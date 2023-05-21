Игроки ЦСКА и Федотов подошли к Карасеву после матча со «Спартаком»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия судьи фото Сергей Карасев Владимир Федотов Футбол

Игроки ЦСКА и Владимир Федотов подошли к Сергею Карасеву после матча со «Спартаком».

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Напомним, на 82-й минуте защитник армейцев Игорь Дивеев наступил на ногу хавбеку Роману Зобнину в собственной штрафной. Главный судья Карасев, ознакомившись с видеоповтором, принял решение не назначать пенальти.

Спустя почти пять минут полузащитник ЦСКА Фелипе Мендес, пытаясь выбить мяч из своей штрафной площади, зацепил край стопы хавбека красно-белых Виктора Мозеса, и тот упал на газон. Карасев, проконсультировавшись с ВАР, указал на точку.

Также Карасев удалил Александра Соболева и Виллиана Рошу.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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171 комментарий

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Aleksandr Dubovik
Да че общаться с этим клоуном? Абсолютное дно, который испортил дерби
+258
-55
+203
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ZarvuR2020
Карась как был дном, так и остался. То что его в европу звали вообще не аргумент. Туда и английских днарей регулярно зовут, и ошибок полно.
+123
-26
+97
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Давид Agabekyan
Не зря Карась на чай ездил. Отрабатывает по-максимуму
+101
-47
+54
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Neromog
Тренер «Сочи» Федотов про 2 пенальти в ворота «Спартака»: «Все закономерно. Если судья поставил, значит, были»
+49
-11
+38
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stirliz
Ответ Старик Стариканов
Карасаев заслужил бесплатные заправки на лукойле
Тем что не засчитал чистый гол Игнатова и не поставил пенальти за шипы на Зобнине?
+49
-17
+32
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ZarvuR2020
Ответ Аморалинни
Карась не дал пенальти на Зобнине, в чем был прав, а ВАР заставило его пересмотреть Во втором моменте у него был плохой ракурс, ВАР при этом подтвердило его решение По удалению Роши и Дельфина решение прнимали все судьи Так при чем тут Карась?!
Действительно, главный судья не при чём
+32
-2
+30
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Роман Буянов
Ответ Tottenhamon21
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Читаю твои коменты и вижу, 80% твоей жизни здесь - это аналогичное нытье, но про спартак
+29
-7
+22
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Аморалинни
Ответ ZarvuR2020
Карась как был дном, так и остался. То что его в европу звали вообще не аргумент. Туда и английских днарей регулярно зовут, и ошибок полно.
Карась не дал пенальти на Зобнине, в чем был прав, а ВАР заставило его пересмотреть
Во втором моменте у него был плохой ракурс, ВАР при этом подтвердило его решение
По удалению Роши и Дельфина решение прнимали все судьи
Так при чем тут Карась?!
+36
-14
+22
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Арей
Ответ Павел Ермаков
Что не так?Повтор неприличного жеста это тоже равноемкое наказание.Это всё равно,что в эфире тебе говорят иди на хобот.А ты тут же повторяешь,что меня на хобот послали.С отмененными голами.Офсайд Заболотного был очевиднее,чем у Игнатова.Карась у Спартака гол украл.Из двух пенальти поставил только один.Хотя всем объяснили про наступ в штрафной.Сначала смотрим наступ ,а потом всё иное.Играл бы зенит сегодня,то в ворота цска поставили бы за это однозначно.Карась ломал игру Спартаку,но если объективно,то Спартак сильнее цска и по игре и по составу.Москва красно-белая!Громко подковами не стучите.))
Если игрок показывает жестом что его ударили локтем в лицо или в горло его тоже удалять ???
+16
-3
+13
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Старик Стариканов
Карасаев заслужил бесплатные заправки на лукойле
+39
-29
+10
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Mr.Hahn
Спрашивают почему отменили чистый гол Игнатова и не дали пенальти на Зобнине.

Блестящий пример спортивного мужества и духа честной игры.

#respect
+40
-31
+9
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0:4 на спотифай камп ноу
Я бы побил бы его за такие нелепые решения честное слово
+15
-7
+8
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Alexey Agapov
Ответ Mr.Hahn
Спрашивают почему отменили чистый гол Игнатова и не дали пенальти на Зобнине. Блестящий пример спортивного мужества и духа честной игры. #respect
От вашей победы пахнет спартаком. Но сидите в розовых очках дальше )
+13
-5
+8
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Andrew Petrov
за такое судейство Карася нужно клеймить и изгнать из СК с волчьим билетом
+12
-4
+8
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Константин Безликих
Если это лучший арбитр страны, то тогда понятно, почему судейство у нас в такой заднице.Как уже надоели скандалы.Поскорей бы эта профессия исчезла, и этих клоунов заменила бы компьютерная система судейства.
+11
-4
+7
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ALEKS66
Бригада Карасева как всегда испоганила матч. Наши судьи-днище просто .
+8
-1
+7
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shadow82
После этого дерби я понял одно, в России нормальных судей не осталось.
+10
-3
+7
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Сергей Лепехин
Прыгало что-то
+7
-2
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Гол в девятку
Fan ID, судьи, жесты…
Темпы деградации РПЛ в этом сезоне бьют все рекорды
+5
0
+5
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Peter Parker
Интересовались почему отменили гол Игнатова? 🤔
+11
-6
+5
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Павел Ермаков
Что не так?Повтор неприличного жеста это тоже равноемкое наказание.Это всё равно,что в эфире тебе говорят иди на хобот.А ты тут же повторяешь,что меня на хобот послали.С отмененными голами.Офсайд Заболотного был очевиднее,чем у Игнатова.Карась у Спартака гол украл.Из двух пенальти поставил только один.Хотя всем объяснили про наступ в штрафной.Сначала смотрим наступ ,а потом всё иное.Играл бы зенит сегодня,то в ворота цска поставили бы за это однозначно.Карась ломал игру Спартаку,но если объективно,то Спартак сильнее цска и по игре и по составу.Москва красно-белая!Громко подковами не стучите.))
+35
-30
+5
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ks1923
Ответ Леонид Романов
Нойте, кони, нойте😊
Вот прямо настолько хотелось победы, что обоняние пропало?
+8
-4
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Генадий Филимонов
Ой, посмотрите на лысое быдло, которые прикрывается маской "интеллигента". Проверим проверим, колизейный ты наш
+4
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petrgusev917@gmail.com
Ответ Старик Стариканов
Карасаев заслужил бесплатные заправки на лукойле
На газпромовской, вашей заправке, ещё и мытьё бесплатное подзаработал
+8
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Федот Евграфович
Всем дисквалификацию на 10 игра! :)
Нужно в отведённое время в футбол играть, а не списывать свою несостоятельность после поражения на судей!
Карась сегодня отсудил прилично! Жаль, что не он судил игру с Зенитом!
+4
0
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