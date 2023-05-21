У «Челси» 1 победа и 7 поражений за 9 игр при Лэмпарде. Остались матчи с «МЮ» и «Ньюкаслом»
«Челси» проиграл 7 из 9 матчей под руководством Фрэнка Лэмпарда.
Сегодня «синие» уступили «Манчестер Сити» (0:1) в 37-м туре АПЛ.
Начиная с 8 апреля, когда лондонцы провели первый матч после возвращения Лэмпарда на пост тренера, команда потерпела шесть поражений подряд, после чего обыграла «Борнмут» (3:1) и сыграла вничью с «Ноттингем Форест» (2:2).
В оставшихся матчах «Челси» сыграет в гостях с «Манчестер Юнайтед» и дома против «Ньюкасла».
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Но такое отношение к упущенным моментам – одна из причин, почему «Сити» выиграл от размена. «Челси» на 12-м месте, сам Стерлинг потерял год карьеры. Не реализовать два выхода на вратаря – не повод для радости даже на тренировке. Командам, которые претендуют на что-то великое, нужны футболисты, которые хотя бы претендуют на что-то великое. Стерлинг не претендует. Если дверь с табличкой «Величие» будет на его пути, он в нее не попадет, весело посмеется и даже не заметит, что что-то не так.
Было ещё и 2 ничьи !