«Манчестер Сити» выиграл 12 матчей подряд в чемпионате Англии.

Команда Пепа Гвардиолы сегодня обыграла « » (1:0) в 37-м туре.

В последний раз «горожане» уступали 5 февраля – «Тоттенхэму» (0:1). С тех пор они победили в 14 матчах, в том числе в 12 подряд, и сыграли вничью с «Ноттингем Форест» (1:1). Общий счет в выигранных матчах – 39:9.

До конца чемпионата « » сыграет еще дважды: с «Брайтоном» и «Брентфордом».

Фишка чемпионств Пепа в АПЛ – победные серии по несколько месяцев. Как «Сити» это делает и при чем тут «Ливерпуль»?

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