У «Ман Сити» 14 побед с общим счетом 39:9 и одна ничья за последние 15 матчей в АПЛ

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

«Манчестер Сити» выиграл 12 матчей подряд в чемпионате Англии.

Команда Пепа Гвардиолы сегодня обыграла «Челси» (1:0) в 37-м туре.

В последний раз «горожане» уступали 5 февраля – «Тоттенхэму» (0:1). С тех пор они победили в 14 матчах, в том числе в 12 подряд, и сыграли вничью с «Ноттингем Форест» (1:1). Общий счет в выигранных матчах – 39:9.

До конца чемпионата «Ман Сити» сыграет еще дважды: с «Брайтоном» и «Брентфордом».

Фишка чемпионств Пепа в АПЛ – победные серии по несколько месяцев. Как «Сити» это делает и при чем тут «Ливерпуль»?

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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20 комментариев

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Экспертное мнение
Ну что, сегодняшний состав тоже миллиардный? Палмеры, Люисы и Гомесы имеют по 3 три ЗМ за плечами, поэтому Пеп и раскатывает всех, потому что другим не покупают таких топарей?)) Полсостава поменял, но игра та же доминантная, некоторые всё еще ноют про какой-то классный состав у Сити, смешно же) Всё дело в системе Пепа, с ней даже Компани Бернли контролирует мяч 75% времени, хотя казалось бы обычный шипский клуб без миллиардов.
+84
-5
+79
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Милан 737...
Сити это просто команда мечты, топовые трансферы как Холанд, возможный требл, почти 100 голов, команда мечты просто ...
+37
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+37
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Экспертное мнение
Ответ DolJun
сейчас бы против команды которая еще недавно стояла на вылет, сильнее всех в лиге тасует состав из-за травм и поменяла 4х тренеров за сезон не показать доминирующий футбол) и то могли проиграть, у челси моментов больше было) хваленые палмеры и фодены аспиликуету и тьяго силву не могли пройти)) тебе бы сказки писать)
Не фанату ли Челси знать, что даже потраченные 600 млн тебе не помогут вылезти из 10-го места))) Респект за коридор.
+28
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+25
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JENNINGS
Пишут историю на наших глазах! Пеп создал машину, конечно!
+15
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+12
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Пирс Морган
Ответ Экспертное мнение
Ну что, сегодняшний состав тоже миллиардный? Палмеры, Люисы и Гомесы имеют по 3 три ЗМ за плечами, поэтому Пеп и раскатывает всех, потому что другим не покупают таких топарей?)) Полсостава поменял, но игра та же доминантная, некоторые всё еще ноют про какой-то классный состав у Сити, смешно же) Всё дело в системе Пепа, с ней даже Компани Бернли контролирует мяч 75% времени, хотя казалось бы обычный шипский клуб без миллиардов.
Скажут, ну лавке же, если что, миллиардный состав
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Экспертное мнение
Ну что, сегодняшний состав тоже миллиардный? Палмеры, Люисы и Гомесы имеют по 3 три ЗМ за плечами, поэтому Пеп и раскатывает всех, потому что другим не покупают таких топарей?)) Полсостава поменял, но игра та же доминантная, некоторые всё еще ноют про какой-то классный состав у Сити, смешно же) Всё дело в системе Пепа, с ней даже Компани Бернли контролирует мяч 75% времени, хотя казалось бы обычный шипский клуб без миллиардов.
Так Палмер и Гомес сильнее Мудрика. Чела купили из-за паспорта, а ещё чукотский мешок разводят все кому не лень. Нужно дать Лэмпарду поработать 10 лет
+8
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udiekemen
Ответ NeraZZ
Ну и как играть против этой машины в финале?!
В финале всякое бывает, удача
+8
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NeraZZ
Ну и как играть против этой машины в финале?!
+4
-1
+3
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Den-is
Пластиковая команда. Будто кто-то в fifa manager играет
Пластиковая команда это челси или портовик
+4
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El Shininho
Посмотрел тут еще: они за этот год ни от кого больше 2х не пропустили за игру. Это, конечно, новый виток развития.
+3
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ДЖИН
Сити на раз два чемп Англии берет. Как Бавария бундеслигу. Вот что значит Лысы1й из Каталонии.
+3
0
+3
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Милан 737...
14 побед из 15 и одна ничья, просто выдающийся результат ! ☝️
+3
0
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Милан 737...
Ответ Den-is
Пластиковая команда. Будто кто-то в fifa manager играет
Вот я и говорю, команда мечты просто ...
+2
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Scorpion
Самая сложная лига 😂😂😂
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Прекрасный результат!Продолжаем в том же духе!💙👍
+1
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Виталий Ан
Ответ Экспертное мнение
Ну что, сегодняшний состав тоже миллиардный? Палмеры, Люисы и Гомесы имеют по 3 три ЗМ за плечами, поэтому Пеп и раскатывает всех, потому что другим не покупают таких топарей?)) Полсостава поменял, но игра та же доминантная, некоторые всё еще ноют про какой-то классный состав у Сити, смешно же) Всё дело в системе Пепа, с ней даже Компани Бернли контролирует мяч 75% времени, хотя казалось бы обычный шипский клуб без миллиардов.
Копани берет шип. Артета второе место да и Лемпард ставит рекорды)). Такое ощущение что один Лемпард ничего не понял в системе Пепа)). Все еще завис в Челси Моуриньо.
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Den-is
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Пластиковая команда это челси или портовик
Ливерпуль пластиковой командой назвать))))
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