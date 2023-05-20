Рональд Араухо высказался об игре против Винисиуса Жуниора.

«Всякий раз, когда тренер будет просить меня сыграть на фланге, я сделаю это и приложу все усилия, но позиция, на которой я чувствую себя наиболее комфортно, – в центре. Я защитник, и все знают, где я чувствую себя наиболее комфортно и выкладываюсь на 100%, это моя естественная позиция.

Обычно я играю в центре обороны, если только это не против мадридского « » или какого-нибудь другого клуба с хорошим вингером в еврокубках, как, например, когда я играл против «Манчестер Юнайтед».

, на мой взгляд, сегодня лучший в обыгрыше один в один, и он создает для нас те дуэли, которые помогают и важны для роста.

[Чтобы опекать Винисиуса], нужно быть сосредоточенным на протяжении всей игры, потому что он очень непредсказуемый игрок, который делает много забеганий и меняет темп. Он способен очень быстро разгоняться от 0 до 100, и ты должен быть очень сосредоточен и в хорошей физической форме [чтобы противостоять ему].

В матче бывает семь или восемь ситуаций с игрой один в один, и иногда все получается хорошо», – сказал защитник «Барселоны» в программе 100% deporte на Sport 890.

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