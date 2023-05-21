Игроки ЦСКА и Федотов подошли к Карасеву после матча со «Спартаком»

Игроки ЦСКА и Владимир Федотов подошли к Сергею Карасеву после матча со «Спартаком».

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Напомним, на 82-й минуте защитник армейцев Игорь Дивеев наступил на ногу хавбеку Роману Зобнину в собственной штрафной. Главный судья Карасев, ознакомившись с видеоповтором, принял решение не назначать пенальти.

Спустя почти пять минут полузащитник ЦСКА Фелипе Мендес, пытаясь выбить мяч из своей штрафной площади, зацепил край стопы хавбека красно-белых Виктора Мозеса, и тот упал на газон. Карасев, проконсультировавшись с ВАР, указал на точку.

Также Карасев удалил Александра Соболева и Виллиана Рошу.

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