Фрэнк Лэмпард: «Ман Сити» – лучшая команда в мире. Нужно отдать должное их стабильности – они приближаются к величайшей команде»
Фрэнк Лэмпард назвал «Манчестер Сити» лучшей командой в мире.
«Манчестер Сити» и «Челси» встретятся в предстоящем туре АПЛ.
«Не знаю, можно ли считать «Манчестер Сити» величайшей командой в истории, но они, безусловно, являются фантастической командой на длительном промежутке.
Нужно отдать должное их стабильности. В этом смысле они приближаются к понятию величайшей команды.
С учетом той формы, в которой «Ман Сити» находится на данный момент, против них не хочется ставить независимо от соперника.
Думаю, что это лучшая команда в мире на данный момент», – сказал главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
я не говорю что не победили бы, но именно на Счёт раскатывания большой вопрос.
да, барса доминировала в тех розыгрышах когда побеждала на турнирах, и даже когда проигрывала.
здесь лэмпард говорит о не лучшей команде за всю историю, а о лучшей команде за определённый промежуток времени.
и с этим трудно поспорить, ведь если взять последние несколько сезонов, в плане конкуренции на внутреннем чемпионате, в плане невезении в еврокубках, доминации и стиле игры, то да, МС лучшая команда мира последних лет. и не просто так говорят многие эксперты в мировом футболе что МС достоин чашки ЛЧ больше чем другие, если смотреть только на игру.
От того что я считаю пикового Роналду более совершенным игроком чем Месси, не означает, что я как безмозглый Олег должен хейтить Лео)
Я его безмерно уважаю и радуюсь его успехам, даже когда он забивает Маккаби.
И на ЧМ я болел с полуфинала за Аргентину и персонально за Лео. А если бы Франция забила победный на 120+, то это была бы великая трагедия для Лео.
Но от победы Месси этот турнир не стал каким-то особенным.
Он особенный, потому что вышел из стандартов и проводился зимой. Об этом десять лет говорили, что это будет турнир со звёздочкой. И если бы победила Португалия, то ты бы тут об этом первый кричал, забавляя всех своей истерикой)
Кому то до сих пор больно.
результат на лицо, давно не видел в комментах ярых глоров мадрида в лице Раулья14, Алонсо 78, эрнандес эрнандеса которые тупо после каждого коммента ставили кривой смайлик.
вам когда указывают на факты и вам нечем аргументировать, вы просто переходите на личности и ставите тупые смайлики типо клоуна.
будьте осторожны, вы сами на себя беду навлекаете