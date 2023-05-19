Фрэнк Лэмпард: «Ман Сити» – лучшая команда в мире. Нужно отдать должное их стабильности – они приближаются к величайшей команде»

Теги Челси Фрэнк Лэмпард Манчестер Сити премьер-лига Англия Футбол

Фрэнк Лэмпард назвал «Манчестер Сити» лучшей командой в мире.

«Манчестер Сити» и «Челси» встретятся в предстоящем туре АПЛ.

«Не знаю, можно ли считать «Манчестер Сити» величайшей командой в истории, но они, безусловно, являются фантастической командой на длительном промежутке.

Нужно отдать должное их стабильности. В этом смысле они приближаются к понятию величайшей команды.

С учетом той формы, в которой «Ман Сити» находится на данный момент, против них не хочется ставить независимо от соперника.

Думаю, что это лучшая команда в мире на данный момент», – сказал главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

79 комментариев

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гоша малахов
Ответ Edwin_Hubble
МС Пепа>Барса Пепа 09-11?
МС Пепа< МС Хаммер 🗿
+59
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+54
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ISkO
Ответ Edwin_Hubble
МС Пепа>Барса Пепа 09-11?
Барса Пепа была не только сильна командной игрой, но и индивидуально они были слишком сильны. Хави, Иньеста и Месси были игроками которые в одиночку могли создать момент и реализовать их. Ещё был Дани Алвес которые разрывал правый фланг. В центре был Бускетс которого Гвардиола использовал на 110%.
+54
-4
+50
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bulldozer
Должуну не помешало бы поучиться уважению к сопернику и объективному признанию его заслуг у легенды Челси)
+39
-5
+34
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CHELSEA_2008
Ответ Том Мунтян
бриты уже совсем поехали кукухой форсить свой чемп) Величайшая команда - это прям даже не смешно уже) Этот Сити не встречался с праймовыми ТОП клубами, как это было у Мадрида времён Зидана и у той же Барсы в сезоне 14/15. Да, играют мощно, но только относительно общего спада у грандов. Им конкретно благоволит текущая перестройка у ТОПов. До этого сезона у Сити в соперниках реальных грандов на своём пике было пару штук, не более, если вообше были. Бавария Флика, Мадрид времен Зидана или Барса 14/15 раскатали бы этот Сити.
Так Сити же раскатал дома и на выезде Реал Зидана в 2020, не?🤔
+22
-5
+17
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Edwin_Hubble
МС Пепа>Барса Пепа 09-11?
Барселона Пепа была командой художников, а его Сити – команда киборгов.
+12
0
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Добрый Ретроград
Да, констатация факта. Осталась только "тарелочка с голубой каёмочкой", вернее, чашка, вернее, кубок. Именно для подтверждения статуса лучшей команды в мире.
+9
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Be_Cos
Ответ ISkO
Барса Пепа была не только сильна командной игрой, но и индивидуально они были слишком сильны. Хави, Иньеста и Месси были игроками которые в одиночку могли создать момент и реализовать их. Ещё был Дани Алвес которые разрывал правый фланг. В центре был Бускетс которого Гвардиола использовал на 110%.
А в обороне батя Пуйоль и молодой Пике. Да, это была если не лучшая, то точно одна из лучших команд в футболе (по крайней мере из тех, что я видел лично).
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Пацанчик реальный
Ответ гоша малахов
МС Пепа< МС Хаммер 🗿
can’t touch these!
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CHELSEA_2008
Ответ Том Мунтян
Ну оцени: сити за 5 лет в финал вышел два раза. Один из них слил, второй под вопросом. Очень величественно в горизонте 5 лет?
Манчестер Сити лучшая команда мира за последние 5 лет, официально. Спорить с этим глупо. Посмотрите коэффициенты УЕФА, там результаты во всех турнирах суммируются.
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ман сити фейк
Ответ Том Мунтян
бриты уже совсем поехали кукухой форсить свой чемп) Величайшая команда - это прям даже не смешно уже) Этот Сити не встречался с праймовыми ТОП клубами, как это было у Мадрида времён Зидана и у той же Барсы в сезоне 14/15. Да, играют мощно, но только относительно общего спада у грандов. Им конкретно благоволит текущая перестройка у ТОПов. До этого сезона у Сити в соперниках реальных грандов на своём пике было пару штук, не более, если вообше были. Бавария Флика, Мадрид времен Зидана или Барса 14/15 раскатали бы этот Сити.
Сравниваешь с Реалом Зидана которые которые чемпионата были только третьими? Пхах хотел бы посмотреть Зидана на одном чемпе с Пепом
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Милан 737...
Сити станет чемпионом в этом матче ☝️
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ман сити фейк
Ответ Том Мунтян
Ну оцени: сити за 5 лет в финал вышел два раза. Один из них слил, второй под вопросом. Очень величественно в горизонте 5 лет?
А откуда вам знать у этой команды пик или только начало возвышение мы не знаем
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Blaumerc
Ответ Том Мунтян
бриты уже совсем поехали кукухой форсить свой чемп) Величайшая команда - это прям даже не смешно уже) Этот Сити не встречался с праймовыми ТОП клубами, как это было у Мадрида времён Зидана и у той же Барсы в сезоне 14/15. Да, играют мощно, но только относительно общего спада у грандов. Им конкретно благоволит текущая перестройка у ТОПов. До этого сезона у Сити в соперниках реальных грандов на своём пике было пару штук, не более, если вообше были. Бавария Флика, Мадрид времен Зидана или Барса 14/15 раскатали бы этот Сити.
Реал времён зидана вообще не раскатывала никого в плей-офф ЛЧ, за исключением андердогов. не факт то что этот МС раскатала бы и Барса времен 14-15.
я не говорю что не победили бы, но именно на Счёт раскатывания большой вопрос.
да, барса доминировала в тех розыгрышах когда побеждала на турнирах, и даже когда проигрывала.
здесь лэмпард говорит о не лучшей команде за всю историю, а о лучшей команде за определённый промежуток времени.
и с этим трудно поспорить, ведь если взять последние несколько сезонов, в плане конкуренции на внутреннем чемпионате, в плане невезении в еврокубках, доминации и стиле игры, то да, МС лучшая команда мира последних лет. и не просто так говорят многие эксперты в мировом футболе что МС достоин чашки ЛЧ больше чем другие, если смотреть только на игру.
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Алексей Крапивкин
Боэли хотел взять пример с Сити, но начал с первых лет закупок
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Джавез Тилл
Сити всегда чего-то не хватало, одной детали одной крупицы... С переходом Хохланда, Сити - самая сбалансированная команда в мире!
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deadjoker
Ответ Том Мунтян
бриты уже совсем поехали кукухой форсить свой чемп) Величайшая команда - это прям даже не смешно уже) Этот Сити не встречался с праймовыми ТОП клубами, как это было у Мадрида времён Зидана и у той же Барсы в сезоне 14/15. Да, играют мощно, но только относительно общего спада у грандов. Им конкретно благоволит текущая перестройка у ТОПов. До этого сезона у Сити в соперниках реальных грандов на своём пике было пару штук, не более, если вообше были. Бавария Флика, Мадрид времен Зидана или Барса 14/15 раскатали бы этот Сити.
За 10 лет футбол меняется пару раз, поэтому в целом сравнивать с историческими командами неправильно. Каждую команду оценивать можно только в горизонте 3-4 лет.
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ман сити фейк
Ответ Том Мунтян
В прошлом году мог посмотреть: Мадрид прошел всех грандов АПЛ.
А ты будешь вспоминать когда Реал вылетел от Челси и Ман Сити? А про этот сезон
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Ola BP
Ответ Oleg
Как же тебе обидно)))
Почему ты постоянно как ребёнок придумываешь свою реальность?)
От того что я считаю пикового Роналду более совершенным игроком чем Месси, не означает, что я как безмозглый Олег должен хейтить Лео)
Я его безмерно уважаю и радуюсь его успехам, даже когда он забивает Маккаби.
И на ЧМ я болел с полуфинала за Аргентину и персонально за Лео. А если бы Франция забила победный на 120+, то это была бы великая трагедия для Лео.
Но от победы Месси этот турнир не стал каким-то особенным.
Он особенный, потому что вышел из стандартов и проводился зимой. Об этом десять лет говорили, что это будет турнир со звёздочкой. И если бы победила Португалия, то ты бы тут об этом первый кричал, забавляя всех своей истерикой)
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Oleg
Ответ Ola BP
Но у них Никогда не будет Кубка Мира из Катара……………………………………!!!11
Вчера было ровно 5 месяцев с момента триумфа Аргентины на величайшем турнире в истории ЧМ.

Кому то до сих пор больно.
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Blaumerc
Ответ Том Мунтян
Отдельно орнул с параметра "невезение". Тебе нужно в цирке выступать, а не здесь строчить сказочные комменты🤡 И нужно ввести отдельно для Сити новый параметр - "коэффициент невезения"
ну незнаю, многие глоры мадрида кричали на счет королевского менталитета, о духе футболки Мадрида, о тяжести эмблемы, о лучших на своих позициях, о страхе и дрожи соперников, о том что игроки соперника за ранее сдаются при виде футболки сливочных.
результат на лицо, давно не видел в комментах ярых глоров мадрида в лице Раулья14, Алонсо 78, эрнандес эрнандеса которые тупо после каждого коммента ставили кривой смайлик.
вам когда указывают на факты и вам нечем аргументировать, вы просто переходите на личности и ставите тупые смайлики типо клоуна.
будьте осторожны, вы сами на себя беду навлекаете
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CHELSEA_2008
Ответ Том Мунтян
Ооо, чел перешёл на метод теории заговора. А по факту ты понял, что спор этот не вывезешь, потому что я говорю факты, а ты отсебятину под выдуманным ником.
Да при чём тут теория заговора?). Я о том что мне было бы стыдно гордиться такими победами и тем более писать о них как о великих достижениях 😃
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ман сити фейк
Ответ Том Мунтян
А Мадрид лучшая команда за 10 лет, посмотрите коэффициенты УЕФА. Сити нет даже в 5, и что весомее? Лол И это с учетом того, что они играют в карманной АПЛ, в которой у них 1.5 конкурента по факту, отсюда и национальный рейтинг.
Четвертая команда АПЛ выиграла у чемпиона Ла Лиги. После этого тема закрыта
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Фархад Эфендиев
Дааа,страшно представить что Лемпард в Сити играл.
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Артур Мкртычян
Ответ Сергей Никитин
Смешно, если МС якобы Величайшая команда(которая до сих пор не выиграла ни одного международного турнира) тогда кем же являются команды которые повыигрывали множество международных турниров включая ЛЧ?? Я уже молчу про Реал который выиграл ЛЧ три раза подряд, что считалось практически невозможным. По мне Величайшим и могут быть только команды которые не однократно выигрывали международные кубки включая ЛЧ(несколько раз) так как любой внутренний турнир это гораздо ниже по рангу так как там не играют лучшие команды из разных стран.
чувак, они в одном шаге от лч. набирались опыта. зато какая это может быть победа. с уничтожением Баварии и реала. и возможно Интера . можно ли более красиво выиграть лч?
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CHELSEA_2008
Ответ Том Мунтян
Какие эксперты?) Со Sky Sports?) Ага, не раскатывал: 4:2 Баварию 3:0 Атлетико 4:1 Ювентус 3:1 ПСЖ Ещё раз 3:0 Ювентус 3:1 Ливерпуль Это только то, что сходу вспомнил. Я понимаю, что юзер с твоим ником по умолчанию неадекватный, но чтобы настолько)
Баварию, это когда она оба матча играла в меньшинстве после левых удалений? Юве, когда удалили Буффона, после того как запахло жаренным? Впечатляет))
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