работает ВАР в РПЛ" - добро пожаловать в клуб миллионов.
+7
-2
+5
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Сергей Сергеевич
Ответ Евгений Садчиков
А Спартак что-то создавал?
А ЦСКА что-то создавал?
+5
-1
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Посторонним В
Ответ Глеб Кравченко
Так тонкая ситуация или чистый гол? Определись уже.
одно другому не противоречит вроде бы? в чем разбираться тогда?
+4
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Посторонним В
Ответ arspurs9
На самом деле эта ситуация наглядно показала, что сами игроки напрочь не знакомы с правилами. По большому счету всем клубам стоит проводить перед сезоном подробные семинары на этот счет.
Верно. И игроки и судьи и комментаторы. Подозреваю, что и ЭСК.
+4
0
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Посторонним В
Ответ Спасибо Деду за Победу!
И не поставили пенальти на Зобнине
Вот тут я бы согласился с Карасем. И на Бальде (против Зины) тоже ставить я бы не стал. Но, блин, почему тогда такие же ставят другим? То же и с отмашками было - Пруцев фол, через тур аналог на Мартинсе - не фол.
+4
0
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Albert58
И не поймёшь, всем рулит Газпром.
+3
0
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Caustic
про контроль игры после удалений забавно. наверное потому и было два подхода Спартака на пенальти, что вы контролировали игру. :-)
+6
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Marienburg
Ответ Евгений Садчиков
Да?? От ВАР?? А почему он не пошел смотреть ВАР, а пошёл к ассистенту и после этого показал красные?
Наверное, потому, что вопрос не в компетенции ВАР и просмотр такого эпизода невозможен, а у бокового можно было уточнить детали
+4
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bevooch
Ответ Евгений Садчиков
Да?? От ВАР?? А почему он не пошел смотреть ВАР, а пошёл к ассистенту и после этого показал красные?
Ну вот сходил Карасев один раз посмотреть телевизор в эпизоде с отрицательно неакцентированным наступе Зобнину. Посмотрел, увидел, что все по правилам - крови нет, нога на месте, играем дальше.
+5
-2
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Pelerin
Ответ Евгений Садчиков
Кстати, тем кто пишет, что Роше не надо было повторять жест, есть судьи на ВАРе, хочется задать вопрос. А от кого получил объяснения Карасёв?
От бокового
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-1
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Спасибо Деду за Победу!
Ответ Посторонним В
Вот тут я бы согласился с Карасем. И на Бальде (против Зины) тоже ставить я бы не стал. Но, блин, почему тогда такие же ставят другим? То же и с отмашками было - Пруцев фол, через тур аналог на Мартинсе - не фол.
Лично в моем понимании это тоже не фол, чел играет в мяч и только потом в ногу, но сейчас такие ставят ВСЕГДА и даже в европе. В 90 и 00 за такое даже штрафной в центре поля не давали
+3
0
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Botikool
Ответ Marcus Varro
А мне непонятно, как Гайич на 43 минуте сопровождает Промеса и даёт ему спокойно забить гол «в раздевалку». Не о пенальти и Роше нужно рассуждать, а о своей плохой игре в этом матче. Приедет Марио и присядешь на лавку.
Морио 1,5 года дурака валяет, толку от его приезда, лишь как прощальный сезон за былые заслуги
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Velaskes
Ответ Евгений Садчиков
А Спартак что-то создавал?
После удалений:
Удары по воротам: 5-3
Удары в створ ворот: 4-1
Пасы (точные): 92-77
Обводки: 8-3

Спартак насоздавал немного побольше, чем ЦСКА.
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