«Кокорин для «Зенита», ЦСКА, «Динамо» станет усилением. Ведущие клубы РПЛ поборются за него». Петржела о форварде

Властимил Петржела считает, что Александр Кокорин способен усилить ведущие клубы РПЛ.

« может играть на высоком уровне, когда у него есть мотивация.

На Кипре Александр снова влюбился в футбол и стал показывать результат, а в «Фиорентине» он чувствовал себя чужим.

Не думаю, что он еще хоть раз сыграет в чемпионате Италии – там у него плохая репутация.

А вот ведущие клубы летом поборются за Александра. Он станет усилением для «Зенита», , « », – сказал бывший главный тренер « » Властимил Петржела.

В нынешнем сезоне Кокорин выступал за кипрский «Арис» на правах аренды. На его счету 13 голов в 27 матчах чемпионата Кипра. Его признали лучшим игроком сезона в лиге.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!