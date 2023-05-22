Гайич об игре со «Спартаком»: «До сих пор не понимаю, как работает ВАР в РПЛ»
Хавбек ЦСКА Милан Гайич заявил, что не понимает, как работает ВАР в Мир РПЛ.
Серб прокомментировал спорные эпизоды в игре 28-го тура со «Спартаком»
«Оба тайма были очень сложные и эмоциональные во всех смыслах. В целом, само дерби было эмоциональное. Что касается момента с Соболевым и Рошей, я даже не знаю, что сказать. Впервые в карьере я увидел такую ситуацию.
Я бы даже не хотел комментировать, что игрок «Спартака» показал нашему футболисту, Виллиан Роша просто хотел повторить жест и сакцентировать внимание арбитра на том, что произошло. Но это необъяснимо.
После двух удалений в матче наша команда играла лучше, у нас был контроль над игрой. Да, не хватало в завершающей стадии, но в целом мы контролировали игру.
Что касается пенальти, это был эпизод 50 на 50, и я до сих пор не понимаю, как работает ВАР в РПЛ. Для меня это не пенальти. Остается ли ЦСКА фаворитом за второе место? Уверен, что все в наших руках, и мы сделаем все возможное, чтобы остаться на 2‑м месте», – сказал Гайич.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Так что да, вопрос логичен, почему отменен чистый гол Игнатова?
По большому счету всем клубам стоит проводить перед сезоном подробные семинары на этот счет.
Если игрок ЦСКА на пару см ближе к воротам, чем Игнатов, это тонкая ситуация? Да. Если по итогу все же ближе, то гол чистый? Да. В чем проблема?
Удары по воротам: 5-3
Удары в створ ворот: 4-1
Пасы (точные): 92-77
Обводки: 8-3
Спартак насоздавал немного побольше, чем ЦСКА.