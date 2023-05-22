Гайич об игре со «Спартаком»: «До сих пор не понимаю, как работает ВАР в РПЛ»

Хавбек ЦСКА Милан Гайич заявил, что не понимает, как работает ВАР в Мир РПЛ.

Серб прокомментировал спорные эпизоды в игре 28-го тура со «Спартаком»

«Оба тайма были очень сложные и эмоциональные во всех смыслах. В целом, само дерби было эмоциональное. Что касается момента с Соболевым и Рошей, я даже не знаю, что сказать. Впервые в карьере я увидел такую ситуацию.

Я бы даже не хотел комментировать, что игрок « » показал нашему футболисту, Виллиан Роша просто хотел повторить жест и сакцентировать внимание арбитра на том, что произошло. Но это необъяснимо.

После двух удалений в матче наша команда играла лучше, у нас был контроль над игрой. Да, не хватало в завершающей стадии, но в целом мы контролировали игру.

Что касается пенальти, это был эпизод 50 на 50, и я до сих пор не понимаю, как работает ВАР в . Для меня это не пенальти. Остается ли фаворитом за второе место? Уверен, что все в наших руках, и мы сделаем все возможное, чтобы остаться на 2‑м месте», – сказал .

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!