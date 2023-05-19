«Кокорин для «Зенита», ЦСКА, «Динамо» станет усилением. Ведущие клубы РПЛ поборются за него». Петржела о форварде
Властимил Петржела считает, что Александр Кокорин способен усилить ведущие клубы РПЛ.
«Кокорин может играть на высоком уровне, когда у него есть мотивация.
На Кипре Александр снова влюбился в футбол и стал показывать результат, а в «Фиорентине» он чувствовал себя чужим.
Не думаю, что он еще хоть раз сыграет в чемпионате Италии – там у него плохая репутация.
А вот ведущие клубы РПЛ летом поборются за Александра. Он станет усилением для «Зенита», ЦСКА, «Динамо», – сказал бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела.
В нынешнем сезоне Кокорин выступал за кипрский «Арис» на правах аренды. На его счету 13 голов в 27 матчах чемпионата Кипра. Его признали лучшим игроком сезона в лиге.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Зато в России репутация потрясающая.
да нее, для серьезного футбола Кокорин уже кончился (хотел бы в этом ошибаться, всегда нравилась его игра)..
— Трудовые резервы.
— А что, Динамо бежит?
— Все бегут.
Джентельмены удачи