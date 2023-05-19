Фрэнк Лэмпард: «Ман Сити» – лучшая команда в мире. Нужно отдать должное их стабильности – они приближаются к величайшей команде»

Фрэнк Лэмпард назвал «Манчестер Сити» лучшей командой в мире.

«Манчестер Сити» и «Челси» встретятся в предстоящем туре АПЛ.

«Не знаю, можно ли считать «Манчестер Сити» величайшей командой в истории, но они, безусловно, являются фантастической командой на длительном промежутке.

Нужно отдать должное их стабильности. В этом смысле они приближаются к понятию величайшей команды.

С учетом той формы, в которой « » находится на данный момент, против них не хочется ставить независимо от соперника.

Думаю, что это лучшая команда в мире на данный момент», – сказал главный тренер « » .

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!