«Кокорин для «Зенита», ЦСКА, «Динамо» станет усилением. Ведущие клубы РПЛ поборются за него». Петржела о форварде

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Арис Лимасол Властимил Петржела Александр Кокорин Футбол

Властимил Петржела считает, что Александр Кокорин способен усилить ведущие клубы РПЛ.

«Кокорин может играть на высоком уровне, когда у него есть мотивация.

На Кипре Александр снова влюбился в футбол и стал показывать результат, а в «Фиорентине» он чувствовал себя чужим.

Не думаю, что он еще хоть раз сыграет в чемпионате Италии – там у него плохая репутация.

А вот ведущие клубы РПЛ летом поборются за Александра. Он станет усилением для «Зенита», ЦСКА, «Динамо», – сказал бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела.

В нынешнем сезоне Кокорин выступал за кипрский «Арис» на правах аренды. На его счету 13 голов в 27 матчах чемпионата Кипра. Его признали лучшим игроком сезона в лиге.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

36 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Olegov
"Не думаю, что он еще хоть раз сыграет в чемпионате Италии – там у него плохая репутация".
Зато в России репутация потрясающая.
+48
0
+48
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дважды_Герой
Саша свой чемпионат нашел, зачем ему в Россию?
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dark.Babysitter
Ответ Андрей Шилов
Называли ли его на Кипре - "кокорюшка"
кокориус скорее
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Лушин
Пусть там и остаётся
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Шилов
Называли ли его на Кипре - "кокорюшка"
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Не уверен!!
Да все поняли про Кокорина. Он не может станет усилением для топ клуба, так как в топ клубах у него нет мотивации. Сейчас он старается, чтобы кто-то пригласил его на жирный контракт и дальше целей у данного персонажа нет.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Жарковский
А что действительно указанные клубы будут готовы бороться за него?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валерий Боголюбов
Что, опять в РПЛ? Не ломайте парю карьеру, там ещё чемпионаты Мальты есть и Сан-Марино.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
muslim95
А может он просто не соответствовал уровню футбола в Италии, а более слабый чемп ему ппоказался по зубам
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Георгий Михеев
Вряд ли. Он в Спартаке не заиграл, вечно на травме был. Так что кипрская пенсия самое оно саньку -)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
oglobelnik
не надо в Питер. отдайте быдлана в Спартак.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrew Petrov
Кокорин в РПЛ максимум сыграет 10-12 игр за сезон,больше он не потянет физически и морально..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
prus_3
Пошла предпродажная реклама. Все как учили в капиталистических школах будующего!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
argentina10
да, только Фиорентина хочет отбить вложения на него, то есть цена 4.5 ляма....да кому он нужен за такие деньги, из за нищеты Ариса его поэтому и берут только в аренду..
да нее, для серьезного футбола Кокорин уже кончился (хотел бы в этом ошибаться, всегда нравилась его игра)..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NIK7478
Зенит - отпадает, ЦСКА - тоже. Динамо-? Кто-то из середины таблицы - возможно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
qwaza
Новости из прошлого.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
interested
Этот чудаковатый чех! ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей
Можно перейти на повышение в соседний чемпионат Греции - Олимпиакос, ПАОК, Панатинаикос, АЕК- топ-клубы в сравнение с Кипром . ещё есть похожие чемпионаты Турции, Израиля и т.д.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
валя_стакан
Точно не в Динамо. У нас Федя и Костя
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Лукашов
По мне, так Кокорин- уже сбитый лётчик
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Хромаков
а ведь могли вчера с Чаловым биться за финал Лиги Конференций)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
дикийоскар
Все же в курсе, что пан Власта даёт интервью за фри-спины?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Еременко
Кто бы что не говорил, а Какорин талантлевый игрок вот только дисциплина хромает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Георгий Михеев
Ответ oglobelnik
не надо в Питер. отдайте быдлана в Спартак.
Уже был он у нас, нафиг нужен.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Самый быстрый индиан
Ответ NIK7478
Зенит - отпадает, ЦСКА - тоже. Динамо-? Кто-то из середины таблицы - возможно.
— Вы из какого общества, товарищи?
— Трудовые резервы.
— А что, Динамо бежит?
— Все бегут.
Джентельмены удачи
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий