Игроки ЦСКА и Федотов подошли к Карасеву после матча со «Спартаком»
Игроки ЦСКА и Владимир Федотов подошли к Сергею Карасеву после матча со «Спартаком».
Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Напомним, на 82-й минуте защитник армейцев Игорь Дивеев наступил на ногу хавбеку Роману Зобнину в собственной штрафной. Главный судья Карасев, ознакомившись с видеоповтором, принял решение не назначать пенальти.
Спустя почти пять минут полузащитник ЦСКА Фелипе Мендес, пытаясь выбить мяч из своей штрафной площади, зацепил край стопы хавбека красно-белых Виктора Мозеса, и тот упал на газон. Карасев, проконсультировавшись с ВАР, указал на точку.
Также Карасев удалил Александра Соболева и Виллиана Рошу.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Во втором моменте у него был плохой ракурс, ВАР при этом подтвердило его решение
По удалению Роши и Дельфина решение прнимали все судьи
Так при чем тут Карась?!
Блестящий пример спортивного мужества и духа честной игры.
#respect
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Нужно в отведённое время в футбол играть, а не списывать свою несостоятельность после поражения на судей!
Карась сегодня отсудил прилично! Жаль, что не он судил игру с Зенитом!