У «Челси» 1 победа и 7 поражений за 9 игр при Лэмпарде. Остались матчи с «МЮ» и «Ньюкаслом»

Теги Челси Фрэнк Лэмпард Манчестер Сити премьер-лига Англия Футбол

«Челси» проиграл 7 из 9 матчей под руководством Фрэнка Лэмпарда.

Сегодня «синие» уступили «Манчестер Сити» (0:1) в 37-м туре АПЛ.

Начиная с 8 апреля, когда лондонцы провели первый матч после возвращения Лэмпарда на пост тренера, команда потерпела шесть поражений подряд, после чего обыграла «Борнмут» (3:1) и сыграла вничью с «Ноттингем Форест» (2:2).

В оставшихся матчах «Челси» сыграет в гостях с «Манчестер Юнайтед» и дома против «Ньюкасла».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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30 комментариев

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Акира_1
Игрокам откровенно плевать сколько там поражений у Лэмпарда. Им абсолютно плевать и на остаток сезона, а все что нужно им - это получить ЗП. Сегодня только Аспиликуэта пытался что-то изобразить в конце и Стерлинг доказать, что его зря продал Сити, однако лишний раз доказал, что он просто ужасен в реализации и его очень вовремя слили.
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+34
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Great ManUtd
Да уж, думал хуже МЮ Рангника ничего нет, а тут Челси с Боули и тренерами подъехал.
+18
-2
+16
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Andrey Andreev
Френк войдёт в историю. Куда там этим ремесленникам типа Артеты или Хаби Алонсо до настоящего гения тренерской мысли!
+16
-7
+9
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Совесть Черданцева
Видать будет 1 победа и 9 поражений в 11 матчах
+10
-4
+6
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Born is the King
Думаю Лэмпарду можно уже звонить в Скай,БТ спорт или СБС. Плющенко уже понял ,что тренерство не его и устроился в БТ спорт
+6
-3
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Алексей Иванов
Карма за сплав Абрамовича
+5
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+2
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RiFF RAFF
Ответ Акира_1
Игрокам откровенно плевать сколько там поражений у Лэмпарда. Им абсолютно плевать и на остаток сезона, а все что нужно им - это получить ЗП. Сегодня только Аспиликуэта пытался что-то изобразить в конце и Стерлинг доказать, что его зря продал Сити, однако лишний раз доказал, что он просто ужасен в реализации и его очень вовремя слили.
Я смотрел только до гола, Аспеликуэта к этому моменту проиграл все Палмеру, просто тупо не успевал за ним
+2
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Промах Мораты
Ответ RiFF RAFF
Я смотрел только до гола, Аспеликуэта к этому моменту проиграл все Палмеру, просто тупо не успевал за ним
вообще хз зачем ставить тех, кто в следующем сезоне играть не будет
+2
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Wasilij Petrow
Лэмпард идет на рекорд.
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Jlaw
Сити вроде очки не нужны
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Андрей Букин
1-11 , красноречивая статистика)
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Милан 737...
Нашли кого тренером ставить Лэмпарда 🤦‍♂️🤡
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Милан 737...
Будут ещё 2 поражения это 100% ☝️
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#SharkTeam
Если бы ливер не облажался, то матчи были бы интересными
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Pitkin
Этот сезон Челси надо забыть, но всегда о нём помнить. Это был самый настоящий крах.
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Pitkin
Этот сезон Челси надо забыть, но всегда о нём помнить. Это был самый настоящий крах.
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wmfrxwf5rq
Стерлинг упустил два выхода один на один, после второго шутил и смеялся со Стоунзом. Он хороший футболист, очень сильный индивидуально, но и командный, может закрыть несколько позиций, масштаб хейта в его адрес необъясним. И, конечно, нормально, что они со Стоунзом приятели.

Но такое отношение к упущенным моментам – одна из причин, почему «Сити» выиграл от размена. «Челси» на 12-м месте, сам Стерлинг потерял год карьеры. Не реализовать два выхода на вратаря – не повод для радости даже на тренировке. Командам, которые претендуют на что-то великое, нужны футболисты, которые хотя бы претендуют на что-то великое. Стерлинг не претендует. Если дверь с табличкой «Величие» будет на его пути, он в нее не попадет, весело посмеется и даже не заметит, что что-то не так.
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Промах Мораты
Ответ Andrey Andreev
Френк войдёт в историю. Куда там этим ремесленникам типа Артеты или Хаби Алонсо до настоящего гения тренерской мысли!
а что алонсо и артета прямо топари?
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OldRedWhite
Ответ Совесть Черданцева
Видать будет 1 победа и 9 поражений в 11 матчах
Не надо хейта ! Давайте о хорошем!
Было ещё и 2 ничьи !
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dimamak10
Ответ Great ManUtd
Да уж, думал хуже МЮ Рангника ничего нет, а тут Челси с Боули и тренерами подъехал.
Как по мне 2 одинаковые команды единственное отличие что мю хоть иногда выигрывал , но там даже Бруно деграднул
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