Рональд Араухо: «Винисиус – лучший в обыгрыше один в один. Он может очень быстро разгоняться от 0 до 100»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор Рональд Араухо Футбол

Рональд Араухо высказался об игре против Винисиуса Жуниора.

«Всякий раз, когда тренер будет просить меня сыграть на фланге, я сделаю это и приложу все усилия, но позиция, на которой я чувствую себя наиболее комфортно, – в центре. Я защитник, и все знают, где я чувствую себя наиболее комфортно и выкладываюсь на 100%, это моя естественная позиция.

Обычно я играю в центре обороны, если только это не против мадридского «Реала» или какого-нибудь другого клуба с хорошим вингером в еврокубках, как, например, когда я играл против «Манчестер Юнайтед».

Винисиус, на мой взгляд, сегодня лучший в обыгрыше один в один, и он создает для нас те дуэли, которые помогают и важны для роста.

[Чтобы опекать Винисиуса], нужно быть сосредоточенным на протяжении всей игры, потому что он очень непредсказуемый игрок, который делает много забеганий и меняет темп. Он способен очень быстро разгоняться от 0 до 100, и ты должен быть очень сосредоточен и в хорошей физической форме [чтобы противостоять ему]. 

В матче бывает семь или восемь ситуаций с игрой один в один, и иногда все получается хорошо», – сказал защитник «Барселоны» в программе 100% deporte на Sport 890. 

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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91 комментарий

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ilovefcb
Давно болею за Барселону и вижу все моменты между клубами, но с таким уважением о Мадриде и его игроках в Барселоне не говорили, мне кажется, никогда

Респект за такое отношение к главному сопернику👍🏻
+126
-5
+121
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Қырықбай Ұзақбайұлы
Ответ Милан 737...
Но Уокер оказывается ещё быстрее ☝️🤭
Не быстрее, а опытнее и мастеровитее как защитник. Уокер опережал Винисиуса не за счет скорости, а благодаря правильно выбранной позиции. Проще говоря, Уокер был на шаг впереди.
+83
-2
+81
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zzzeeerrrooo
Ответ Милан 737...
Но Уокер оказывается ещё быстрее ☝️🤭
Кайл без проблем Мбаппе закрывал , в том что он закроет Джуниора сомнений и быть не могло
+70
-19
+51
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Милан 737...
Но Уокер оказывается ещё быстрее ☝️🤭
+40
-11
+29
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Очевидное невероятное
Каждый шикарен на своих позициях
+23
-1
+22
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a.sh.s.
Ответ Қырықбай Ұзақбайұлы
Да и без признании все увидели, мне кажется. Вини на Этихаде был сам не свой. Мало того, что ему очень редко доставляли мяч, он еще и в тех редких случаях не мог нормально обработать мяч и вести дальше.
это заслуга игроков Сити, потому что они не то что нормально мяч обработать не дали а совсем дышать, не дали игрокам Реала, такой прессинг я давно не видел.
+22
-3
+19
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Lucky Luciano
Справедливости ради Винисиус был на голодном пайке в первые 30 минут точных передач вперёд и не было толком . Полный матч Уокер конечно не сдержал бы , что в первом матче он сам и признал
+27
-9
+18
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Harut Hovsepyan
Вот как можно не уважать таких соперников?
+13
-1
+12
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Nooruz Sher
Ответ zzzeeerrrooo
Кайл без проблем Мбаппе закрывал , в том что он закроет Джуниора сомнений и быть не могло
Короткая память у людей. Пересмотри прошлые матчи. Вини чуть не отправил Уокера в больницу, сломался гоняясь за ним
+18
-7
+11
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Isa Babaev
Ответ zzzeeerrrooo
Кайл без проблем Мбаппе закрывал , в том что он закроет Джуниора сомнений и быть не могло
Кайла в АПЛ и Суарес и Азар и Мане возили по самое не могу
+15
-6
+9
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Қырықбай Ұзақбайұлы
Ответ Lucky Luciano
Справедливости ради Винисиус был на голодном пайке в первые 30 минут точных передач вперёд и не было толком . Полный матч Уокер конечно не сдержал бы , что в первом матче он сам и признал
Да и без признании все увидели, мне кажется. Вини на Этихаде был сам не свой. Мало того, что ему очень редко доставляли мяч, он еще и в тех редких случаях не мог нормально обработать мяч и вести дальше.
+10
-1
+9
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Goofts
Ответ Очевидное невероятное
Каждый шикарен на своих позициях
В этом сезоне Араухо 3-1 Винисиус по дуэлям
+14
-6
+8
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VuNePonimaete
Ответ Burel
при этом Винисиус всегда в кармане Араухо
последний матч товарищеский был?
+21
-15
+6
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Budabuda
Ответ ilovefcb
Давно болею за Барселону и вижу все моменты между клубами, но с таким уважением о Мадриде и его игроках в Барселоне не говорили, мне кажется, никогда Респект за такое отношение к главному сопернику👍🏻
чушь. И Пуоль и Рауль много хороших слов говорили. наверное твоё давно это начало Прайма Месси.
+8
-2
+6
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AnMe
Будущий кэп👍🏼
+5
-1
+4
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Дядя ТУРА
Ответ DolJun
так там араухо не играл. как и в первом матче реала и сити, к сожалению, не смог принять участие волкер. иначе счет был бы другим
на Камп ноу. 0-4 от реала. на фланге играл Араухо. причем в старте.
+12
-9
+3
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XavIniesta2008-2015
Винисиус: «Араухо – лучший в защите один в один. Он может очень быстро разгоняться от 0 до 100»
+6
-3
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jordy
Ответ Қырықбай Ұзақбайұлы
Не быстрее, а опытнее и мастеровитее как защитник. Уокер опережал Винисиуса не за счет скорости, а благодаря правильно выбранной позиции. Проще говоря, Уокер был на шаг впереди.
Когда Родриго выкатил мяч Винисиусу фактически на рандеву с Эдерсоном, Уокер именно за счет скорости догнал Вини, забрал мяч и убежал в другую сторону.
Вполне возможно, что стартовый рывок лучше у Вини, но на дистанции Уокер точно быстрее.
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alberto-m
Ответ f0rmoceft
Араухо не воспитанник, поэтому относиться с уважением. Хави рассказывал своему одноклубнику, когда играл в Саудовской Аравии, что в Барсе игрокам с детства прививают ненависть к Реалу, об этом и Моуриньо говорил давным давно.
Моуринью может много рассказать про ненависть например как заставлять своего игрока ломать в руку другому своему же игроку например как ругаться со своими игроками за то что они извиняются за грубую игру перед другими игроками Моуринью ещё тот добряк впрочем как я его игроки пепе,рамос, альбиоль
+3
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alberto-m
Ответ Мохнатый55
Комментарий удален модератором
У него ничего с головой, точнее у него нет головы, Поэтому ,с ней ,ничего плохого быть не может
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arspurs9
Ключевая фишка Винисиуса не в том, что он быстро стартует (таких мы видели много), а в том, что он так же быстро умеет менять направление движения без потери координации и не отпуская при этом мяч на 10 метров. Вот этого нужного опасаться.
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Kazakh_Nomad
Ответ bel01
Месси лучший один в один. Вини тоже хорош, но второй в лучшем случае. Уокер подтвердит.
Был хорош один на один. Конечно праймовый Месси лучше нынешнего Вини, в этом спору нет
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alberto-m
Ответ Isa Babaev
Кайла в АПЛ и Суарес и Азар и Мане возили по самое не могу
Это было 100 лет назад тогда он был Ещё не так опытен.
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AurelioDeLaurentis
Ответ Burel
при этом Винисиус всегда в кармане Араухо
🤣🤣🤣🤣🤣
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ts_vlad
Ответ xoms
Видили мы его обыграши с Сити, лучший, рвал и метал.
Чтобы писать подобные комментарии нужно быть либо ребенком, либо инфантилом. Каков ваш случай?
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