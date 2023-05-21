У «Челси» 1 победа и 7 поражений за 9 игр при Лэмпарде. Остались матчи с «МЮ» и «Ньюкаслом»

«Челси» проиграл 7 из 9 матчей под руководством Фрэнка Лэмпарда.

Сегодня «синие» уступили « » (0:1) в 37-м туре .

Начиная с 8 апреля, когда лондонцы провели первый матч после возвращения на пост тренера, команда потерпела шесть поражений подряд, после чего обыграла «Борнмут» (3:1) и сыграла вничью с «Ноттингем Форест» (2:2).

В оставшихся матчах « » сыграет в гостях с «Манчестер Юнайтед» и дома против «Ньюкасла».

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