Лэмпард про 0:1 с «Ман Сити»: «Доволен игрой «Челси». Мы могли забить 1-2 гола и заслужили ничью»

Теги Челси Фрэнк Лэмпард Манчестер Сити премьер-лига Англия Футбол

Фрэнк Лэмпард порадовался игре «Челси» против «Манчестер Сити» (0:1).

«Мы играли достаточно хорошо, и я доволен нашим выступлением. Играть в гостях у «Ман Сити» всегда сложно, кто бы ни выходил у него в составе. Там играют футболисты, выступающие за сборные, а также хорошие молодые игроки, и они годами вносят свой вклад.

Нам было тяжело, но мы хорошо играли после первых 15 минут, в течение которых слишком уважительно относились к сопернику. После пропущенного мяча у нас было достаточно моментов для того, чтобы забить один-два мяча.

Я хочу, чтобы в оставшихся двух матчах мы показали хороший футбол, результаты же я не могу контролировать. Порой в этом сезоне наши стандарты падали, и мы должны найти этому объяснение. Важно хорошо тренироваться, двигаться вперед, брать на себя ответственность и подстегивать партнеров.

«Челси» никогда не должен быть доволен поражением, но по игре мы заслуживали ничью», – сказал главный тренер «синих».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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25 комментариев

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Этот Райола хочет денег
Да уж, проиграть второму составу, катающему мяч на расслабоне и быть довольным игрой-кому то пора на выход...
+58
-2
+56
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benjamin92
Ещё 600 млн. и смогут на равных играть с резервом Сити )
+45
-4
+41
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Газонокосильщик Хави
А могли и не забить.
Добавил лемпард
+19
-3
+16
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Милан 737...
Доволен проиграть дублю Сити ? 🤭🤦‍♂️ ...
+8
-1
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Сергей
Ужасное падение Челси - за два года от победителя лч до 12 места в АПЛ .игроки просто отрабатывают зарплаты .если почеттино сможет это всё исправить то он Гений.
+6
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zbcp8dgfk4
Френки ты мазохист
+5
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+5
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Velirpa
Ответ Этот Райола хочет денег
Да уж, проиграть второму составу, катающему мяч на расслабоне и быть довольным игрой-кому то пора на выход...
а что вы хотите? горбатый Фрэнки - малышок перед топ-шарлатаном.
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jordy
Не понравились обе команды, очень инертно проводили игру, но он прав, ничья была бы более справедливым итогом.
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Руслан Мозговой
Ответ benjamin92
Ещё 600 млн. и смогут на равных играть с резервом Сити )
если с френки, то только с третьим составом на равных)
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Temobot Temo
Без Аубы не могут выигрывать
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dreamstep
Френк великий игрок конечно, но как тренер походу уровня Юрана.
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Алексей Тарасюк
Не вылетели в Чемпионшип, и хорошо 🙂
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U
Девиз Фрэнка: "мечтай скромно".
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Софья Хороброва
ппц, команда которая выиграл ЛЧ пару лет назад, борется за ничью с вторым составом сити и считает, что это ее максимум. пора уже нанимать адекватного тренера, а не бывших футболистов
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Жанадиль Доктурбек
Ответ benjamin92
Ещё 600 млн. и смогут на равных играть с резервом Сити )
💥👍
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crazy_elky
Ответ Газонокосильщик Хави
А могли и не забить. Добавил лемпард
«…А могли и не забить. Что собственно говоря мы и сделали…»
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Газонокосильщик Хави
Ответ hulk&boloto
А что он мог сказать)
Он мог что угодно сказать о наработках, которые сработали. А не о том, что могли бы забить, но не забили. Это как ты своей девушке месяцами говоришь, что можешь всю ночь и при этом все заканчивается на стадии снятия трусов.
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