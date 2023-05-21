У «Ман Сити» 14 побед с общим счетом 39:9 и одна ничья за последние 15 матчей в АПЛ
«Манчестер Сити» выиграл 12 матчей подряд в чемпионате Англии.
Команда Пепа Гвардиолы сегодня обыграла «Челси» (1:0) в 37-м туре.
В последний раз «горожане» уступали 5 февраля – «Тоттенхэму» (0:1). С тех пор они победили в 14 матчах, в том числе в 12 подряд, и сыграли вничью с «Ноттингем Форест» (1:1). Общий счет в выигранных матчах – 39:9.
До конца чемпионата «Ман Сити» сыграет еще дважды: с «Брайтоном» и «Брентфордом».
Фишка чемпионств Пепа в АПЛ – победные серии по несколько месяцев. Как «Сити» это делает и при чем тут «Ливерпуль»?
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